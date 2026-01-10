iPhone Air ‘sập giá’ tại Việt Nam

iPhone Air – mẫu điện thoại mới toanh của Apple – đang không đạt doanh số kỳ vọng. Điều này thể hiện rõ ràng qua việc máy liên tục giảm giá thời gian qua, trong khi các sản phẩm ra mắt cùng thời điểm như iPhone 17 hay 17 Pro, Pro Max chỉ giảm giá khoảng 500.000 đồng.

Cụ thể thời điểm hiện tại, một số nhà bán lẻ đã hạ giá bán của iPhone Air bản 256 GB xuống còn khoảng 26,5 triệu, giảm 5,5 triệu so với giá niêm yết. Thậm chí nếu đặt mua online ở gian hàng chính thức của Apple trên Shopee, người dùng có thể mua sản phẩm với giá chỉ 23,7 triệu đồng, sau khi đã áp một số mã giảm giá. Tức là, giá bán của máy giảm khoảng 8,3 triệu đồng - mức giảm cực sâu cho một mẫu iPhone mới ra mắt 3 tháng.

“Giảm giá mạnh nhưng sức hút của iPhone Air vẫn khá yếu so với iPhone 17 hay 17 Pro Max”, đại diện một hệ thống bán lẻ cho hay. Theo vị này, doanh số của iPhone Air hiện chiếm dưới 5% tổng danh mục sản phẩm iPhone – không chỉ thua xa iPhone mới mà cũng không sánh được so với các model đời cũ như iPhone 16 hay 15.

Giá iPhone Air trên trang TMĐT chỉ còn hơn 23 triệu đồng.

Theo giới kinh doanh, việc iPhone Air giảm giá gần như là tất yếu. Thời điểm mở bán, giá iPhone Air bị đánh giá là quá cao – thuộc nhóm trên 30 triệu – cao nhất thị trường trong khi các yếu tố về cấu hình lại không quá vượt trội.

Mức giá hiện tại của iPhone Air đã “dễ chịu” hơn nhưng lại vướng phải giá iPhone 17, hiện có giá từ 25 triệu đồng. Những yếu tố như pin yếu, camera đơn có thể là trở ngại cho những người muốn mua iPhone mới trong việc lựa chọn giá iPhone Air và iPhone 17. Trong khi đó, tính mỏng nhẹ, thời trang - vốn là điểm ăn khách của iPhone Air chưa chắc phải thứ số đông người dùng thực sự cần đến.

iPhone Air sở hữu màn hình 6,5 inch, camera đơn độ phân giải 48 MP, chip A19 Pro với bộ nhớ trong 256 GB. Model này nổi bật trong dải iPhone mới với viền titan bền chắc, mỏng chỉ 5,6 mm và nặng 156 gram. Pin của máy có dung lượng 3.149 mAh, cho thời gian xem video là 27 giờ.

Không phải bản thay thế trực tiếp nhưng trong dải sản phẩm của Apple, model này có trách nhiệm “gánh” doanh số cho model Plus đã bị khai tử trong năm nay. Tuy nhiên, có vẻ việc tìm ra công thức thành công cho mẫu iPhone thứ 4 của Apple vẫn khá “gian nan”. Họ đã thất bại với iPhone phiên bản mini, bản Plus và giờ đang gặp khó với iPhone Air.