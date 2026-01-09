Vẫn là Tết, nhưng là phiên bản “Limited” của riêng bạn

Khoác "áo mới" cho phòng khách

Là nơi đón tiếp người thân và khách quý đến xông đất đầu năm, phòng khách luôn được các gia đình đầu tư trang trí mỗi dịp Tết đến. Thông thường, việc bày biện, trang hoàng không gian Tết thường được thực hiện theo sở thích cá nhân hoặc thói quen lặp lại trong suốt nhiều năm. Để làm mới phòng khách theo chủ đề hoặc ý tưởng đột phá hơn, gia chủ có thể sử dụng các công cụ AI như Google Gemini trên các thiết bị Galaxy khác như một nguồn cảm hứng tham khảo.

Bằng việc cung cấp cho Gemini ảnh chụp phòng khách hiện tại kèm theo yêu cầu cụ thể về tông màu, vật phẩm trang trí hoặc chủ đề xuyên suốt, trợ lý AI này có thể trả về nhiều gợi ý trang hoàng Tết để bạn lựa chọn. Người dùng cũng có thể cung cấp thêm nhiều thông tin cụ thể hơn như diện tích phòng khách, hướng đón nắng hoặc yếu tố phong thuỷ để Gemini đưa ra tư vấn mang tính cá nhân hoá cao hơn.

Hình ảnh phòng khách trước và sau khi có gợi ý trang trí Tết từ Google Gemini

Chỉ với một nút bấm trên cạnh bên điện thoại, gia chủ đã có thêm nhiều ý tưởng để tạo nên không gian đón Tết ấm cúng, mang đậm bản sắc cá nhân nhưng cũng hài hoà với truyền thống của dân tộc.

Làm cỗ Tết phiên bản "eat clean"

Người Việt đang ngày càng quan tâm nhiều đến sức khỏe, thể hiện qua xu hướng lựa chọn thực phẩm thuần tự nhiên, ít chế biến hoặc sử dụng nguyên liệu lành mạnh. Điều này phần nào ảnh hưởng đến thói quen chế biến các món ăn trong mâm cỗ Tết cổ truyền của dân tộc. Để nhận được gợi ý chế biến món ngon ngày Tết phiên bản "eat clean", người dùng cũng có thể tận dụng trợ lý Google Gemini trên điện thoại.

Chẳng hạn, với phiên bản bánh chưng phong cách "eat clean", Gemini sẽ đưa ra hàng loạt gợi ý thay thế như gạo lứt huyết rồng cho phần vỏ bánh; ức gà, thịt lợn nạc hoặc cá hồi cho phần nhân; gia vị tự nhiên như muối hồng và tiêu thay cho hạt nêm công nghiệp… Điều này giúp người dùng chủ động trong khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng như biết cách tạo ra phiên bản món ngon ngày Tết cho riêng mình. Đặc biệt, khi chọn Chia sẻ màn hình, Gemini Live có thể "nhìn thấy" quá trình chế biến của người dùng, từ đó đưa ra các hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết hơn theo từng bước.

Google Gemini trên Galaxy Z Fold7 cung cấp các gợi ý cá nhân hoá món ngon ngày Tết theo sở thích hoặc nhu cầu sức khoẻ

Với những người dùng có sở thích đặc biệt hoặc yêu cầu thức ăn riêng phù hợp với điều kiện sức khoẻ, Google Gemini có thể là một nguồn tham khảo đắc lực. Đây là cách để bạn có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị Tết được cá nhân hoá theo nhu cầu riêng của chính mình.

Những trợ thủ công nghệ đắc lực như Google Gemini hay điện thoại Samsung Galaxy đang góp phần tạo nên những cái Tết vừa quen vừa lạ, vừa đậm nét truyền thống nhưng cũng đong đầy bản sắc cá nhân. Dự báo, đây sẽ là xu hướng đón năm mới chủ đạo trong kỷ nguyên AI hiện nay.