Honda chính thức mở bán xe máy điện mới: Giá "mua đứt" 45 triệu đồng

Sau thời gian dài khiến giới mộ điệu "đứng ngồi không yên" với chính sách chỉ cho thuê giới hạn, Honda Việt Nam vừa chính thức tung cú hích lớn nhất thị trường xe điện đầu năm 2026.

Hãng xe Nhật Bản tuyên bố sẽ "mở khóa" hoàn toàn cơ hội sở hữu mẫu xe điện Honda CUV e: với chính sách bán hàng thương mại rộng rãi chính thức bắt đầu từ ngày 26/03/2026. Động thái này đánh dấu việc Honda chính thức bước vào cuộc đua xe điện sòng phẳng với các đối thủ, mang đến cho người tiêu dùng Việt thêm một lựa chọn xanh chất lượng và linh hoạt về tài chính.

Honda CUV e:

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thông báo lần này chính là hai gói sở hữu cực kỳ hấp dẫn, giúp giải quyết bài toán chi phí đầu vào cho người dùng. Với những khách hàng muốn tối ưu ngân sách ban đầu, gói "Tối ưu linh động" là lựa chọn sáng giá khi mức giá xe giảm xuống chỉ còn 45.000.000 VND (đã bao gồm VAT, kèm 02 sạc). Người dùng chỉ cần chi trả thêm phí thuê 2 pin là 250.000 VND/tháng - một mức giá rất cạnh tranh để không phải lo lắng về khấu hao pin.

Ngược lại, với những ai muốn sở hữu trọn vẹn mà không muốn vướng bận chi phí hàng tháng, gói "Sở hữu trọn bộ" sẽ bao gồm xe, 02 pin và 02 sạc với mức giá đề xuất 65.000.000 VND.

Còn nếu khách hàng muốn thuê xe, mức giá niêm yết trên trang chủ của Honda là 1.472.727 VND cho mỗi tháng (đã bao gồm VAT).

Để khách hàng có cái nhìn thực tế nhất trước khi xuống tiền, Honda sẽ tổ chức sự kiện trải nghiệm quy mô lớn mang tên Honda ONWARD trong hai ngày 10 và 11/01/2026 ngay tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây là cơ hội vàng để trực tiếp lái thử và cảm nhận trước thời điểm mở bán chính thức.

Honda CUV e: không chỉ hấp dẫn bởi chính sách giá mới mà còn thuyết phục người dùng bằng thiết kế và công nghệ đi đầu. Được định vị là dòng xe biểu tượng của tương lai, CUV e: mang ngoại hình tối giản nhưng tinh tế với hai tùy chọn màu sắc sang trọng là Đen nhám và Trắng ngọc trai. Sự khác biệt lớn nhất của mẫu xe này nằm ở giải pháp năng lượng với hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và thay đổi linh hoạt, giúp việc nạp năng lượng trở nên chủ động hơn bao giờ hết.

Về khả năng vận hành, xe được trang bị động cơ điện công suất cao cùng 3 chế độ lái tùy chỉnh, đặc biệt có thêm chế độ lùi giúp việc xoay sở trong đô thị chật hẹp trở nên dễ dàng. Hàm lượng công nghệ trên xe cũng thuộc hàng "top" phân khúc với màn hình TFT 7 inch kết nối hệ thống độc quyền RoadSync Duo®, hộc để đồ tích hợp cổng sạc USB-C, hệ thống khóa thông minh Smart Key và phanh CBS an toàn. Sự kết hợp giữa chính sách bán hàng cởi mở và chất lượng sản phẩm vượt trội hứa hẹn sẽ biến Honda CUV e: thành cái tên "hot" nhất thị trường xe máy điện trong thời gian tới.