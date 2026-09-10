Giữa hội trường Matching Day đầy căng thẳng, bác sĩ nội trú Trần Hữu Trung gây xúc động khi quyết định dấn thân vào "chảo lửa" Hồi sức cấp cứu, tiếp nối con đường 20 năm canh giữ ranh giới sinh tử của người cha tại Trung tâm Cấp cứu A9 Bạch Mai.

Khoảnh khắc ở Matching Day: Quyết định không chọn sự an toàn

Tại Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 của Đại học Y Hà Nội (Matching Day) năm 2026, không khí hội trường luôn duy trì ở mức căng thẳng cao độ. Mỗi số thứ tự được xướng lên là một lần những tài năng trẻ xuất sắc nhất của ngành Y đứng trước ngã rẽ sự nghiệp. Khi số thứ tự 45 vang lên, bác sĩ trẻ Trần Hữu Trung bước lên khán đài và đưa ra lựa chọn: Chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Bác sĩ Trần Hữu Trung hô vang tên chuyên ngành Hồi sức cấp cứu trong Match Day ngày 9/9/2026

Lựa chọn ấy lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ hội trường. Với điểm số nội trú ấn tượng, bác sĩ Trung hoàn toàn có cơ hội để đăng ký vào những chuyên ngành "nhẹ nhàng" hơn, ít áp lực đêm ngày và có nhịp sống thong thả hơn. Thế nhưng, chàng trai trẻ lại chủ động bước vào lối đi nhiều áp lực và căng thẳng với cường độ làm việc rất cao.

Đáng nói, bác sĩ Trung chính là con trai của Ts.Bs Trần Hữu Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. Việc bác sĩ Trung chọn Hồi sức cấp cứu không phải là màn "dựa dẫm hào quang" hay nối nghiệp vì nghĩa vụ gia đình. Ngược lại, đó là lời khẳng định đanh thép về một đam mê chân chính, nơi người trẻ tự nguyện dấn thân dù biết rõ phía trước là muôn vàn áp lực.

Lớn lên từ những bữa cơm vắng bóng cha và bài học về sự thấu hiểu

Không ít người thường thường nhớ đến bác sĩ Hồi sức cấp cứu với hình ảnh hào nhoáng về những người anh hùng áo trắng giành giật sự sống trong phút chót trên phim ảnh hay được vinh danh trên báo đài. Nhưng với bác sĩ Trung, góc nhìn về nghề, về chuyên ngành này hoàn toàn không mang màu hồng mơ mộng. Sự thấu hiểu ấy được đánh đổi bằng cả tuổi thơ lớn lên bên cạnh một người bố là trụ cột tại Trung tâm Cấp cứu A9 Bạch Mai.

Đó là những kỷ niệm về những bữa cơm chiều luôn thiếu vắng bóng dáng người cha, những ngày lễ tết mà căn nhà vắng lặng vì bố phải ứng trực trong trạng thái căng thẳng. Có những đêm đông lạnh giá, chiếc điện thoại vừa reo lên một tiếng, người bố lặng lẽ khoác vội chiếc áo blouse rồi biến mất vào màn đêm.

Bức ảnh Trần Hữu Trung chụp cùng bố trong Match Day đang "gây bão" mạng xã hội

Đứa trẻ ngây ngô ngày ấy từng có lúc thắc mắc vì sao bố lại bận rộn đến thế, nhưng càng lớn lên, quan sát những vệt mồ hôi ướt đẫm lưng áo bố sau mỗi ca trực dài, anh mới dần hiểu ra giá trị của những giây phút vắng mặt đó. Bố vắng nhà là để giữ lại nhịp thở cho một người cha, người mẹ hay một người con của một gia đình khác. Lớn lên cùng những khoảng trống ấy, bác sĩ Trung nhận ra Hồi sức cấp cứu là nơi không bao giờ có chỗ cho sự chần chừ hay do dự, vì mỗi giây trôi qua đều được tính bằng tính mạng con người.

