Hoa hậu Ngọc Châu gây chú ý vì vòng 2 kém thon gọn

Ngày 11/3 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Châu đã xuất hiện tại một sự kiện. Nàng hậu gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và diện trang phục cá tính khoe vòng eo. Tuy nhiên, ngoại hình của Hoa hậu Ngọc Châu lại khiến người hâm mộ xôn xao bàn tán. Ở một vài góc quay qua camera thường, vòng eo của nàng hậu để lộ vẻ kém thon gọn, nhiều mỡ thừa.

Bên cạnh đó, một vài khán giả đã bày tỏ quan điểm về vóc dáng của nàng hậu 9x, cho rằng Ngọc Châu đã thực hiện biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ như tạo hình cơ bụng, phẫu thuật rãnh bụng hoặc thực hiện hút mỡ bụng… thời gian trước đó nên mới có vòng 2 như hiện tại: "Cơ bụng phẫu thuật thẩm mỹ khác với cơ bụng tập". Tuy nhiên, số khác cho rằng người đẹp có luyện tập thể thao nhưng không siết cơ nên mới có ngoại hình như bây giờ. Hiện tại, những khoảnh khắc này của Ngọc Châu vẫn đang là chủ đề tranh luận của khán giả.

Ngọc Châu gây chú ý khi lộ diện với vòng eo kém thon gọn xuất hiện tại một sự kiện

Ở một vài góc quay, có thể thấy vòng 2 của nàng hậu để lộ nhiều mỡ thừa

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, Ngọc Châu đã thay đổi chế độ ăn để tăng thêm cân. Sau đó, nàng hậu tiếp tục tập luyện khắt khe để siết cơ nhằm mục đích sở hữu thân hình quyến rũ. Người đẹp Tây Ninh từng chia sẻ quyết tâm tập luyện chăm chỉ để có ngoại hình thon gọn: "Lần này, chế độ tập của Châu khác hơn rất nhiều bởi Châu muốn tạo một thân hình thật chuẩn cả về số đo của hông, eo,... Mình muốn đốt hết mỡ thừa trên từng vùng cơ thể của mình. Chính vì thế mà anh huấn luyện viên đã thiết kế cho Châu một chế độ tập 'căng' hơn rất nhiều".

Ngọc Châu từng khiến khán giả trầm trồ khi khoe cơ thể rất săn chắc, thậm chí hiện rõ múi bụng thời gian tham dự cuộc thi Miss Universe 2022. Sau khi trở về Việt Nam, Ngọc Châu liên tục để lộ những hình ảnh khác lạ về ngoại hình. Từng xuất sắc giành giải phụ "Best body" tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, vóc dáng khác lạ hiện tại khiến nàng hậu bị nghi ngờ can thiệp thẩm mỹ chứ không phải do tập luyện.

Ngọc Châu từng khoe cơ bụng săn chắc khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2022