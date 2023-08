Hình ảnh mới gây sốc của Park Bom (2NE1) khiến fan vừa mừng vừa thương

Park Bom mới cập nhật hình ảnh mới lên Instagram cá nhân thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Gần đây, Park Bom quay trở lại với một số hoạt động âm nhạc. Ngoại hình thay đổi khác lạ sau biến cố của giọng ca chính 2NE1 luôn khiến dân tình xôn xao mỗi khi cô xuất hiện.

Park Bom khoe thần sắc tươi tắn nhưng hình ảnh cũng này tiết lộ sự thay đổi cực lớn của nữ idol vì chứng sưng mạch bạch huyết

Trong ảnh selfie mới nhất, Park Bom khoe thần sắc tươi tắn, có thể thấy cô nàng cực kì vui vẻ khi chia sẻ khoảnh khắc này lên MXH. Nhìn nữ idol thoải mái như hiện tại làm fan mừng cho cô nàng. Nhưng bên cạnh đó, hình ảnh này cũng tiết lộ sự thay đổi lớn của Park Bom vì chứng sưng mạch bạch huyết. Cô từng là nhan sắc độc đáo của 2NE1, người hâm mộ không khỏi xót xa vì căn bệnh mà Park Bom chống chọi những năm qua.

Đã có nhiều thứ thay đổi,nhưng Park Bom vẫn luôn giữ được giọng ca ngọt ngào, nội lực của mình. Tháng 4 năm nay, Park Bom tổ chức fanmeeting tại Philippines, cô nàng đưa thanh xuân trở lại với loạt hit You and I, Lonely,... Cô nàng thể hiện giọng hát ấn tượng, chứng minh dù có qua bao lâu đi chăng nữa Park Bom vẫn đủ sức thuyết phục người nghe nhạc khó tính. So với sân khấu live năm 2010, Park Bom hát live không có quá nhiều khác biệt, thậm chí còn cảm xúc hơn.