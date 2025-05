Các brand xa xỉ làm gì khi Đại sứ rơi vào vòng lao lý như Thùy Tiên: 1 cái tên vẫn được ưu ái?

Tối ngày 19/5, tin tức Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận quyết định khởi tố khiến công chúng nước nhà dậy sóng. Hơn 1 tháng vừa vừa qua là hành trình vô vàn cung bậc cảm xúc của Thùy Tiên, từ việc đón nhận hào quang rực rỡ mà danh vị Friend Of The House Dior mang đến, rồi ngay sau đó là màn đêm của sự tẩy chay, chỉ trích do sai lầm khó chấp nhận. Đến nay, khi nàng Hậu đình đám 1 thời sa chân vào vòng lao lý, mối duyên giữa cô và Dior có lẽ sẽ không phải cần thêm một thông báo nào nữa để biết rằng nó đã đứt gánh ra sao.

Trước đó, trong thế giới của người nổi tiếng và các thương hiệu xa xỉ toàn cầu cũng từng tồn tại không ít trường hợp tương tự nhưng đều dẫn đến một kết cục như nhau. Thế mới thấy, khi đã chạm đến giới hạn cao nhất của một vụ bê bối, kể cả từng là "gà đẻ trứng vàng" cũng chẳng còn lý do gì để những "ông lớn" tiếng tăm giữ lại một ngôi sao đã rớt đài.

Ngô Diệc Phàm

Nhắc đến cú ngã chấn động nhất showbiz Hoa ngữ chắc chắn chính là đỉnh lưu đang ngồi sau song sắt - Ngô Diệc Phàm. Khi đang đứng trên đỉnh cao với hàng chục bản hợp đồng đa dạng lĩnh vực, trải dài từ thời trang, xe sang, mỹ phẩm... Tháng 7/2021, Ngô Diệc Phi chính thức đánh mất tất cả cùng bản án 13 năm tù khi bị phát giác loạt hành vi phạm pháp bao gồm tấn công tình dục, dụ dỗ trẻ vị thành niên, trốn thuế. Khi ấy, cựu ngôi sao đang giữ trong tay 2 danh vị danh giá nhất là Đại sứ thương hiệu của BVLGARI và Đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton.

Trước khi trở về con số 0, Ngô Diệc Phàm đã gắn bó với 2 thương hiệu xa xỉ đình đám từ 3- 4 năm, cũng là người đóng vai trò tối quan trọng của các hãng ở thị trường Trung Quốc. Song, đến khi vụ bê bối nổ ra, điều mà BVLGARI hay Louis Vuitton có thể làm chỉ là kéo dài thời gian bài trừ Ngô Diệc Phàm sau các nhãn hàng khác thêm một chút.

Lý Dịch Phong

Một năm sau, làn giải trí Hoa ngữ tiếp tục đón nhận vụ lùm xùm tương tự của Lý Dịch Phong. Với bê bối mua dâm nhiều lần, Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ tạm giam ngày 12/9/2022. Trước đó 1 ngày, đã có tổng cộng 11 thương hiệu nhanh chóng ra thông báo đơn phương chấm dứt đồng với nam diễn viên, nổi bật nhất là những cái tên lớn như: Prada, Boss, Panerai, L'Oréal Paris... Cay đắng nhất vẫn là "ông lớn" Prada, chỉ vừa bắt tay cùng đỉnh lưu một thời được 8 tháng, Lý Dịch Phong tiếp tục là vết nhơ khác trong lịch sử của thương hiệu này.

Sau thời gian điều tra, cựu diễn viên được trả tự do ngày 25/9/2022, nhưng sau tất cả sự nghiệp của Lý Dịch Phong đã bị đóng băng hoàn toàn. Có thông tin số tiền Lý Dịch Phong phải đền bù cho các nhãn hàng lên đến 20 triệu đô. Thời gian qua, tài tử họ Lý sống ẩn dật ở quê nhà, khó lòng tìm lại sự nghiệp.

Kha Chấn Đông

Nổi tiếng khắp châu Á với ngoại hình sáng và chiều cao lý tưởng, Kha Chấn Đông được mệnh danh là "nam thần thanh xuân" của điện ảnh Hoa ngữ. Có thời điểm, nam diễn viên này còn được so sánh với gã trai hư Trần Quán Hy về độ ăn chơi, bay nhảy. Năm 2014, ở tuổi 23 khi vừa góp tên trong dàn Đại sứ của Prada Trung Quốc được ít lâu, nam diễn viên bị bắt quả tang sử dụng và tàng trữ chất cấm.

Kha Chấn Đông bị bắt tạm giam trong 14 ngày. Hơn 20 nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng và Prada chắc chắn cũng không thể đứng im với ngôi sao thị phi. Có thể xem đây chính là chàng Đại sứ đã mở bát cho "lời nguyền Prada" kéo dài đến hiện tại. Sau nhiều năm nỗ lực lấy lại sự nghiệp, Kha Chấn Đông là nhân tố hiếm hoi có khả năng đứng lên sau scandal chấn động. Nam diễn viên cho biết: "Vết nhơ đó khiến tôi ngừng suy nghĩ về nhiều thứ, nó như một cái tát tôi nhận được khi còn quá trẻ".

Phương Tổ Danh

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng từng là con cưng của làng thời trang, nhưng scandal trốn thuế năm 2018 đã khiến cô "mất điểm" trầm trọng. Sau khi bị phanh phui bản hợp đồng âm dương, Phạm Băng Băng biến mất gần 3 tháng, nhiều thông tin cho rằng nữ diễn viên đình đám đã bị bắt giữ tam giam để điều tra. Sau cùng cô bị kết luận trốn thuế và phải nộp mức xử phạt cao nhất lịch sử ngành giải trí Trung Quốc với số tiền lên đến gần 900 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên "nữ hoàng thảm đỏ" là 1 trường hợp khá đặc biệt.

Cụ thể, ngay sau khi thông tin được công bố, các thương hiệu xa xỉ từng gắn bó với Phạm Băng Băng lập tức có phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ uy tín của mình. Montblanc khi vừa tuyên danh Đại sứ toàn cầu cho nữ diễn viên ít lâu liền nói lời chia tay. De Beers - hãng kim cương của Anh mời Phạm Băng Băng làm Đại sứ vào cuối năm 2017 đã âm thầm thay thế cô bằng Cao Viên Viên trong một sự kiện khai trương cửa hàng mới tại Tây An.

Các thương hiệu mà nữ diễn viên có hợp đồng quảng cáo như Guerlain, Chopard cũng im lặng loại bỏ hình ảnh của cô khỏi các chiến dịch quảng bá trang sức tại các sự kiện quốc tế. Nhưng bất ngờ là vào năm 2020 Guerlain đã tái hợp tác, thăng chức Đại sứ toàn cầu lại cho Phạm Băng Băng. Với Louis Vuitton, Phạm Băng Băng từng là đại diện phát ngôn đầu tiên của hãng tại Châu Á vào năm 2012. Mặc dù có những tin đồn về việc quảng cáo của cô bị gỡ bỏ, quản lý của Phạm Băng Băng đã xác nhận rằng nữ diễn viên vẫn là Đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton.