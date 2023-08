Hết “meo meo meo”, AMEE lại chuẩn bị “thao túng” người nghe bằng lyrics đếm số

Mới đây, AMEE đã chính thức thông báo sẽ trở lại Vpop cùng sản phẩm mới mang tên Chủ Nhật Boy. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - người đã cùng AMEE tạo nên loạt hit bự như Em Bé, Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu, Tình Bạn Diệu Kỳ, Hai Mươi Hai, Shay Nắnggg… Sau vũ điệu "meo meo" gây nghiện ở Ưng Quá Chừng, AMEE hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo mạng xã hội bởi giai điệu Chủ Nhật Boy vừa "nhá hàng" một đoạn ngắn đã thấy đáng yêu, bắt tai.



Trong teaser audio Chủ Nhật Boy, AMEE gây ấn tượng với phần đếm số từ thứ hai đến chủ nhật, cộng hưởng cùng vũ đạo tràn đầy năng lượng. Lyrics của Chủ Nhật Boy cũng đậm tính xu hướng, trẻ trung và dễ nghe, dễ thuộc khi được thể hiện bởi chất giọng trong trẻo, nữ tính đặc trưng của AMEE. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền còn kết hợp cả tiếng Anh và tiếng Việt trong lối viết Chủ Nhật Boy, tạo cảm giác thân thuộc với cách nói chuyện hàng ngày của giới trẻ như "It's chủ nhật", "You're my Sunday Boy", "Mong chờ đến cuối tuần để được gặp anh và nói ra to be my all day boy".

Xem ngay AMEE nhảy Chủ Nhật Boy cực đáng yêu:

https://www.tiktok.com/@ameemee_m/video/7263075199938039048

Đặc biệt, khi "nhá hàng" Chủ Nhật Boy, AMEE cũng xác nhận sẽ kết hợp cùng CONGB - nam ca sĩ từng gây ấn tượng khi tham gia chương trình sống còn đình đám Boys Planet 999 tại Hàn Quốc. Dù chưa hé lộ CONGB sẽ đóng vai trò gì trong sản phẩm Chủ Nhật Boy, nhưng động thái này đã đủ khiến fan của cả hai nghệ sĩ mong chờ. Cặp đôi "trai tài gái sắc" này liệu có mang đến một sản phẩm trẻ trung, đầy tính xu hướng, nói về một chàng "crush" chỉ xuất hiện vào ngày chủ nhật đúng như cái tên Chủ Nhật Boy?

Trước đó, AMEE và CONGB còn có màn "thả thính" qua lại trên mạng xã hội về dự án chung. AMEE đăng tải poster Chủ Nhật Boy tràn ngập sắc màu tươi sáng, xuất hiện xinh đẹp giữa hình ảnh những lá thư tình màu hồng và hình trái tim được vẽ nguệch ngoạc. Nữ ca sĩ còn úp mở về "crush" mới của mình với dòng chia sẻ: "AMEE đang shay nắnggg một người có nụ cười tỏa nắng như mặt trời, mà chỉ có thể gặp vào chủ nhật thui ah. Mọi người có muốn cùng gặp Chủ Nhật Boy của AMEE hông?".

Ngay sau đó, CONGB cũng đăng tải poster có thiết kế tương đồng với sản phẩm Chủ Nhật Boy của AMEE. Anh chàng còn úp mở bằng chia sẻ như đang đáp lời AMEE: "Nghe nói ai đó muốn tỏ tình vào Chủ Nhật, tui thì mạnh dạn gật đầu liền lun nhen!".

Đầu năm 2023, AMEE đã tạo nên xu hướng với bản hit Ưng Quá Chừng. Giọng ca trong trẻo, vũ đạo "meo meo" của nữ ca sĩ Gen Z nhanh chóng chinh phục khán giả, đưa Ưng Quá Chừng thành một trong những giai điệu hot nhất nửa đầu năm. Màn comeback tiếp theo trong năm nay của AMEE với Chủ Nhật Boy vào chủ nhật, ngày 6/8 được kỳ vọng sẽ đem đến giai điệu "catchy" không kém Ưng Quá Chừng.