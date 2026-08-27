Mỹ phát hiện thế giới có thêm 100 nghìn tấn kho báu mới, Việt Nam nắm một mỏ lớn thứ 2 toàn cầu, hiện làm chủ công nghệ tái chế hiện đại nhất

Việt Nam đang nắm một mỏ kho báu lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Theo dữ liệu của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, thế giới hiện có khoảng 4,7 triệu tấn vonfram, tăng 100 nghìn tấn so với năm trước (4,6 triệu tấn). Trong đó, Trung Quốc là nước nắm giữ lớn nhất với 2,5 triệu tấn), còn Việt Nam nắm khoảng 170.000 tấn.

Vonfram được đánh giá là một trong những kim loại có vai trò quan trọng. Kim loại này có điểm nóng chảy rất cao, khả năng chịu nhiệt và chịu mài mòn tốt, đồng thời có độ bền cơ học lớn. Nhờ những đặc tính này, vonfram được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất hợp kim, linh kiện điện tử, thiết bị công nghiệp và một số ứng dụng công nghệ cao.

Tại Việt Nam, một trong những nguồn cung vonfram đáng chú ý là mỏ đa kim Núi Pháo, nằm tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là mỏ khoáng sản có quy mô lớn với nhiều loại khoáng sản như vonfram, florit và bismut.

Theo Trang thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, sản lượng vonfram từ mỏ Núi Pháo tại Thái Nguyên chiếm khoảng 33% nguồn cung vonfram toàn cầu, không tính Trung Quốc. Với quy mô lớn thứ hai thế giới, Núi Pháo được xem là một trong những mỏ vonfram có trữ lượng đã được xác định lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc.

Không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên lớn, Việt Nam còn đang được đặt vào một hướng đi khác của ngành vonfram: tái chế và hình thành chuỗi cung ứng vật liệu theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, Masan High-Tech Materials (MHT) đang làm chủ công nghệ tái chế vonfram số 1 thế giới. Doanh nghiệp xác định tái chế là một trong những trụ cột chiến lược, vừa mở ra dư địa tăng trưởng về doanh thu, vừa góp phần củng cố vị thế trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao trên thị trường quốc tế.

MHT cũng đã phát triển công nghệ tái chế đối với bùn chứa coban và “chất đen” từ pin thải. Công nghệ này có khả năng mở rộng sang nhiều loại bột dụng cụ cắt cứng khác nhau, đồng thời hướng tới giảm tác động môi trường so với một số phương pháp tái chế truyền thống. Theo đánh giá được doanh nghiệp dẫn lại, công nghệ mới có tiềm năng tạo ra thay đổi đáng kể trong việc thu hồi và tái chế các kim loại như đồng, coban, niken, mangan và lithium.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm được ước tính có tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, tùy thuộc vào các phê duyệt, giấy phép và chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên nền tảng tài nguyên này, nguồn tinh quặng từ các đối tác đã trở thành một cấu phần ngày càng quan trọng và mang lại hiệu quả kinh doanh cao trong mô hình hoạt động của MHT. Bằng việc kết hợp nguồn quặng từ mỏ hiện hữu với nguồn tinh quặng từ hơn 20 đối tác cung ứng và khai thác mỏ, MHT có thể nâng cao hiệu suất vận hành nhà máy chế biến, cải thiện năng lực cạnh tranh về chi phí, đồng thời hỗ trợ kế hoạch mở rộng công suất chế biến oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn mỗi năm.