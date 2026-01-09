Bê bối ảnh nóng chấn động châu Âu: Công ty của Elon Musk nhận "tối hậu thư" phục vụ điều tra

Theo Reuters, ngày 8/1 (giờ địa phương), người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) cho biết khối này đã ra lệnh cho X (trước đây là Twitter) kéo dài thời gian lưu trữ các tài liệu nội bộ liên quan đến Grok nhằm phục vụ việc giám sát mức độ tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu.

Sự việc này là hậu quả của việc công cụ AI Grok của tỷ phú Elon Musk trở thành tâm điểm chỉ trích vì tạo ra các hình ảnh khiêu dâm giả mạo (deepfake). Vụ việc gây rúng động nhất là trường hợp một người dùng đã sử dụng công cụ này để tạo ra những hình ảnh phản cảm nhắm vào nữ Phó Thủ tướng Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã ngay lập tức lên án mạnh mẽ, gọi đây là một dạng "bạo lực tình dục" ghê tởm và không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo về những nguy cơ khôn lường khi công nghệ bị lạm dụng để xúc phạm nhân phẩm con người.

Không chỉ dừng lại ở các nhân vật công chúng, mức độ nghiêm trọng của vấn đề còn nằm ở sự an toàn của trẻ em. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã phải lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp sau khi Tổ chức giám sát Internet (IWF) công bố báo cáo cho thấy Grok đã bị lợi dụng để tạo ra các hình ảnh khiêu dâm trẻ em, với độ tuổi nạn nhân giả định chỉ từ 11 đến 13 tuổi. Đại diện IWF cảnh báo rằng sự lỏng lẻo trong kiểm duyệt của các công cụ AI thế hệ mới đang vô tình tiếp tay và làm gia tăng nguy cơ phổ biến các nội dung đồi trụy liên quan đến trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Trước tình hình cấp bách này, Ủy ban châu Âu đã không thể ngồi yên. Người phát ngôn Thomas Regnier xác nhận lệnh yêu cầu X phải kéo dài thời gian lưu trữ các tài liệu nội bộ liên quan đến thuật toán và quy trình vận hành của Grok. Đây thực chất là sự gia hạn của một yêu cầu giám sát đã có từ năm ngoái, nhưng với thái độ cứng rắn hơn rất nhiều. EC muốn đảm bảo rằng mọi bằng chứng về cách thức hoạt động của Grok phải được bảo toàn nguyên vẹn để phục vụ cho việc đánh giá mức độ tuân thủ Đạo luật Dịch vụ số (DSA). Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Cơ quan chức năng có quyền nghi ngờ về quy trình kiểm duyệt của X và cần đảm bảo khả năng tiếp cận mọi tài liệu gốc khi cần thiết.

Mặc dù động thái này chưa đồng nghĩa với việc mở một cuộc điều tra chính thức mới, nhưng nó là đòn cảnh báo đanh thép dành cho nền tảng của Elon Musk.

Về phía X, mạng xã hội này vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về yêu cầu mới nhất từ EU. Trước đó, tài khoản phụ trách an toàn của X khẳng định họ có cơ chế xóa bỏ nội dung bất hợp pháp và sẽ đình chỉ vĩnh viễn các tài khoản vi phạm. X cũng tuyên bố người dùng ra lệnh cho AI tạo nội dung xấu sẽ phải chịu hậu quả tương tự như người trực tiếp đăng tải. Tuy nhiên, trước áp lực pháp lý ngày càng lớn từ châu Âu, X sẽ cần nhiều hơn những lời cam kết để chứng minh khả năng kiểm soát "đứa con cưng" AI của mình.