TS.BS Trần Hữu Thông, cha của bác sĩ nội trú Trần Hữu Trung hiện đang là Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai - Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1997), hoàn thành chương trình Bác sĩ nội trú và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. - Sự nghiệp: Gắn bó liên tục hơn 20 năm tại A9 Bạch Mai (từ năm 2001 đến nay), trực tiếp cứu sống hàng ngàn ca bệnh nặng tuyến cuối. - Kim chỉ nam nghề nghiệp: Suốt hơn hai thập kỷ ở "chảo lửa" A9, ông luôn giữ vững bản lĩnh của người bác sĩ cấp cứu tuyến đầu: Tố chất nhanh nhạy, quyết đoán và không cho phép bản thân chần chừ, bởi mỗi quyết định đưa ra đều ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người.

Dám dấn thân để viết tiếp câu chuyện nhân văn của ngành Y

Để hiểu vì sao quyết định của bác sĩ trẻ Trần Hữu Trung lại chạm đến trái tim của nhiều người, cần phải nhìn vào thực tế của chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, đặc biệt là tại tuyến đầu như A9 Bạch Mai mà cha anh đang công tác.

Công việc ở đây không được đo bằng giờ hành chính mà tính bằng từng giây, từng phút, bằng những ca trực 24 tiếng nghẹt thở. Đó là nơi tiếng còi xe cấp cứu dồn dập vang lên không ngớt, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu "tít tít" liên hồi và những áp lực tâm lý đè nặng lên vai người bác sĩ khi phải đưa ra quyết định sinh tử chỉ trong từng tích tắc. Ở A9, ranh giới giữa sống và chết mỏng như một sợi tóc, đòi hỏi người y bác sĩ không chỉ có bản lĩnh thần thép, trí tuệ sắc bén mà còn phải sở hữu một thể lực phi thường.

Bác sĩ Trung hiểu hết những điều này, nhưng an vẫn không ngại dấn thân. Khi nhiều người trẻ ngày nay có xu hướng ưu tiên các lựa chọn an toàn, ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống (work-life balance), lựa chọn của bác sĩ trẻ này vừa táo bạo lại vừa tạo động lực. Anh có quyền lựa chọn nhưng không chọn con đường dễ đi, anh chọn đứng vào nơi gian khó nhất, sẵn sàng đối mặt với những đêm thức trắng và những áp lực nghẹt thở để cống hiến, để tiếp nối con đường mà cha mình đã đi suốt hai thập kỷ.

Trung tâm Cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai là nơi cực kỳ khắc nhiệt với cả bệnh nhân lẫn y bác sĩ

Quyết định tại Matching Day năm 2026 của Trần Hữu Trung không chỉ đơn thuần là việc chọn một tấm vé chuyên ngành, mà là sự chuyển giao thế hệ đầy cảm xúc của chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Đó là ngọn lửa nghề được truyền từ người cha đã dành trọn thanh xuân ở A9 sang người con trai mang theo hoài hoài và bản lĩnh của tuổi trẻ.

Hành trình phía trước của bác sĩ nội trú Trần Hữu Trung chắc chắn sẽ còn vô vàn thử thách, nhiều lắm những ca trực xuyên đêm và cả những giọt mồ hôi rơi trong phòng cấp cứu. Nhưng với nền tảng từ một gia đình y khoa giàu truyền thống, cùng sự thấu hiểu sâu sắc về cái giá của sự sống, tin rằng người bác sĩ trẻ này sẽ luôn vững vàng. Anh sẽ không chỉ nối nghiệp cha bằng tên chuyên ngành trên bằng cấp, mà sẽ tiếp nối bằng chính năng lực, lòng nhân ái và bản lĩnh thép, để trở thành một điểm tựa vững chắc cho bệnh nhân ở nơi ranh giới sinh tử mỏng manh nhất.