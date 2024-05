Hé lộ về "Biển Chết" trong lòng sao Diêm Vương dưới lớp băng lạnh âm 220 độ

Có vẻ kỳ lạ khi tìm kiếm nước lỏng trên một thế giới lạnh giá và xa xôi như sao Diêm Vương. Tuy nhiên, trong dữ liệu từ New Horizons, các nhà khoa học đã tìm thấy một số manh mối cho thấy lớp nước lỏng dưới bề mặt sao Diêm Vương. Đầu tiên, sao Diêm Vương không có chỗ phình ra ở xích đạo, một đặc điểm ít có khả năng hình thành nếu vật thể có chất lỏng bên trong. Thứ hai, bề mặt băng giá của sao Diêm Vương dường như đã bị nứt do giãn ra theo thời gian, nguyên nhân có thể là do nước lỏng đóng băng bên dưới lớp băng nitơ trên bề mặt của nó, vì nước là một trong số ít chất nở ra khi đóng băng.

Đáng chú ý nhất, một số nhà khoa học tin rằng sao Diêm Vương có chứa các núi lửa lạnh phun ra hơi nước hoặc thậm chí là nước đá ở thể rắn. Nước đó phải đến từ đâu đó và một lớp nước lỏng bên dưới lớp vỏ của sao Diêm Vương sẽ phù hợp với mô tả này.

Sao Diêm Vương. Ảnh: NASA

Các nhà khoa học thuộc Đại học Washington ở St. Louis và Viện Mặt trăng và Hành tinh ở Houston bắt đầu xây dựng một mô hình về lớp chất lỏng đó trông như thế nào. Đặc biệt, họ muốn xem xét Sputnik Planitia - một lưu vực đất thấp hình trái tim trên bề mặt sao Diêm Vương, được cho là hậu quả của một vụ va chạm. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã thử các hình dạng khác nhau về độ dày của đại dương và mật độ nước, dẫn đến kết quả là Sputnik Planitia có nhiều vết nứt mà New Horizons quan sát được.

Tính toán của họ chỉ ra rằng đại dương trên sao Diêm Vương rất có thể sẽ sâu khoảng 40 - 80km và đặc hơn nước biển trên Trái Đất khoảng 8%. Nó đặc như Hồ Muối Lớn.

Tuy nhiên, ý tưởng về đại dương của sao Diêm Vương vẫn gây tranh cãi. Các nhà khoa học không có đủ thông tin về sao Diêm Vương để biết rằng liệu bằng chứng này thực sự cho thấy nước ở thể lỏng hay chỉ là suy diễn. Gần đây nhất, một nghiên cứu mô phỏng nguồn gốc của Sputnik Planitia cho rằng lưu vực hình trái tim này rất có thể đã hình thành, nếu sao Diêm Vương có phần bên trong rắn.

Vì thế, cho đến khi các tàu vũ trụ kế nhiệm New Horizons cho phép chúng ta quay lại thăm sao Diêm Vương, những gì nằm dưới bề mặt hành tinh này vẫn là bí ẩn.