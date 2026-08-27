Kết quả khám nghiệm tử thi hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ thi thể nữ du khách được tìm thấy sau 104 ngày ở Jeju

Sau 104 ngày mất tích, thi thể nữ du khách 30 tuổi được tìm thấy tại một trang trại ở Jeju (Hàn Quốc). Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu đã hé lộ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát vào ngày 27/8, chị Jang Mi-ran rời nơi lưu trú vào khoảng 22h15 ngày 12/5. Cơ quan chức năng nhận định người phụ nữ này có thể đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.

Nhận định trên được đưa ra do không ghi nhận thay đổi về vị trí điện thoại hay các cuộc gọi phát sinh thêm trước khi thiết bị mất tín hiệu.

Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân được cho là tử vong do treo cổ. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dây giày thuộc sở hữu của chị Jang. Cơ quan chức năng cũng không tìm thấy dấu hiệu chống cự hoặc giằng co.

Từ những tình tiết này, cảnh sát cho rằng khả năng đây là một vụ án hình sự tương đối thấp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra khẳng định vẫn để ngỏ mọi khả năng, bao gồm cả khả năng bị sát hại.

Hình ảnh do CCTV ghi lại (Ảnh: KBS News)

Dù vậy, cái chết của người phụ nữ 30 tuổi vẫn đặt ra nhiều câu hỏi. Đáng chú ý là lý do chị Jang đi đến một trang trại trồng cọ, nơi khá vắng người, cũng như nguyên nhân thi thể không được phát hiện trong hơn 3 tháng.

Một cư dân tại khu vực Hallim cho biết nơi này khá vắng vẻ và có phần u tối, đặc biệt vào ban đêm.

“Mọi người cũng không thường đi qua đó. Khu vực ấy hơi vắng và tối. Ban đêm, khi có gió, ngay cả chúng tôi đi ngang qua cũng cảm thấy rợn người.”

Một vấn đề khác đang được đặt ra là việc cảnh sát Bu, người tiếp nhận trình báo mất tích của chị Jang, đã tự ý kết thúc vụ việc chỉ khoảng 2 giờ 30 phút sau khi tiếp nhận.

Ông Jung Tae-woon, Trưởng phòng Điều tra thuộc Cảnh sát tỉnh Jeju, cho biết cơ quan chức năng đã hỗ trợ điều tra bằng chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm. Đồng thời, cảnh sát đang phân tích kỹ các dữ liệu pháp y điện tử và nhiều tài liệu liên quan nhằm làm rõ diễn biến cũng như động cơ của vụ việc.

Cảnh sát Bu, người đang bị tạm giam với cáo buộc cố tình kết thúc sai quy định hồ sơ vụ mất tích của chị Jang, được cho là đã phủ nhận cáo buộc. Cảnh sát tỉnh Jeju đã thành lập một nhóm điều tra chuyên trách để rà soát toàn bộ 298 vụ mất tích mà cảnh sát Bu từng xử lý.

Đáng chú ý, chỉ khoảng một tháng sau khi bị cáo buộc kết thúc sai hồ sơ vụ mất tích của chị Jang, cảnh sát Bu lại được trao bằng khen của Cảnh sát trưởng Quốc gia vì có công trong việc phát hiện một người mất tích. Thông tin này dự kiến tiếp tục gây tranh luận về quá trình xử lý các vụ mất tích của viên cảnh sát.