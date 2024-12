HIEUTHUHAI làm "boy phố" một chốc cũng không yên, drama đến nhanh như gió

Hậu concert 4 Anh Trai Say Hi tại Hà Nội, thời trang của HIEUTHUHAI ở show diễn này nhanh chóng trở thành một trong những topic được netizen quan tâm bàn luận nhất trên các diễn đàn MXH do chưa đạt được kỳ vọng của số đông. Khi chủ đề trên còn chưa kịp hạ nhiệt, một drama mới lại tiếp tục nổ ra giữa nam rapper và cái tên từng chạm trán trước đó là Bình Gold.

Cụ thể, khi concert Anh Trai Say Hi vừa kết thúc, ngay trong đêm rapper Bình Gold đã có động thái đổi ảnh đại diện, mặc đúng bộ trang phục phong cách "boy phố" mà HIEUTHUHAI vừa làm dân tình nhốn nhao trên sân khấu cách đó vài giờ. Chưa kể, bài đăng kèm dòng caption: "Nửa mùa" khá gay gắt của Bình Gold cũng được cho là nhắm thẳng đến người mà ai cũng biết là ai.

HIEUTHUHAI và bộ outfit "boy phố" khiến dân tình bất ngờ đêm qua (Nguồn @dieuvyne).

Tại sân khấu Anh Trai Say Hi tối 9/12, trong 1 tiết mục HIEUTHUHAI đã có màn gây cười thú vị khi cosplay hình tượng "boy phố Hà Nội" đặc trưng với áo graphic tee cánh đại bàng, quần skinny jeans washed rách gối kèm thắt lưng LV chuẩn combo. Ngoài ra, anh chàng cũng chiêu đãi công chúng điệu nhảy "vinahey" khiến không khí hài hước, vui tươi lan toả từ SVĐ đến các MXH, hầu hết khán giả đều hiểu dụng ý của bộ trang phục này chỉ nhằm mục đích vui là chính.

HIEUTHUHAI lần đầu cosplay hình tượng "boy phố" nhí nhố, dân tình nhiệt tình khen ngợi visual của anh chàng đã giúp bộ cánh đẹp mắt và sang hơn nhiều (Nguồn @dieuvyne; @vitaminnl).

Bài đăng cùng chiếc áo cánh đại bàng và caption gay gắt của Bình Gold.

Chưa dừng lại ở đó, dù không nhắc thẳng tên HIEUTHUHAI nhưng bên dưới bài post củ mình, nhiều bình luận cũng được Bình Gold đề cập đến việc "copy style" và những câu từ nặng nề khác.

Loạt quan điểm đang bị chỉ trích của rapper Bình Gold khi ám chỉ đến việc người khác bắt chước phong cách của mình.

Phong cách mà dân tình vẫn gắn mác "boy phố" miền Bắc cũng từng gây náo loạn cõi mạng bởi Quân AP. Vài tháng trước, dân tình đã đào lại được loạt ảnh của Anh Trai gốc Hà Nội này cũng từng mê đắm, theo đuổi nét sành điệu và thời thượng của mẫu áo đại bàng.

Nói đến item đang xôn xao ấy, đây là thiết kế đặc trưng của thương hiệu thời trang nước Ý - Marcelo Burlon. Giống như Evisu của Nhật Bản cũng từng bị "dân chơi hoá" với áo sơ mi kẻ, chiếc graphic tee với đôi cánh đại bàng dang rộng trở thành đặc điểm nhận diện của những chàng trai tinh nghịch và cá tính.

Quân AP cũng từng là 1 "boy phố" chính hiệu với BST áo đại bàng đủ màu sắc thời chưa nổi tiếng.

Cách đây ít lâu, ở sân khấu tổng duyệt concert Anh Trai Say Hi tại TP.HCM, Quân AP và Pháp Kiều cũng rủ rê nhau hoá "dân chơi" theo cách riêng của mỗi vùng miền. "Hoàng tử" Quân AP khi ấy cũng được dịp diện lại chiếc áo đại bàng từng quen thuộc.

Chứng kiến một pha drama không ngờ tới giữa HIEUTHUHAI và Bình Gold, phần đông dân cư mạng đều đứng về phía "Thái tử" HIEUTHUHAI, tích cực đưa ra nhiều quan điểm bênh vực anh chàng:

"Người ta cố tình mặc vậy để mắc cười, xong có mấy người vào chê mặc không đẹp là sao?", "Cái anh cho là phong cách thì người ta chỉ coi là trò đùa", "Hiếu mặc đẹp mà", "Thái tử với Hoàng tử mặc thì mê nhé, còn lại chê ạ", "Khiếp ông Bình đẻ ra style đó hay gì?"...