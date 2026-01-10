Tin vui cho hàng triệu người dân làm giấy phép lái xe trong năm nay

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe máy, ô tô từ năm 2026 như thế nào?

Trước đây, theo biểu mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng ban hành kèm Thông tư 37/2023/TT-BTC, lệ phí đấp đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần cấp.

Theo Điều 3 Thông tư 154/2025/TT-BTC quy định về mức thu phí, lệ phí như sau:

- Mức thu phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông đường bộ và lệ phí cấp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe máy chuyên dùng quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, Phụ lục Biểu mức thu phí lệ, phí ban hành kèm theo Thông tư 154/2025/TT-BTC có quy định về lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe máy, ô tô như sau:

- Cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế): 115.000/lần

Như vậy, từ năm 2026, lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe máy, ô tô được điều chỉnh giảm; theo đó, người dân khi cấp đổi giấy phép lái xe chỉ phải nộp 115.000 đồng/lần.

Trường hợp được đổi giấy phép lái xe

Theo Điều 21 Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định về việc cấp đổi giấy phép lái xe như sau:

- Người Việt Nam, người nước ngoài được sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam

- Người có giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được

- Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

- Trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ, tên, tên đệm, quốc tịch, nơi sinh, nơi cư trú ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với căn cước công dân hoặc căn cước thì cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong căn cước công dân hoặc căn cước

- Người có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe không thời hạn với giấy phép lái xe có thời hạn

Trường hợp không được đổi giấy phép lái xe:

- Người đề nghị đổi giấy phép lái xe không còn giấy phép lái xe đã được cấp và thông tin giấy phép lái xe không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông hoặc không có bảng kê danh sách cấp giấy phép lái xe (sổ quản lý)

- Người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe bao gồm:

- Đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cấp còn hiệu lực (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1);

- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

- Các giấy tờ khác thể hiện thông tin

Áp dụng cho trường hợp sai lệch thông tin cá nhân theo điểm d khoản 1 Điều này

Trình tự, thủ tục đổi giấy phép lái xe

(1) Nộp hồ sơ

- Cá nhân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này

- Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hoặc Phòng Cảnh sát giao thông hoặc gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cá nhân chụp ảnh trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi được tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai. Hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí đổi giấy phép lái xe thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân.

Cấp và trả giấy phép lái xe

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Phòng Cảnh sát giao thông chuyển dữ liệu đến Cục Cảnh sát giao thông để quản lý tập trung và cấp giấy phép lái xe

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tích hợp giấy phép lái xe lên hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Cảnh sát giao thông tổ chức in và trả giấy phép lái xe;

Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại:

- Phòng Cảnh sát giao thông

- Công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận

- Thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân

Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Giấy phép lái xe được trả cho đúng cá nhân đổi giấy phép lái xe. Khi nhận giấy phép lái xe, người lái xe chịu trách nhiệm gửi giấy phép lái xe đã được cấp đến cơ quan cấp giấy phép lái xe để tiêu hủy theo quy định Trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe cho người có giấy phép lái xe tích hợp đang trong thời gian bị tước giấy phép lái xe.

Trường hợp người lái xe có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn, phải khai rõ tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.