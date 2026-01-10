Xe máy điện gấp gọn như vali của Honda dự kiến về Việt Nam, giá bán ra sao?

Trong số những hình ảnh và thông tin được hãng “nhá hàng”, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của mẫu xe điện gấp gọn như vali, bên cạnh nhiều concept xe điện khác với định hướng và phong cách thiết kế rất đa dạng.

Motocompacto

Mẫu xe điện gấp gọn Honda Motocompacto đã được thương mại hóa tại thị trường Mỹ. Điểm hấp dẫn nhất của Honda Motocompacto nằm ở khả năng “biến hình”.

Thiết kế của Motocompacto theo phong cách tối giản, thân thiện và giàu tính sáng tạo. (Ảnh: Honda of Sumner)

Chỉ trong khoảng 30 giây, chiếc xe có thể được gập gọn hoàn toàn thành một khối hình chữ nhật với kích thước 741 x 535 x 94 mm, trông như một chiếc vali có tay xách và bánh xe để kéo đi. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng mang xe vào văn phòng, lớp học hoặc cất gọn trong cốp ô tô. (Ảnh: Honda of Sumner)

Motocompacto sử dụng động cơ điện công suất khoảng 0,49kW, mô-men xoắn 16Nm, truyền động trực tiếp tới bánh trước. (Ảnh: Honda of Sumner)

Pin lithium-ion dung lượng 6,8Ah cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 19km mỗi lần sạc, tốc độ tối đa 24km/h, phù hợp cho nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị, khu công nghiệp hoặc khuôn viên nội bộ. Khi gập lại, xe chỉ nặng khoảng 18,7kg, đi kèm các trang bị cơ bản như đèn LED và màn hình hiển thị kỹ thuật số.

Dù sở hữu thông số khiêm tốn, nhiều tờ báo lớn tại Mỹ sau khi trải nghiệm đều đánh giá cao khả năng vận hành của Motocompacto. Xe cho cảm giác chạy mượt, ổn định và an toàn, ngay cả với kích thước nhỏ gọn.

Ở chiều ngược lại, Motocompacto cũng có những hạn chế nhất định như yên xe khá cứng và không được trang bị hệ thống treo, khiến xe không phù hợp cho những hành trình dài. Tuy nhiên, đây được xem là sự đánh đổi hợp lý cho tính cơ động cao.

Hiện tại, Honda Motocompacto đang được bán tại thị trường Mỹ với giá 995 USD, tương đương khoảng 25 triệu đồng.

Nhiều concept xe điện với định hướng khác nhau

Bên cạnh mẫu xe gấp gọn, Honda Việt Nam còn hé lộ loạt xe điện dạng concept, trải dài từ mô tô đường phố đến xe địa hình, off-road.

Trong đó, EV Outlier Concept là mẫu mô tô điện mang đậm phong cách tương lai, từng ra mắt tại Japan Mobility Show 2025. Xe áp dụng cấu trúc động cơ điện đặt trực tiếp trong bánh trước và bánh sau, giúp tổng thể thấp, gọn và khác biệt hoàn toàn so với mô tô động cơ đốt trong truyền thống. Thiết kế này hướng tới trải nghiệm lái mới, tối ưu trọng tâm và cách bố trí linh kiện.

EV Outlier Concept

Ở phân khúc địa hình, Honda giới thiệu CR Electric Concept, mẫu mô tô off-road thuần điện phát triển trên nền tảng khung gầm dòng CRF. Xe sử dụng hệ truyền động điện làm mát bằng nước, được Honda hợp tác cùng Mugen phát triển, tập trung thử nghiệm khả năng vận hành, mô-men xoắn và độ bền trong điều kiện địa hình khắc nghiệt. Mẫu xe này hiện đóng vai trò nền tảng thử nghiệm công nghệ và đã từng được đưa vào thi đấu tại một số giải motocross ở Nhật Bản.

Honda cũng “nhá hàng” EV Fun Concept, mẫu mô tô điện phong cách naked bike cỡ trung, được định vị tương đương các dòng mô tô động cơ xăng 500–650cc. EV Fun Concept sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 35kW, pin lithium-ion đặt cố định trong khung và đặc biệt hỗ trợ sạc nhanh chuẩn CCS2, cho phạm vi hoạt động dự kiến trên 100km mỗi lần sạc.

EV Fun Concept

Ngoài ra, Honda e-MTB Concept, mẫu xe đạp điện địa hình, cũng xuất hiện trong danh mục giới thiệu. Xe sử dụng khung nhôm, mô-tơ trợ lực đặt giữa khung và hàng loạt linh kiện cao cấp, cho thấy định hướng mở rộng công nghệ điện hóa của Honda sang phân khúc xe đạp hiệu năng cao.