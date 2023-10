Mỹ Tâm, Đen Vâu, Ái Phương, Song Luân, Lâm Bảo Ngọc thăng hoa tại An Concert: Bữa tiệc âm nhạc "chữa lành" dưới thác nước!

Đêm nhạc An Concert by Prudential thu hút hơn 3000 khán giả, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Âm nhạc - Nhạc sĩ Huy Tuấn. Khác với những concert, đại nhạc hội khác, An Concert ngay từ lúc sân khấu chưa sáng đèn đã khiến khán giả cảm thấy bình yên, an lành bởi tiếng nhạc dịu dàng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Sân khấu của An Concert cũng cực kì đặc biệt khiến khán giả khó tin vào mắt mình khi BTC đã dựng cả một thác nước khổng lồ ngay trên sân khấu, bao quanh là những vách đá, khu rừng hùng vĩ nhìn không khác gì khung cảnh thiên nhiên thực thụ ngoài kia. Với chất lượng âm thanh và kỹ thuật ánh sáng được đầu tư công phu, khi tham dự đêm nhạc, khách hàng được đắm chìm vào thế giới giác quan của riêng mình - nơi những nốt nhạc du dương, trầm bổng sẽ đánh thức sự an yên sâu trong tâm hồn mỗi người.

MC ngay từ giây phút mở màn đã hướng dẫn khán giả tạm gác những muộn phiền và bộn bề lo toan ngoài kia, trở về với phút giây hiện tại. Và những giai điệu âm nhạc bất tận vang lên đã khiến An Concert thành một nơi khán giả không chỉ đến tận hưởng âm nhạc mà còn để chữa lành tâm hồn. “Bằng tất cả cảm xúc và hành động tốt đẹp nhất, hãy tạm thời gác lại những suy nghĩ bộn bề lo âu thường ngày, tạm xa tiếng chuông điện thoại một lúc thôi, để có thể lắng nghe và cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, trải nghiệm những cảm xúc quý giá cùng người bên cạnh mình….” và hành trình chữa lành của hàng nghìn khán giả đã bắt đầu.

Sân khấu ấn tượng của An Concert by Prudential.

Ái Phương mở màn quá nhiều cảm xúc an yên

Ái Phương chính là buổi bình mình của An Concert, nhẹ nhàng và lãng đãng. Cô mang đến một bầu không khí thấm đẫm cảm xúc với Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Từ giọng hát của cô, vòng tuần hoàn của thời gian được mở ra, mang đến cho khán giả những chiêm nghiệm, nghĩ suy khác nhau.

Ngay sau đó, Ái Phương đón tiếp một giọng ca khách mời đầy bất ngờ tiến lên từ dưới khán đài - Lâm Bảo Ngọc. Cả hai đã có bản mashup điêu luyện Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi - Giữa Đại Lộ Đông Tây. Giữa một đại lộ tấp nập vẫn tìm ra được bến đỗ bình yên trong tình yêu - và đó chính là "an" đích thực.

Lâm Bảo Ngọc “bắn” nốt cao khiến khán giả “nổi da gà”

Lâm Bảo Ngọc tiếp nối sân khấu của Ái Phương. Cô tượng trưng cho buổi sáng tinh sương, đầy sức sống. Với sân khấu đầu tiên, An Concert muốn nhấn mạnh về sự “an” khi chúng ta yêu và được yêu. Đó là sự “an” của một tuổi trẻ thật nhiều năng lượng.

Lâm Bảo Ngọc được dịp khoe những nốt cao chót vót, thể hiện một cảm xúc thật rực rỡ và hiến dâng trong tình yêu. Kế đó, cô chuyển sang chút chất Jazz đầy sang trọng với bản phối mới của Tình Yêu Màu Nắng, Hạ Còn Vương Nắng,... Là một giọng ca với kĩ thuật “khủng”, thậm chí có thể chạm đến những nốt giọng gió (whistle), Lâm Bảo Ngọc không khó để truyền tải đa dạng các cung bậc cảm xúc trong âm nhạc: lúc dịu dàng lắng êm, lúc bùng lên mạnh mẽ.

Lâm Bảo Ngọc bắn nốt cao đầy nội lực.

Song Luân trình diễn với visual 10 điểm không có nhưng

Song Luân là nam ca sĩ tiếp theo xuất hiện trên sân khấu để tiếp tục nguồn năng lượng “an”. Với Song Luân, anh chia sẻ những trải nghiệm tự tìm về sự yên bình trong bản thân thông qua thực tập. Anh mang đến chương trình bản hit trong sự nghiệp - Nếu Em Không Về - đầy phóng khoáng, nam tính và nồng nàn. Đặc biệt, visual “nam thần” của Song Luân khi xuất hiện trên sân khấu live lại càng “danh bất hư truyền”, quả là 10 điểm không có nhưng!

