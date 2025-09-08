Hé lộ danh sách những chuyên gia sẽ “cầm cân nảy mực” tại Better Choice Awards: Từ chuyên gia đầu ngành, chủ doanh nghiệp đến những KOL hàng đầu

Trong một giải thưởng tầm vóc quốc gia thì tính minh bạch và công bằng luôn là nguyên tắc cốt lõi. Hội đồng Thẩm định chính là nhân tố đảm bảo nguyên tắc đó.
Better Choice Awards (BCA) 2025 đang dần trở thành một trong những sự kiện công nghệ và tiêu dùng được chờ đợi nhất trong năm. Là giải thưởng quy mô quốc gia, BCA hướng đến việc tôn vinh những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, mang lại giá trị thực tế và bền vững cho cộng đồng.
Điểm khác biệt của BCA so với nhiều giải thưởng khác nằm ở cơ chế bình chọn. Người tiêu dùng vẫn là trung tâm, nhưng song song với đó là sự góp mặt của Hội đồng Thẩm định - là đội ngũ những nhà quản lý, chuyên gia học thuật, doanh nhân và các gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng công nghệ. Chính họ sẽ là những người “cầm cân nảy mực”, mang đến cái nhìn toàn diện để lựa chọn ra những sản phẩm xứng đáng nhất.
Sự có mặt của những tên tuổi uy tín từ nhiều lĩnh vực giúp kết quả phản ánh đúng nhu cầu xã hội và bám sát xu hướng công nghệ. Với doanh nghiệp, sự công nhận từ hội đồng là minh chứng mạnh mẽ cho năng lực sáng tạo và khả năng cạnh tranh.
Còn với người tiêu dùng, giải thưởng trở nên đáng tin cậy hơn vì được kiểm chứng bởi những con người có chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín. Nhờ vậy, BCA không chỉ dừng ở việc trao giải, mà còn góp phần định hình xu hướng, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo giá trị cho cộng đồng.
Điểm nổi bật nhất của Hội đồng Thẩm định Better Choice Awards 2025 chính là sự đa dạng về nghề nghiệp, chuyên môn. Những nhà quản lý mang đến góc nhìn vĩ mô và định hướng phát triển dài hạn. Giới học thuật, nghiên cứu cung cấp chiều sâu chuyên môn, dự báo xu hướng công nghệ. Doanh nhân và nhà đầu tư đem lại trải nghiệm thực tiễn, tính khả thi trong thương mại hóa sản phẩm. Trong khi đó, các KOL công nghệ phản ánh trực tiếp cảm nhận và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.
Sự kết hợp này tạo nên một hội đồng cân bằng, khách quan và toàn diện. Nó bảo đảm rằng các sản phẩm và dịch vụ được lựa chọn không chỉ đạt chất lượng về kỹ thuật, mà còn thực sự hữu ích, phù hợp với đời sống, có tác động tích cực đến cộng đồng.
Sự hiện diện của họ không chỉ mang lại tính công bằng, minh bạch, mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển bền vững. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng, những sản phẩm được vinh danh tại BCA 2025 sẽ là những lựa chọn xứng đáng nhất, đúng như tinh thần “Better Choice - Lựa chọn tốt hơn”.