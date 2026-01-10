Chụp ảnh chân dung và gửi đi, 2 phút sau, người đàn ông ở Gia Lai bị trừ sạch 114 triệu đồng trong tài khoản: Công an lập tức có cảnh báo

Theo công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường giả danh nhân viên bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nạn nhân thao tác theo yêu cầu, đối tượng sẽ rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng.

Trường hợp mất sạch 114 triệu đồng có trong tài khoản ngân hàng của ông T.Q.M. ở tỉnh Gia Lai là ví dụ điển hình.

Cụ thể, chiều 05/01, khi đang nghỉ trưa, ông M. nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Lúc đầu, ông không nghe nhưng rồi lại nghĩ biết đâu số của khách hàng mới nên bấm máy nhận cuộc gọi.

Ông cho biết đầu dây gọi tới giới thiệu đang công tác tại bảo hiểm xã hội, có nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn người dân cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế điện tử để dễ dàng, thuận lợi hơn khi đi khám và theo dõi được cả bệnh án của mình trên hệ thống y tế quốc gia.

Thường đọc báo, xem tin tức trên mạng xã hội, ông M. chủ yếu thấy cảnh báo hiện tượng các đối tượng lừa đảo giả danh Công an, Tòa án đe dọa người dân dính trong các đường dây tội phạm mua bán ma túy, rửa tiền hoặc thông báo thiếu tiền điện, nước rồi dẫn dắt để chiếm đoạt tài sản. Nếu người lạ gọi đến mà có giọng điệu như thế, ông M sẽ cúp máy ngay.

Trong trường hợp này, thấy có người xưng danh là nhân viên bảo hiểm, nói trúng nhu cầu của bản thân, ông M. không tỏ ra hoài nghi mà nhiệt tình tiếp chuyện.

Theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên bảo hiểm, ông M cung cấp các thông tin cá nhân như số định danh, số tài khoản ngân hàng liên kết… để làm bảo hiểm y tế điện tử.

Ảnh minh họa

Các bước tiếp theo có phần rắc rối hơn là cập nhật vào đường link, chụp ảnh cận cảnh gương mặt. Ông M làm theo mấy lần nhưng không thành công nên đã nhờ con gái hướng dẫn.

Sau khi làm đúng theo các bước, chưa đầy 2 phút sau, ông M nhận thông báo từ điện thoại và phát hiện 114 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng đã bị trừ sạch.

Từ trường hợp sập bẫy lừa của ông M, công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các cuộc gọi của người lạ khi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, định danh điện tử, số điện thoại di động. Đặc biệt, người dân không được cung cấp ảnh chân dung, cho số tài khoản ngân hàng, hay click vào đường link lạ.

Theo cơ quan Công an đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và kiểm soát thiết bị di động của người dân để rút tiền trong tài khoản. Đối tượng nhắm đến người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để lừa đảo. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ. Khi có nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc công an xã, phường gần nhất để được tư vấn.

Theo Công an tỉnh Gia Lai