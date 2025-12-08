Hé mở hệ sinh thái doanh nghiệp của ca sĩ Nhật Kim Anh

Những ngày gần đây, Nhật Kim Anh khiến công chúng bàn tán xôn xao. Lý do bắt nguồn từ việc cô bị dân mạng đồn “bị bắt”, “bỏ trốn sau lệnh khởi tố”... Ngay sau đó, nữ diễn viên liên tục có nhiều bài đăng trên trang mạng xã hội cá nhân để phủ nhận thông tin nói trên.

“Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng 'chiêu' mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác”, diễn viên nói trong 1 livestream.

Nhiều năm qua, Nhật Kim Anh nổi tiếng với hình ảnh là 1 ca sĩ, diễn viên xinh đẹp. Không những thế, cô còn là doanh nhân, đứng sau điều hành các doanh nghiệp hoạt động trên đa lĩnh vực, gồm thực phẩm, mỹ phẩm và cà phê. Hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với ca sĩ Nhật Kim Anh hiện xoay quanh “họ Laura” và một số pháp nhân liên quan thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, tất cả đều được ghi nhận trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sau đó được các báo trích dẫn lại. Dưới đây là phần tổng hợp chi tiết, kèm dẫn nguồn đúng theo yêu cầu.

Tập đoàn Laura Group

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được 24h.com.vn trích dẫn, Công ty cổ phần Tập đoàn Laura Group được thành lập tháng 5/2021, trụ sở tại TP.HCM, vốn điều lệ 99 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: Đỗ Thị Kim Huê (Nhật Kim Anh) góp 54,45 tỷ đồng, chiếm 55% vốn; bà Bùi Thị Thảo Trang góp 39,6 tỷ đồng (40%); bà Đoàn Kim Phượng góp 4,95 tỷ đồng (5%).

Doanh nghiệp này đăng ký đến hơn 40 ngành nghề, trong đó ngành chính là kinh doanh bất động sản, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, giải trí… nên thường được các báo mô tả là “tập đoàn đa ngành”, đứng phía sau để kết nối hệ sinh thái Laura Sunshine, Laura Coffee, Laura Paris và các công ty liên quan.

Laura Sunshine – trụ cột mảng mỹ phẩm, nước hoa

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp mà VietnamFinance và các báo đời sống – kinh doanh trích lại, Công ty cổ phần mỹ phẩm Sunshine (tiền thân Laura Sunshine) thành lập tháng 7/2017 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Cơ cấu ban đầu: Đỗ Thị Kim Huê góp 3,6 tỷ đồng (45%), Bùi Thị Thảo Trang góp 3,6 tỷ đồng (45%), Phạm Linh Phương góp 800 triệu đồng (10%), và Nhật Kim Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Năm 2020, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Laura Sunshine, vốn điều lệ nâng lên 18 tỷ; đến tháng 5/2021, tiếp tục tăng lên 38 tỷ đồng và bà Phan Ngọc Chánh được ghi nhận là giám đốc, đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này vận hành mảng mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang điểm với hệ thống chi nhánh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, đồng thời là thương hiệu “mẹ” trên các website myphamlaurasunshine.com.vn, laurasunshinevn.com.

Laura Coffee – thương hiệu cà phê đang gây chú ý

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Laura Coffee được thành lập tháng 10/2020, ngành nghề chính là sản xuất cà phê, vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn lúc thành lập: Nhật Kim Anh (Đỗ Thị Kim Huê) góp 4 tỷ đồng (50%), Bùi Thị Thảo Trang góp 3,2 tỷ đồng (40%), Đoàn Kim Phượng góp 800 triệu đồng (10%).

Đến lần thay đổi đăng ký tháng 10/2024, thông tin doanh nghiệp cho thấy vốn điều lệ đã tăng từ 8 tỷ lên 68 tỷ đồng, với bà Phan Ngọc Chánh giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, còn Nhật Kim Anh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và là gương mặt đại diện của thương hiệu. Laura Coffee triển khai các sản phẩm cà phê hòa tan, cà phê kết hợp dược liệu và từng được vinh danh trong “Top thương hiệu mạnh quốc gia 2024”, trước khi vướng vào ồn ào kiểm nghiệm sản phẩm khiến thương hiệu bị soi kỹ hơn.

Laura Paris – sản xuất mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh

Cũng theo dữ liệu doanh nghiệp được VietnamFinance và 24h dẫn lại từ Cổng thông tin, Công ty cổ phần Laura Paris được thành lập tháng 1/2022 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chế phẩm làm sạch – bổ sung cho mảng sản phẩm của Laura Sunshine trong hệ sinh thái.

Cơ cấu cổ đông sáng lập: Nhật Kim Anh góp 4,95 tỷ đồng, sở hữu 55%; Bùi Thị Thảo Trang góp 3,6 tỷ đồng (40%); Đoàn Kim Phượng góp 450 triệu đồng (5%). Bà Phan Ngọc Chánh được ghi là giám đốc, đại diện pháp luật, tương tự mô hình nhân sự ở Laura Sunshine và Laura Coffee.

Yến sào Bửu Long và mảng thực phẩm – sức khỏe

Bên cạnh các pháp nhân “họ Laura”, hệ sinh thái của Nhật Kim Anh còn có Công ty TNHH Yến sào Bửu Long, được Cổng thông tin doanh nghiệp ghi nhận thành lập tháng 7/2017 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Cơ cấu vốn: Đỗ Thị Kim Huê góp 3,3 tỷ đồng (55%), Bùi Thị Thảo Trang góp 2,7 tỷ đồng (45%), hoạt động trong mảng thực phẩm – yến sào và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sau này bà Phan Ngọc Chánh xuất hiện với vai trò giám đốc, đại diện pháp luật.

Trên hệ thống bán hàng trực tuyến gắn với thương hiệu cá nhân của Nhật Kim Anh, Bửu Long được giới thiệu là công ty phụ trách các sản phẩm như yến sào, thực phẩm chức năng, tinh nghệ, hỗ trợ bổ trợ cho “tổ hợp” mỹ phẩm – cà phê – thực phẩm mà Laura Group đang xây dựng.

Nếu đối chiếu chuỗi pháp nhân trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, có thể thấy Nhật Kim Anh (Đỗ Thị Kim Huê) đều xuất hiện với vai trò cổ đông lớn, thường nắm 50–55% vốn và/hoặc Chủ tịch HĐQT tại: Laura Group, Laura Sunshine, Laura Coffee, Laura Paris, Yến sào Bửu Long. Những năm qua, công ty Laura Sunshine của Nhật Kim Anh cũng tham gia tài trợ cho nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Nhật Kim Anh còn thành công trong việc đóng phim, ca hát. Nguồn thu từ quảng cáo và các kênh, trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok cũng giúp cô kiếm được số tiền không nhỏ.

