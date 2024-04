Hé lộ mức giá của 6 mẫu váy cưới mà cô dâu Chu Thanh Huyền từng mặc

Bộ váy mà cô dâu Chu Thanh Huyền mặc trong nghi lễ chào đón khách mời tại tiệc chiêu đãi tại Hà Nội vào ngày 06/04 thuộc dòng HT Premium của BST 'Pearl Of The Far East'. Thiết kế có giá 90 triệu đồng, Mẫu váy cúp ngực gây ấn tượng với phần nơ rời bản lớn có sự pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại cùng mẫu khăn voan trùm đầu độc đáo giúp cô dâu xinh đẹp tựa nàng công chúa cổ tích.