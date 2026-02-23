Hết Tết, hết tiền vẫn ước được nghỉ thêm: Làm sao vượt qua cơn chán làm bây giờ?

Hết 7 ngày nghỉ Tết, thứ khó nhất bây giờ chính là mai phải đi làm nhưng tinh thần vẫn còn chưa sẵn sàng. Nhiều người đùa cần 2 tuần để hình thành 1 thói quen mới, nhưng chỉ cần 2 ngày để quen với việc nghỉ làm, chơi “full-time”.

Sau một kỳ nghỉ lễ dài, rất nhiều người rơi vào trạng thái uể oải, mất động lực, khó tập trung và thậm chí có cảm giác “sợ” quay lại guồng công việc. Trạng thái này thường được gọi vui là “hội chứng lười đi làm sau kỳ nghỉ lễ”. Trong tâm lý học, khái niệm miêu tả trạng thái này có tên “post-vacation blues”: Hiểu nôm na là cảm giác hụt hẫng, mệt mỏi, giảm hứng thú khi phải chuyển từ nhịp sống thư giãn sang môi trường kỷ luật, áp lực.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thực chất, đây không phải là lười biếng. Đó là phản ứng bình thường của não bộ khi phải thích nghi lại với nhịp sinh hoạt cũ. Trong kỳ nghỉ, chúng ta thường ngủ muộn, ăn uống thất thường, ít chịu áp lực thời gian và được tiếp xúc nhiều hơn với các hoạt động mang lại khoái cảm tức thì như giải trí, gặp gỡ bạn bè.

Hệ thần kinh quen với trạng thái ít căng thẳng và nhiều dopamine từ các hoạt động vui vẻ. Khi quay lại công việc - môi trường đòi hỏi tập trung, kỷ luật và trì hoãn phần thưởng, não bộ cần thời gian để điều chỉnh. Nếu không có chiến lược thích nghi, cảm giác chán nản và trì hoãn sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu suất và tâm trạng.

Vậy làm sao để vượt qua trạng thái này?

1. Khởi động lại nhịp sinh hoạt trước khi đi làm

Một trong những nguyên nhân chính khiến ngày đầu đi làm trở nên nặng nề là đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Việc ngủ muộn, thức dậy trễ trong nhiều ngày khiến cơ thể chưa sẵn sàng cho giờ giấc công sở. Vì vậy, 1-2 ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ, nên chủ động điều chỉnh lại giờ ngủ và thức dậy gần với lịch làm việc bình thường.

Đồng thời, hạn chế ăn quá no vào buổi tối và giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi cơ thể được “khởi động” sớm, ngày đầu quay lại sẽ bớt sốc hơn đáng kể.

2. Bắt đầu bằng nhiệm vụ nhỏ, dễ hoàn thành

Sau kỳ nghỉ, khối lượng công việc tồn đọng có thể khiến nhiều người choáng ngợp. Cảm giác quá tải làm tăng xu hướng trì hoãn. Thay vì lao ngay vào việc khó nhất, hãy chọn một vài nhiệm vụ nhỏ, rõ ràng, có thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Việc hoàn thành những đầu việc này tạo ra cảm giác kiểm soát và thành tựu ban đầu, giúp não bộ lấy lại nhịp tập trung. Đây là nguyên tắc “tạo đà tâm lý”: hành động nhỏ nhưng nhất quán giúp khôi phục động lực hiệu quả hơn là chờ cảm hứng quay lại.

3. Thiết lập lại ưu tiên thay vì cố làm tất cả

S ai lầm phổ biến là cố gắng xử lý toàn bộ công việc tồn đọng trong một hoặc hai ngày đầu tiên. Điều này dễ dẫn đến kiệt sức và càng làm tăng cảm giác chán nản.

Cách hợp lý hơn là dành thời gian rà soát, phân loại và xác định 3-5 việc quan trọng nhất cần giải quyết trong tuần đầu tiên. Khi có danh sách ưu tiên rõ ràng, não bộ bớt cảm giác mơ hồ và căng thẳng. Tâm lý học nhận thức cho thấy sự rõ ràng giúp giảm lo âu và tăng khả năng tập trung. Làm ít nhưng đúng trọng tâm luôn hiệu quả hơn làm nhiều trong hoảng loạn.

4. Tạo một “nghi thức” quay lại công việc

Não bộ phản ứng tốt với các tín hiệu quen thuộc. Một tách cà phê buổi sáng, sắp xếp lại bàn làm việc, thay đổi góc ngồi, hoặc nghe một bản nhạc quen thuộc trước khi bắt đầu có thể trở thành “nghi thức khởi động”.

Những hành động nhỏ này đóng vai trò như tín hiệu cho não rằng đã đến lúc chuyển sang trạng thái làm việc. Sự lặp lại tạo thành thói quen, và thói quen giúp giảm sự kháng cự nội tâm. Thay vì đợi cảm xúc sẵn sàng, hãy để hành vi dẫn dắt cảm xúc.

5. Giảm kỳ vọng hoàn hảo trong tuần đầu

Sau nghỉ lễ, hiệu suất thường chưa thể quay về mức tối đa ngay lập tức. Nếu tự đặt tiêu chuẩn quá cao, cảm giác không đạt kỳ vọng sẽ càng làm giảm động lực. Hãy coi tuần đầu tiên là giai đoạn “làm nóng máy”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Mục tiêu không phải là bứt phá, mà là tái lập nhịp độ ổn định. Khi áp lực tự thân giảm xuống, não bộ có xu hướng hợp tác hơn thay vì phản kháng. Sự bền bỉ quan trọng hơn sự bùng nổ ngắn hạn.

6. Tìm lại ý nghĩa của công việc

Một phần của “hội chứng lười đi làm” đến từ việc so sánh: kỳ nghỉ mang lại tự do và niềm vui, còn công việc gắn với trách nhiệm. Nếu chỉ nhìn công việc như nghĩa vụ, cảm giác chán nản sẽ càng rõ rệt. Hãy dành vài phút tự hỏi: công việc này giúp mình phát triển kỹ năng gì, đem lại giá trị gì cho cuộc sống, hoặc tạo nền tảng tài chính ra sao. Khi kết nối lại với mục tiêu dài hạn, động lực nội tại sẽ mạnh hơn động lực dựa trên ép buộc.

Hội chứng lười đi làm sau kỳ nghỉ lễ không phải dấu hiệu của yếu kém hay thiếu trách nhiệm. Đó là phản ứng thích nghi tự nhiên của cơ thể và tâm trí trước sự thay đổi nhịp sống. Điều quan trọng không phải là trách bản thân, mà là chủ động điều chỉnh lại thói quen, cấu trúc công việc và kỳ vọng. Khi hiểu đúng bản chất vấn đề và áp dụng những bước nhỏ nhưng có chiến lược, quá trình quay lại guồng công việc sẽ nhẹ nhàng và bền vững hơn rất nhiều.