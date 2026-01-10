Mazda có màu sơn mới: Đẹp đến mức được đặt cạnh màu đỏ Soul Red Crystal nhiều người Việt thích

Mazda vừa giới thiệu màu xanh mới có tên gọi Navy Blue Mica. Ảnh: Mazda

Hãng xe Nhật Bản Mazda vừa giới thiệu màu sơn ngoại thất mới mang tên Navy Blue Mica, bổ sung vào danh mục lựa chọn màu sắc cho các dòng xe, bắt đầu từ mẫu Mazda CX-5 thế hệ mới được trưng bày tại Tokyo Auto Salon đầu năm 2026. Màu sơn này được phát triển dựa trên sắc xanh Deep Crystal Blue Mica trước đó, đồng thời kế thừa phong cách sắc màu đặc trưng của Mazda.

Theo Mazda, Navy Blue Mica sở hữu sự hài hòa giữa độ bão hòa sắc xanh ở vùng ánh sáng nổi bật và sắc tối sâu lắng ở vùng bóng, tạo nên vẻ sang trọng, tinh tế cho thân xe trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Nhờ cấu trúc hạt mica phân bổ theo phương ngang, màu sơn này phản xạ ánh sáng tốt, đồng thời làm nổi bật các đường nét thiết kế trên thân xe.

Màu xanh mới khi ra ngoài thực tế. Ảnh: Mazda

Màu sơn này đánh dấu sự mở rộng của bảng màu Mazda, vốn đã được biết đến với các tùy chọn màu sắc độc đáo. Trước khi có Navy Blue Mica, Mazda từng được biết đến với Deep Crystal Blue Mica và màu Soul Red Crystal. Đây là 2 trong những màu sơn mang tính biểu tượng của thương hiệu với quy trình Takuminuri, tái hiện chiều sâu ánh sáng và phản chiếu trên thân xe thông qua kỹ thuật sơn nhiều lớp tiên tiến.

Màu đỏ Soul Red Crystal từng được Mazda giới thiệu từ năm 2016 và phát triển thành một chuẩn mực thẩm mỹ trong bảng màu của hãng nhờ hiệu ứng ánh sáng phong phú khi nhìn ở các góc độ khác nhau, góp phần làm nổi bật ngôn ngữ thiết kế KODO – Linh hồn của chuyển động. Tại Việt Nam, những chiếc CX-5, CX-8 hay Mazda3 được nhiều người lựa chọn màu đỏ này.

Màu đỏ Soul Red Crystal thường xuyên xuất hiện trên xe Mazda tại Việt Nam.

Tại buổi ra mắt, Mazda trưng bày CX-5 thế hệ mới với lớp sơn Navy Blue Mica, bên cạnh các lựa chọn màu khác, tạo nên sự đa dạng hơn cho khách hàng khi cá nhân hoá ngoại thất xe. Hiện tại, màu sơn này chưa được mở bán chính thức dưới dạng tùy chọn khi cấu hình xe, nhưng dự kiến sẽ sớm được áp dụng cho các model khác trong dòng sản phẩm Mazda trong năm 2026.

Việc bổ sung màu sơn mới như Navy Blue Mica thể hiện nỗ lực của Mazda trong việc mang đến trải nghiệm thẩm mỹ cao cấp hơn cho người dùng, đồng thời tăng khả năng lựa chọn phù hợp với thị hiếu đa dạng của khách hàng trên thị trường toàn cầu.