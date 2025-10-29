Hồ Văn Cường tăng giá hơn 4,5 tỷ đồng

Trang định giá cầu thủ nổi tiếng Transfermarkt mới đây đã cập nhật giá trị chuyển nhượng của hậu vệ phải Hồ Văn Cường (CLB Sông Lam Nghệ An), cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt của cầu thủ sinh năm 2003. Theo đó, Hồ Văn Cường hiện được định giá 150.000 euro , tương đương hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, tại thời điểm tháng 10/2025, Hồ Văn Cường được định giá 150.000 euro (hơn 4,5 tỷ đồng). Đây là mức tăng rõ rệt so với 125.000 euro mà cầu thủ này từng được nhắc tới vào năm 2023.

Hồ Văn Cường được định giá khá cao

Trước đó, vào giai đoạn 2022/2023, Hồ Văn Cường vẫn chỉ được xem là một gương mặt trẻ tiềm năng của SLNA, chủ yếu thi đấu ở cấp độ U23. Tuy nhiên, sự trưởng thành nhanh chóng về chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu V.League đã giúp giá trị của anh tăng lên đáng kể.

Mức tăng này tuy không quá lớn trên thang quốc tế, nhưng với mặt bằng cầu thủ nội, đây là dấu hiệu tích cực, thể hiện sự ghi nhận của giới chuyên môn quốc tế đối với phong độ ổn định và tiềm năng phát triển của cầu thủ xứ Nghệ.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003 tại Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sông Lam Nghệ An, cái nôi sản sinh ra nhiều ngôi sao cho bóng đá Việt Nam như Công Vinh, Ngọc Hải hay Xuân Mạnh. Với tốc độ, khả năng bứt phá mạnh mẽ cùng nền tảng thể lực sung mãn, Cường sớm chiếm được niềm tin của ban huấn luyện đội một và trở thành lựa chọn hàng đầu ở hành lang phải.