Hình ảnh đầu tiên trong chuyến du lịch của V (BTS), Park Seo Joon, Choi Woo Sik

Ngày 7/7, nhà sản xuất công bố poster chương trình truyền hình thực tế Wooga Fam "In the soop: Friendcation" với các thành viên V (BTS), Choi Wooshik, Peakboy, Park Hyungsik và Park Seo Joon.

"In the Soop: Friendcation" là phần phụ của chương trình thực tế "In the Soop" của HYBE, trước đó đã có sự tham gia của BTS và SEVENTEEN. Chương trình sẽ được chiếu trong 4 tuần, theo chân năm người bạn ngoài đời thực bắt đầu một chuyến đi vui vẻ cùng nhau.

Đây cũng là khoảng thời gian để các nghệ sĩ thời gian thoát khỏi những lịch trình bận rộn và tìm thấy sự chữa lành trái tim khi hòa mình vào thiên nhiên. Sự xuất hiện đặc biệt này thể hiện tình bạn khăng khít giữa các nam thần làng giải trí Hàn Quốc.

Show sẽ được phát sóng từ 22/7 trên jTBC và Disney+./.

Ảnh: Internet