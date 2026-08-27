Phát hiện 'gã khổng lồ' ngành mỏ thả cỗ xe 120 tấn xuống độ sâu nghẹt thở làm nhiệm vụ cực kỳ quan trọng

Đó là gì?

Nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất châu Âu LKAB (Thụy Điển) vừa đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh khi đưa 2 chiếc xe tải điện pin hạng nặng do hãng Scania (Thụy Điển) sản xuất vào vận hành ở độ sâu 1.250m dưới lòng đất tại mỏ quặng sắt Malmberget, IE thông tin ngày 25/8.

Đợt thử nghiệm này không chỉ là bước đi thử nghiệm nhỏ lẻ mà là quá trình đưa công nghệ xanh ra khỏi phòng thí nghiệm để ứng dụng vào môi trường sản xuất thực tế với sản lượng thực, khối lượng vận chuyển thực và quy trình làm việc khắt khe hằng ngày.

Một chiếc xe tải chạy bằng điện nặng 120 tấn đang hoạt động sâu bên trong mỏ Malmberget của Thụy Điển. Ảnh: Scania

Mỗi chiếc xe có tổng trọng lượng lên tới 120 tấn và tải trọng vận chuyển hơn 70 tấn quặng sắt mỗi chuyến. Được trang bị khối pin dung lượng 624 kWh, xe di chuyển trên các tuyến đường khép kín dài từ 800m đến 2,5km kết nối các hầm quặng với hệ thống máy nghiền.

Trong suốt quá trình thử nghiệm, hai chiếc xe đã hoàn thành hơn 1.500 chuyến đi và vận chuyển thành công hơn 100.000 tấn quặng.

Chỉ với một lần sạc đầy, xe có thể hoạt động liên tục khoảng 7 giờ, đáp ứng 45 chuyến vận chuyển tương đương 3.200 tấn quặng. Nhờ hệ thống sạc công suất cao 375 kW, dung lượng pin có thể nạp từ 0% lên 100% chỉ trong vòng 80 phút.

Lợi ích từ việc "khai tử" diesel trong mỏ kín

Bên cạnh hiệu suất ấn tượng, giải pháp này mang lại giá trị to lớn cho sức khỏe con người và môi trường làm việc dưới lòng đất. Việc loại bỏ động cơ diesel giúp triệt tiêu hoàn toàn khí thải độc hại như CO, NOx và bụi mịn trong hầm kín.

Động cơ điện cũng giảm tới 80% lượng nhiệt tỏa ra so với động cơ đốt trong, giúp không gian hầm mỏ bớt oi nóng và giảm áp lực cho hệ thống thông gió công nghiệp.

Đồng thời, độ rung thấp và sự vận hành êm ái của động cơ điện giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn, bảo vệ thính giác và mang lại sự thoải mái cho người lái. Đặc biệt, môi trường dưới độ sâu 1.250m với nhiệt độ ổn định từ 12°C đến 15°C lại chính là điều kiện lý tưởng giúp bộ pin lithium-ion duy trì hiệu suất và tuổi thọ tối ưu.

Là đơn vị cung cấp khoảng 80% sản lượng quặng sắt cho châu Âu, Tập đoàn LKAB hướng tới mục tiêu điện hóa 30% đội hình thiết bị khai thác vào năm 2027 để vận chuyển ít nhất 5 triệu tấn vật liệu mỗi năm không phát thải.

Bước tiếp theo của dự án là đưa các dòng xe điện này vào vận hành liên tục 24/7, khẳng định năng lực thay thế hoàn toàn các phương tiện nhiên liệu hóa thạch truyền thống trong ngành công nghiệp nặng.