Kế đến, Song Luân mang đến một sân khấu ngập tràn màu sắc cổ điển với bản tình ca kinh điển Người Tình Mùa Đông. Với chất giọng đầy ấm áp, Song Luân không khó để truyền tải sự an tĩnh, bình lặng khi anh thả hồn vào từng câu hát.

Song Luân cùng visual cực phẩm!

Đen Vâu và sân khấu ngập tràn sự an yên và tử tế

Trải qua buổi sáng ngập tràn trong tình yêu, An Concert chuyển sang buổi chiều tà - khi hoàng hôn buông xuống, cũng là dịp ta trở về nhà, trở về bên những người thương yêu đang chờ đợi. Nam rapper Đen Vâu xuất hiện và bắt đầu phần trình diễn cùng Đi Theo Bóng Mặt Trời, bản rap chứa đầy nỗi niềm tự sự, của một bản thể tìm kiếm sự “an” trong tâm hồn. Kế đến, anh mang đến bản rap Mang Tiền Về Cho Mẹ và đã xuống trực tiếp khu khán đài để cùng hòa giọng với khán giả.

Với Nấu Ăn Cho Em, Đen Vâu đã khép lại sân khấu của mình trong sự tử tế và dễ thương. Anh cúi gập người cảm ơn khán giả, một hình ảnh thật đẹp và đáng quý. Đen Vâu cũng chia sẻ sự xúc động của anh khi dự án “nuôi em” thông qua MV Nấu Ăn Cho Em được ủng hộ nồng nhiệt, mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục cho các trẻ em vùng cao.

Đen Vâu vẫn luôn vậy, một nghệ sĩ của lòng tốt, sự thiện lương và những điều tử tế. Và quả thật, Đen Vâu đã mang nguồn năng lượng “an” rất lớn thông qua từng lời rap, từng câu chuyện và cách sống của anh.

Đen Vâu mang đến câu chuyện về sự tử tế, nhân văn.

Mỹ Tâm thể hiện đẳng cấp của “tượng đài” Vpop

Sắc thái “an” cuối cùng mà An Concert muốn gửi đến chính là sự an nhiên của màn đêm sau một ngày dài mệt mỏi. Tại đây, chúng ta được sống với chính mình, trở về với bản thể chân thật nhất. Không ai có thể kết show phù hợp hơn ngoài Mỹ Tâm - người nắm giữ thời gian, người gắn liền với tuổi thanh xuân của rất nhiều khán giả có mặt tại khán phòng. Có thể đâu đó, những tác phẩm âm nhạc của Mỹ Tâm đã từng là sắc thái an xoa dịu bản thân của ai đó đang ngồi ở dưới hàng ghế khán giả trong quá khứ.

Sau màn múa đương đại mô phỏng những đàn đom đóm lung linh khi đêm về, Mỹ Tâm xuất hiện đầy huyền diệu dưới vầng trăng lớn và cất vang bản hit Ước Gì. Sau đó, cô bước xuống trong màn khói huyền ảo để trình diễn Hẹn Ước Từ Hư Vô. Cả khán đài đều hát theo gần như không bỏ sót chữ nào khi Mỹ Tâm cất cao giọng - quả không hổ danh một “tượng đài”, một nữ ca sĩ “quốc dân”.

Mỹ Tâm thăng hoa trên sân khấu An Concert.

An Concert kết thúc với Người Hãy Quên Em Đi, lúc này toàn bộ khán đài đều đứng dậy để cùng nhảy theo Mỹ Tâm thật nồng nhiệt, thật hết mình để đánh dấu một đêm nghệ thuật đầy ý nghĩa! Đúng như chia sẻ của nhạc sĩ Huy Tuấn: "Tôi muốn đồng hành cùng Prudential để dành tặng các khán giả một trải nghiệm mới mẻ và bất ngờ. Qua đêm nhạc này, người xem sẽ được đưa đến miền đất nghệ thuật độc đáo, với ngôn ngữ âm nhạc và sân khấu được dàn dựng công phu để mang đến trải nghiệm độc bản cho mỗi khán giả tham dự - đây chính là xu hướng thưởng thức mới hiện nay".

Mỹ Tâm xuống tận khán đài bên dưới để giao lưu với khán giả.

Tạm biệt An Concert tại TP.HCM, Prudential sẽ tiếp tục mang thế giới an yên bên thác nước đến Thủ đô Hà Nội vào tối 22/10 sắp tới ở Cung Thể thao Quần Ngựa. Có lẽ đây là trải nghiệm concert khác hẳn các concert từ trước đến nay mà các khán giả từng tham dự. Tất cả đều xoay quanh một chữ “an” - và rõ ràng khi con người tìm về với thiên nhiên, sự an nhiên sẽ biểu thị.

Chắc chắn hàng nghìn khán giả của đêm nay đã có những trải nghiệm thật khó quên và chắc chắn ở một góc nào đó của tâm hồn đã được chữa lành vẹn nguyên với năng lượng “an” đầy tích cực.