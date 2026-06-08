"Heo ăn chay" BAF Việt Nam bị phạt hơn 800 triệu đồng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam bị phạt về hành vi không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Ngày 8-6, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông báo đã xử phạt Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân về hành vi không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được biết tới với sản phẩm thịt heo ăn chay

Trước đó, ngày 6-5, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ban hành Quyết định số 122/QĐ-CT xử lý vụ việc cạnh tranh mã số 25-KX-TKT-01 liên quan đến hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Cạnh tranh.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân đã không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh đối với giao dịch Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam mua lại 99,99% cổ phần/vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân.

Theo Quyết định số 122/QĐ-CT, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xử lý hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế và phạt tiền đối với các doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0107795944; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM, Việt Nam) với số tiền 820.239.318 đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân (mã số doanh nghiệp: 2802501452; địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 272, tờ bản đồ số 23, Thôn Thanh Bình, xã Thanh Quân, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) với số tiền 78.575.758 đồng.

Đến nay, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân đã chấp hành và hoàn thành việc thi hành Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mã số 25-KX-TKT-01 theo quy định.