Từng bị "phốt" gia công hàng hiệu tại Trung Quốc, Hermès mới đây có màn đáp trả cực ngầu: mang triển lãm thủ công đỉnh cao "Hermès in the Making" đến Thâm Quyến, kéo theo dàn nghệ nhân thật từ châu Âu sang tận nơi. Đây là động thái được netizen cho là màn đáp trả cao tay, khẳng định giá trị thương hiệu của thương hiệu. Cụ thể, từ ngày 17/5 đến 1/6/2025, Hermès đang tổ chức triển lãm "Hermès in the Making" tại Quảng trường Tide, Công viên Nhân tài Thâm Quyến, Trung Quốc.

Người Trung check-in sự kiện triển lãm của Hermès.

Trải nghiệm thủ công đỉnh cao tại "Hermès in the Making"

Triển lãm "Hermès in the Making" là một hành trình khám phá nghệ thuật chế tác thủ công của Hermès, nơi quy tụ các nghệ nhân từ gần 10 ngành nghề khác nhau của nhà mốt. Tại đây, khách tham quan có cơ hội chứng kiến trực tiếp quá trình tạo ra các sản phẩm biểu tượng như túi Kelly, đồng hồ, trang sức và đồ sứ thủ công. Ngoài ra, còn có các hoạt động tương tác như hội thảo, trình diễn trực tiếp và phim tài liệu, mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách tham quan.

Triển lãm được chia thành 4 khu vực chính:

1. Di sản thủ công: Giới thiệu lịch sử và kỹ thuật chế tác truyền thống của Hermès từ năm 1837.

2. Vật liệu cao cấp: Trưng bày các nguyên liệu quý như da, lụa, sứ và gỗ, cùng quy trình xử lý tinh xảo.

3. Cam kết bền vững: Trình bày các sáng kiến của Hermès trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

4. Địa phương hóa: Tôn vinh sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác Pháp và văn hóa địa phương Trung Quốc.

Khẳng định giá trị thương hiệu giữa "bão" thông tin

Việc tổ chức triển lãm "Hermès in the Making" tại Trung Quốc không chỉ là cơ hội để Hermès giới thiệu nghệ thuật chế tác của mình mà còn là lời khẳng định về giá trị và cam kết chất lượng của thương hiệu. Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc ngày càng quan trọng đối với các thương hiệu xa xỉ, Hermès cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tôn trọng đối với khách hàng tại đây.

Với "Hermès in the Making", Hermès không chỉ giới thiệu nghệ thuật chế tác thủ công đỉnh cao mà còn tái khẳng định vị thế và giá trị thương hiệu giữa những thách thức của thị trường hiện đại. Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 17/5 đến 1/6/2025 tại Quảng trường Tide, Công viên Nhân tài Thâm Quyến. Khách tham quan cần đặt lịch trước thông qua Mini-Program "Hermès at Work" trên WeChat.