Hoa hậu Bảo Ngọc có thông báo khẩn

Mới đây, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có thông báo nóng về việc bị giả mạo trên các nền tảng MXH Facebook, TikTok. Trước ma trận các tài khoản giả mạo mọc lên như nấm sau mưa nhằm mục đích lừa đảo và câu tương tác, nàng hậu gốc Cần Thơ đã có động thái quyết liệt khi công khai danh sách các kênh mạng xã hội chính chủ, đồng thời phát đi thông báo khẩn về tình trạng mạo danh hình ảnh đang diễn biến phức tạp.

Theo Bảo Ngọc, cô liên tục nhận được phản ánh từ khán giả về việc xuất hiện nhiều trang, tài khoản sử dụng trái phép tên tuổi và hình ảnh của cô. Những kẻ xấu này không chỉ dừng lại ở việc đăng tải thông tin sai lệch gây hiểu lầm mà còn lợi dụng uy tín của nàng hậu cho các mục đích không minh bạch, thậm chí là trục lợi cá nhân.

Tài khoản TikTok mạo danh nàng hậu có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng hình ảnh để trục lợi

Trang fanpage giả mạo hoa hậu Bảo Ngọc



Để tránh việc người hâm mộ rơi vào cảnh "tiền mất tật mang", Bảo Ngọc khẳng định rằng chỉ những nội dung được phát đi từ các kênh chính thức (đã được cô công bố) mới đại diện cho tiếng nói và hình ảnh của mình. Cô kêu gọi cộng đồng mạng hãy trở thành những người dùng thông thái, luôn giữ cái đầu lạnh để chọn lọc thông tin và tuyệt đối không tiếp tay, tương tác với các nội dung giả mạo. Đây được xem là hành động kịp thời của Bảo Ngọc để "dọn dẹp" môi trường mạng xung quanh mình, giữ gìn sự kết nối trong sạch với khán giả.

Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo nóng đến khán giả

Thực tế, câu chuyện của Bảo Ngọc không phải là cá biệt trong showbiz Việt hiện nay. Vấn nạn mạo danh người nổi tiếng đang trở thành cái bẫy tinh vi, nơi kẻ gian lợi dụng lòng tin của fan để quảng cáo thực phẩm chức năng kém chất lượng, mỹ phẩm giả hoặc dẫn dụ vào các đường dây đầu tư tài chính lừa đảo.

Lời cảnh báo từ Hoa hậu Bảo Ngọc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: Giữa thời đại số bùng nổ, việc chậm lại một nhịp để kiểm chứng nguồn tin chính thống trước khi bấm "like" hay chuyển tiền là lá chắn tốt nhất để bảo vệ chính mình.