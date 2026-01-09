Công an cảnh báo nóng: Người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền

Gần đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp phát đi cảnh báo nóng về sự xuất hiện của hàng loạt ứng dụng nấp bóng dưới tên gọi "quản lý gia đình" hay "định vị người thân". Được quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, thực chất đây là những cái bẫy chứa mã độc nguy hiểm, có khả năng âm thầm chiếm đoạt dữ liệu và tài sản của người dùng chỉ sau một cú chạm.

Cụ thể, trên các nền tảng phổ biến như Facebook hay TikTok, người dùng dễ dàng bắt gặp những lời mời chào hấp dẫn về các ứng dụng có tên gọi kích thích sự tò mò như “Phần mềm quản lý gia đình”, “App định vị người thân” hay táo bạo hơn là “Đọc trộm tin nhắn vợ chồng”. Kèm theo đó là những hình ảnh và video minh họa tính năng giám sát tường tận, đánh trúng vào tâm lý muốn kiểm soát các mối quan hệ của nhiều người dùng nhẹ dạ.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc tiện ích đó là các phần mềm gián điệp tinh vi. Ngay khi người dùng tải về cài đặt, thiết bị sẽ lập tức bị mã độc xâm nhập. Chúng âm thầm thu thập toàn bộ dữ liệu cá nhân từ danh bạ, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi cho đến thông tin đăng nhập mạng xã hội và nguy hiểm nhất là tài khoản ngân hàng. Từ những dữ liệu này, kẻ gian có thể dễ dàng định vị, nghe lén, quay lén nạn nhân hoặc chiếm quyền điều khiển điện thoại để thực hiện các hành vi tống tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phát tán thông tin nhạy cảm.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, việc người dân tự ý tìm kiếm, sử dụng hay phát tán các phần mềm nghe lén, xâm nhập trái phép thiết bị của người khác không chỉ mang lại rủi ro cho bản thân mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những hành động này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Để tránh rơi vào cảnh "tiền mất tật mang", Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác, tránh xa việc tải hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những phần mềm được quảng cáo có tính năng "theo dõi" hay "đọc trộm". Người dùng cần tuân thủ nguyên tắc không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP vào các đường link lạ; thường xuyên cập nhật bảo mật và chỉ tải ứng dụng từ các kho chính thống như Google Play hoặc App Store. Nếu phát hiện các tài khoản mạng xã hội quảng cáo ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.