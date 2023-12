HippoHappy Lâm Bảo Ngọc trải lòng hậu Ca Sĩ Mặt Nạ: ''Mùa 1 mọi người chạy show quá trời, em thì kém nhiệt hẳn''

Dừng chân tại top 4 khá đáng tiếng nhưng đó vẫn là một hành trình rất sâu khi Lâm Bảo Ngọc chỉ chịu dừng bước trước thềm Chung kết. Cô thậm chí còn đánh bại 1 mascot rất mạnh - Bố Gấu Hoàng Hải. Tối 21/12, Lâm Bảo Ngọc tổ chức mini concert Ngọc tại TP.HCM với khách mời là 2 mascot từng tham dự The Masked Singer mùa 1 và 2: Lady Mây - Myra Trần và Kỳ Lân Lãng Tử - Dương Edward.

Mini concert đầu tay của Lâm Bảo Ngọc sold out vé với gần 200 khán giả tham dự

Trước thềm mini concert, Lâm Bảo Ngọc cũng đã có cuộc trò chuyện với các đại diện truyền thông. Là một Á quân bước ra từ The Voice 2019, Lâm Bảo Ngọc từng cho biết cô sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác. Tuy nhiên, sau 2 năm bệnh dịch, danh tiếng mà cô có được từ chương trình Giọng Hát Việt được cô cho là đã hạ nhiệt và bắt buộc phải làm lại tất cả mọi thứ từ đầu, và cuộc thi truyền hình thực tế là một trong những lựa chọn đó.

Đến với The Masked Singer, Lâm Bảo Ngọc chia sẻ vui rằng HippoHappy là một mascot dù được chỉnh trang và "đội" tiền đầu tư từ nhà sản xuất nhưng vẫn nằm trong top những hình tượng xấu nhất. Cô chia sẻ vui rằng đó là điều tạo nên dấu ấn cho HippoHappy tại Ca Sĩ Mặt Nạ.

Tuy vậy, giọng ca Never Enough cũng thừa nhận thẳng thắn rằng cô không hài lòng với hiệu ứng hậu chương trình sau khi dừng lại tại top 4. Nếu so với sự thành công của mùa 1, Lâm Bảo Ngọc không nhận được nhiều show so với các anh chị nghệ sĩ dù HippoHappy là một trong những mascot nổi bật nhất.

Lâm Bảo Ngọc lộ diện là mascot HippoHappy tại The Masked Singer

''Em thấy mùa 1 mọi người chạy show quá trời, em thì thấy mình kém nhiệt hơn. Khán giả có nói một từ thẳng thắn là chương trình 'flop' hơn mùa 1, khi nghe câu ấy chúng em cũng buồn. Bởi khi tham gia một chương trình nào đó, mình mong muốn nó thực sự bùng nổ và là một bước đà cho mình. Nhưng mà nếu cái duyên mà chưa tới thì mình sẽ chọn một cái duyên khác" - Lâm Bảo Ngọc tâm sự.

Khi tham gia The Masked Singer hay bất kỳ chương trình nào khác, Lâm Bảo Ngọc sẽ kén chọn hơn, đầu tư vào một giai đoạn nhất định để danh tiếng của mình đi lên cũng như có những dấu ấn nhất định trong lòng khán giả.

Hiện nay, Lâm Bảo Ngọc cũng không còn "đơn phương độc mã", tự mình xoay xở như trước đây mà đã có một đội ngũ hỗ trợ cô. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy mình phải nỗ lực nhiều để sánh kịp cùng với các thế hệ trẻ tuổi nhưng vô cùng tài năng trong showbiz.

Tự nhận mình ''dốt" khi mang tình yêu và nỗi đau vào những bản tình ca

Mini Concert đầu của nữ ca sĩ mang tên Ngọc đã diễn ra thành công với gần 200 vé được bán ra cùng dàn khách mời nổi tiếng từ các chương trình nổi tiếng như The Masked Singer, The Voice,... đến tham dự.

Mở đầu show diễn, Lâm Bảo Ngọc xuất hiện kiêu kỳ trong bộ váy đen bó sát. Cô thể hiện lại những nốt cao của ca khúc If gắn liền với tên tuổi của Lâm Bảo Ngọc và nói về cảm hứng trong âm nhạc của cô: tình yêu. Nữ ca sĩ tự nhận mình yêu ''ngu'', bố mẹ cũng hay mắng cô là một cô bé Cự Giải ''ngu ngốc'' trong tình yêu. Nhưng vào thời điểm nhận ra mình chỉ là ''nữ phụ'' trong câu chuyện, Lâm Bảo Ngọc vẫn đón nhận và đem hết vào cảm xúc cho các ca khúc.

Đêm nhạc cũng có mặt bố mẹ của Lâm Bảo Ngọc. Nữ ca sĩ chia sẻ cô rất hay mít ướt và khi sắp xếp ghế cho bố mẹ, cô dặn dò ban tổ chức không xếp cho ''phụ huynh" ngồi hàng giữa vì khi xem chương trình, mẹ Lâm Bảo Ngọc còn run hơn cả cô. Thậm chí bà thường mang cả máy đo huyết áp theo xem Ngọc hát.

Tổ chức một đêm nhạc nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Bảo Ngọc hy vọng cô sẽ có được giấc mơ và cuộc sống mình mong muốn tại thành phố này. Nữ ca sĩ cũng cho biết giai đoạn khi cô chuẩn bị cho The Masked Singer cho đến nay, có những thời điểm cô không mấy ''tỉnh táo", hay không vui, lúc đó người thầy - vocal coach của cô đã bỏ lớp ở Thành phố Hồ Chí Minh để đến tận Hà Nội giúp cô tập luyện. Lâm Bảo Ngọc đã khóc khi lần đầu được đọc lời bài hát Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác, cho biết cô nhìn thấy mình bên trong ca khúc.

Myra Trần và Lâm Bảo Ngọc tái hiện "khúc giao tranh" đầy thoả mãn

Myra Trần và Dương Edward - hai ca sĩ từ chương trình The Masked Singer cũng đến tham dự mini concert Ngọc với vai trò nghệ sĩ khách mời. Myra Trần và Lâm Bảo Ngọc đã có một màn kết hợp với mashup Góc Ban Công & Có Người, được người xem ví tựa như một “khúc giao tranh" mới lạ từ hai vocalist thế hệ mới của showbiz Việt. Lady Mây và Nàng Mây cũng “góp vui" cho đêm nhạc với tiểu phẩm cover ca khúc Anh của Hồ Quỳnh Hương bằng nhiều phong cách: ca trù, cải lương và quan họ Bắc Ninh, sau khi được MC Phí Linh thử thách. Lâm Bảo Ngọc cũng có sân khấu kết hợp và màn giao lưu đầy ''chemistry" với Dương Edward - mascot Kỳ Lân Lãng Tử.

Dương Edward cũng tái hợp cùng Lâm Bảo Ngọc sau The Masked Singer

Chương trình khép lại thành công với sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các khán giả. Lâm Bảo Ngọc chứng tỏ cô là một vocalist xuất sắc khi trình diễn liên tục các nốt cao, treo trong gần 3 tiếng đồng hồ, không để cho việc thay 8 bộ đồ cho đam mê ''catwalk" làm khó cô. Cuối chương trình, ban tổ chức cũng ''chiều" Lâm Bảo Ngọc khi tặng cho cô chiếc vương miện biển cả dù cô có làm rơi ngay giây phút ''đăng quang''.