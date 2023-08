Nữ ca sĩ ai cũng nghĩ là HappyHippo có động thái phủ nhận, nhưng lại càng đáng nghi?

HippoHappy, một mascot với tạo hình cô hà mã "sang chảnh", là nhân vật khép lại tập phát sóng đầu tiên của The Masked Singer mùa 2. Với phần trình diễn Quá Khứ Còn Lại Gì của mình, HippoHappy đã thực sự tỏa sáng, khiến các vị cố vấn trầm trồ. Những nốt cao được HippoHappy thể hiện 1 cách dễ dàng, tone giọng dày cao vút, đặc biệt là những đoạn gằn giọng đẳng cấp của cô khiến các cố vấn lẫn giám khảo kinh ngạc.

HippoHappy trình diễn ca khúc Quá Khứ Còn Lại Gì

Khi được Tóc Tiên đặt câu hỏi, nhạc sĩ Hoài Sa đã xác nhận nhân vật HippoHappy đã chạm được đến nốt cao tương đương với diva Mariah Carey - diva lừng danh của thế giới với quãng giọng "khủng long" 5 quãng 8. Trấn Thành còn nhận xét chất giọng này xét về kĩ thuật thậm chí có phần nhỉnh hơn cả Lady Mây - Myra Trần của mùa 1 The Masked Singer.



Với thông tin được cung cấp HippoHappy từng tham gia cuộc thi âm nhạc trước đây và việc nữ ca sĩ trẻ có thể hát lên được quãng giọng của Mariah Carey như thế ở Việt Nam, Song Luân và các cố vấn liền khoanh vùng hàng loạt cái tên như Xuân Nghi (The Voice 2012), Nguyễn Cao Bảo Uyên (The Voice 2015), Gia Nghi (The Voice 2018), Lâm Bảo Ngọc (The Voice 2019). Đặc biệt, cái tên Lâm Bảo Ngọc chính là nhân vật được đại đa số khán giả sau khi xem The Masked Singer khẳng định chắc chắn là nữ ca sĩ đứng sau mascot HippoHappy.

HippoHappy với giọng hát nội lực, gần chạm được đến quãng giọng như Mariah Carey...

... được rất nhiều người đồn đoán không ai khác ngoài Lâm Bảo Ngọc.

Mới đây, một khán giả đã hỏi "gài" trên trang cá nhân của Lâm Bảo Ngọc, yêu cầu cô cover ca khúc Quá Khứ Còn Lại Gì. Ai cũng hiểu đây chính là ca khúc mà HappyHippo đã trình diễn vừa qua tại The Masked Singer, thế nên nếu Lâm Bảo Ngọc quả thật là mascot này và chấp nhận hát không khác gì "lạy ông tôi ở bụi này".

Lâm Bảo Ngọc lập tức hồi đáp nửa đùa nửa thật: "Làm sao nổi trời ơi!", ý nói giọng hát không đủ để hát ca khúc này. Câu hồi đáp của Lâm Bảo Ngọc dường như chứa hàm ý rằng cô không phải nhân vật HappyHippo. Tuy nhiên cũng một số khán giả cho rằng Lâm Bảo Ngọc "có tật giật mình" vì nếu thực sự không phải HappyHippo, cô cứ việc hát theo cách của riêng cô. Lâm Bảo Ngọc cũng là một giọng ca nội lực, kĩ thuật tốt thế nên việc cô bảo hát không nổi Quá Khứ Còn Lại Gì (theo cách xử lí của bản gốc) quả thật đáng nghi!

Lâm Bảo Ngọc khẳng định không thể cover nổi Quá Khứ Còn Lại Gì.

Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996, từng là Á quân Sao Mai 2017 bảng Nhạc Nhẹ. Tên tuổi cô thực sự được biết đến rộng rãi khi tham gia Giọng Hát Việt 2019, bùng nổ với màn trình diễn If của Vũ Cát Tường. Sau đó, cô trở thành Á quân Giọng Hát Việt 2019. Quãng thời gian sau đó, cô cũng đi diễn khá đều đặn, có ra mắt sản phẩm nhưng vẫn chưa may mắn gặt hái thành công lớn và sự chú ý mạnh mẽ của đại chúng.