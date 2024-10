Hiểu lầm giữa Erik và Trấn Thành

Tối 19/10, concert 2 của Anh Trai Say Hi diễn ra tại TP.HCM. Đáp lại tình cảm của fan, các Anh Trai mang đến nhiều tiết mục ấn tượng và cả những màn giao lưu gần gũi với những khán giả dành tình cảm cho chương trình. Sau đêm concert 1 gặp phải sự cố "u là trời" tuột quần trên sân khấu thì ở concert tối qua, Erik lần nữa khiến MC Trấn Thành và mọi người phải "u là trời" lần 2 với màn tặng quà cho fan đúng kiểu "của ít lòng vòng".

Theo đó, Erik đã chuẩn bị 1 món quà đặc biệt dành tặng cho fan tham dự concert 2 của Anh Trai Say Hi. Trước khi trao quà, anh chia sẻ: "Đây là chiếc điện thoại anh rất yêu quý. Nó lưu giữ quá trình sáng tạo ra ca khúc Tình Đầu Quá Chén của anh và đồng đội. Nhóm của anh đã ký lên đây. Và anh muốn dành tặng nó cho em". Lời nói của Erik khiến Trấn Thành và khán giả xung quanh đều tưởng anh hào phóng tặng hẳn cho fan nữ chiếc điện thoại. Nhưng không, thứ nam ca sĩ muốn tặng fan là chiếc ốp lưng điện thoại. Chứng kiến màn vòng vo và đánh lừa của Erik, Trấn Thành phải "hỡi ơi" lên tiếng: "Erik tặng cái ốp điện thoại chứ không phải điện thoại, các bạn đừng hò hét quá. Tặng cái ốp thôi mà nghe tưởng Erik tặng fan cái điện thoại không đó". Trấn Thành cũng khen Erik tử tế, chu đáo khi nghe đàn em hứa sẽ chuyển đến fan nữ chiếc ốp lưng vừa với điện thoại của cô sau concert.

Tình huống tặng quà fan lòng vòng, gây hiểu lầm hài hước của Erik

Liên tục "nhá hàng" về chiếc điện thoại, nhưng thực tế quà Erik tặng cho fan nữ là ốp điện thoại

Trần Thành phải "đính chính" quà tặng của Erik để khán giả xem concert Anh Trai Say Hi không hiểu lầm

Tại concert 2 Anh Trai Say Hi, Erik còn gặp phải sự cố trượt tay suýt ngã trong quá trình thực hiện động tác đu dây trên sân khấu. Rất may mắn nam ca sĩ đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra. Trước giờ G, sân khấu chương trình cũng gặp sự cố tắt đèn, tắt nhạc. MC Trấn Thành cho biết khu vực tổ chức có đôi chút khó khăn về đường truyền điện. Sau hơn 1 tiếng, sân khấu Anh Trai Say Hi mới sáng đèn, nhạc vang trở lại. Tuy nhiên, ở những tiết mục trình diễn đầu chương trình, âm thanh vẫn gặp trực trặc khiến các khán giả có mặt trực tiếp không thể nghe thấy các Anh Trai hát gì. Và phải sau màn trình diễn thứ 2, sự cố âm thanh này mới được khắc phục.

Khoảnh khắc Erik trượt tay, suýt ngã trong tiết mục đầu tiên

Đêm concert 2 Anh Trai Say Hi gây chú ý bởi được tổ chức trùng ngày với concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là ngày 19/10. Việc 2 đêm concert của hơn 60 Anh Trai được diễn ra trong cùng 1 ngày là điều chưa có trong tiền lệ của làng nhạc Việt. Thế nên, không ngoa khi nói ngày 19/10 chính là "đêm lịch sử của concert Việt"!

Đáng chú ý, sau những đồn đoán và sự mong đợi của người hâm mộ, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi xác nhận sẽ tổ chức concert tại Hà Nội. Đông đảo khán giả đều đang rất mong chờ được chứng kiến tận mắt những màn trình diễn mãn nhãn, công phu từ các anh trai. Trên fanpage chính thức của chương trình đã thông báo ngày tổ chức concert thứ 2 tại Hà Nội là vào ngày 7/12. Theo dự kiến, concert thứ 3 của Anh Trai Say Hi cũng sẽ quy tụ hàng chục ngàn khán giả tham gia, không kém cạnh 2 đêm concert đã diễn ra thành công ở TP.HCM.

Concert thứ 3 Anh Trai Say Hi sẽ được diễn ra vào ngày 7/12 tại Hà Nội