HLV Amorim bị MU sa thải vẫn "đút túi" 400 tỷ, bị tóm dính rạng rỡ hẹn hò với vợ đẹp

Manchester United vừa quyết định sa thải HLV Ruben Amorim sau chuỗi thành tích bết bát. Ngay sau khi công bố "đường ai nấy đi", chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị bắt gặp với nụ cười rạng rỡ bên cạnh bà xã Maria João Diogo dạo phố.

Việc chấm dứt hợp đồng sớm với Ruben Amorim vào đầu năm 2026 đã khiến ngân sách của đội chủ sân Old Trafford thâm hụt nghiêm trọng. Theo Daily Mail, MU phải chi trả toàn bộ lương thưởng cho phần còn lại của bản hợp đồng cho Amorim lên tới 12 triệu bảng (tương đương hơn 400 tỷ VNĐ). Đây là một trong những khoản đền bù lớn nhất lịch sử CLB, biến Amorim thành "người thất nghiệp giàu có" nhất thế giới bóng đá ở thời điểm hiện tại.

Trái ngược với vẻ căng thẳng thường thấy trên băng ghế chỉ đạo tại Ngoại hạng Anh, Amorim xuất hiện với tâm thế vô cùng thoải mái. Trong những hình ảnh mới nhất, ông cùng vợ Maria João Diogo thảnh thơi dạo phố và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Amorim thảnh thơi đi dạo phố với vợ (Ảnh: Daily Mail)

Cựu HLV MU có tâm lý thoải mái sau khi bị sa thải (Ảnh: Daily Mail)

Amorim cười tươi rói khi thấy ông kính truyền thông (Ảnh: Daily Mail)

Việc rời khỏi "ghế nóng" tại Old Trafford vào lúc này giống như một sự giải thoát cho nhà cầm quân 40 tuổi. Với tỷ lệ thắng thấp kỷ lục (38%) và đội bóng ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, áp lực từ truyền thông và người hâm mộ đã đẩy Amorim vào chân tường trước khi ban lãnh đạo đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi Amorim đang tận hưởng cuộc sống mới với túi tiền rủng rỉnh, MU lại rơi vào cảnh hỗn loạn. Sau khi "canh bạc" mang tên Amorim thất bại, đội bóng thành Manchester đang phải gấp rút tìm kiếm một cái tên mới để cứu vãn mùa giải 2025/26.