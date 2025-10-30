Hãy tránh xa ngay lập tức nếu thấy 3 loại đậu phụ này, đừng mua dù chúng có rẻ đến đâu!

Đậu phụ, một loại nguyên liệu quen thuộc chế biến được nhiều món ăn ngon trên bàn ăn của chúng ta mỗi ngày. Những miếng đậu phụ trắng mềm, giá cả phải chăng, và thường được gọi là "thịt thực vật" được làm từ đậu nành. Đậu phụ giàu protein thực vật chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thụ, đồng thời giàu canxi, đặc biệt tốt cho sự phát triển hệ xương của trẻ nhỏ cũng như củng cố hệ xương ở người già. Đậu phụ cũng cung cấp lecithin, có lợi cho sức khỏe não bộ. Với một loại thực phẩm chất lượng cao và giá cả phải chăng như vậy, không có gì ngạc nhiên khi nó chinh phục khẩu vị của người dân từ Bắc chí Nam.

Tuy nhiên, ngay cả những thứ vốn thân thuộc thì cũng cần được lựa chọn cẩn thận. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đậu phụ, nhưng không phải loại nào cũng đáng mua. Đặc biệt là 3 loại dưới đây - nếu bạn thấy chúng, tốt nhất nên quay đi. Đừng bị cám dỗ dù chúng có rẻ đến đâu. Hãy nhanh chóng nhắc nhở người phụ trách việc đi chợ trong gia đình bạn nhé!

Loại thứ nhất: Đậu phụ có cảm giác trơn và dính

Đậu phụ tươi và an toàn phải có cảm giác ẩm và hơi đàn hồi, nhưng khi sờ vào không được dính. Nếu cảm thấy trơn, giống như có một lớp chất nhầy, có thể đậu phụ đã để quá lâu và vi khuẩn đã bắt đầu sinh sôi. Loại đậu phụ này sẽ có vị chua và có thể gây khó chịu cho dạ dày nếu bạn ăn phải, thậm chí có thể gây ngộ độc.

Loại thứ hai: Đậu phụ trắng bệch như đã qua tẩy trắng

Đậu phụ ngon phải có màu trắng sữa, hơi ngả vàng, đúng với màu tự nhiên của đậu nành. Nếu đậu phụ bạn thấy miếng đậu phụ có màu trắng như vôi, trắng một cách bất thường thì hãy cẩn thận, tuyệt đối không nên mua. Có thể người bán đã xử lý bằng phương pháp "tẩy trắng" để cải thiện vẻ ngoài và kéo dài thời hạn sử dụng. Tốt nhất nên tránh mua loại đậu phụ này.

Loại thứ ba: Đậu phụ có mùi chua hoặc mùi bất thường

Đậu phụ tươi khi đến gần sẽ thoang thoảng mùi đậu nành. Nếu có mùi chua hoặc ôi nồng xộc vào mũi thì chắc chắn là đậu đã hỏng rồi. Khi thấy loại đậu phụ này tuyệt đối đừng mua vì được giảm giá, rất rẻ... Cũng đừng nghĩ rằng chỉ cần về rửa sạch hoặc chần sơ là có thể ăn được. Một khi đậu phụ đã hỏng và có mùi thì dù dùng cách nào bạn cũng không thể loại bỏ được. Ngoài việc làm hỏng hương vị món ăn, loại đậu phụ này còn gây hại cho sức khỏe của bạn.

Gợi ý 2 món ngon từ đậu phụ

Đậu phụ là loại nguyên liệu cực kỳ đa năng; nó có thể chỉ cần chần sơ rồi ăn, hoặc nấu canh, om, áp chảo, chiên giòn, hoặc dùng trong các món chay, món trộn... Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 2 món ăn làm cực đơn giản mà ngon miệng lại phù hợp với tiết trời mùa thu đông, đảm bảo cả gia đình sẽ thích mê!

1. Lòng heo hầm đậu phụ

Sự kết hợp hoàn hảo đến không ngờ, ngon đến mức bạn sẽ muốn liếm sạch đĩa!

Nguyên liệu: Lòng già heo đã luộc chín, 1 miếng đậu phụ bản to, 1-2 cây hành lá thái nhỏ, một chút gừng, gia vị, 3 tép tỏi, 1 nhánh hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, lượng rượu nấu ăn thích hợp.

Cách là món lòng heo hầm đậu phụ

Bước 1: Cắt lòng heo đã luộc chín thành các miếng nhỏ (bạn có thể mua lòng heo đã luộc tại các cửa hàng). Sau đó bạn cho lòng heo vào nồi nước, chần sơ, vớt ra, để ráo. Rửa đậu phụ dưới vòi nước và cắt thành khối vuông hơi dày. Gọt bỏ vỏ gừng, đập dập rồi băm nhỏ. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Cắt đậu phụ thành khối vuông hơi dày rồi cho vào nồi nước sôi, chần nhanh và vớt ra.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho gừng, tỏi băm, hoa hồi, quế và lá nguyệt quế vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho lòng già vào xào trên lửa lớn cho mỡ chảy bớt. Ngon nhất khi bề mặt lòng già hơi vàng và giòn. Tiếp theo đổ một ít rượu nấu ăn vào dọc theo mép chảo, thêm 1 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, chút xíu đường rồi đảo đều. Nếu thích ăn cay có thể cho thêm ớt thái nhỏ. Sau đó, thêm nước sôi vừa đủ ngập tất cả các nguyên liệu.

Bước 3: Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa vừa, đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 15 phút để hương vị của lòng già thấm đều vào nước dùng. Sau 15 phút, nhẹ nhàng cho đậu phụ vào, nêm thêm chút gia vị cho vừa ăn, và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong khoảng 10 phút. Cuối cùng, vặn nhỏ lửa để nước sốt hơi sánh lại, rắc hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng!

2. Thịt heo om cải thảo và đậu phụ

Đây là một món ăn làm rất dễ nhưng hương vị thơm ngon, mang lại cảm giác ấm áp trong mùa đông!

Nguyên liệu: 150g thịt ba chỉ, 200g đậu phụ, 1/2 cây cải thảo, một nắm nhỏ miếng dong, 2 thìa canh nước tương, một chút dầu hào, gia vị, hành lá thái nhỏ, tỏi băm và gừng thái lát, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món thịt heo om cải thảo và đậu phụ

Bước 1: Đậu phụ rửa dưới vòi nước cho sạch tạp chất rồi dùng khăn bếp thấm khô. Sau đó cắt đậu phụ thành các miếng dày hình tam giác hoặc khối vuông nhỏ. Thịt heo rửa sạch, thái miếng mỏng. Cải thảo rửa sạch, cắt miếng nhỏ. Miến rửa sạch. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng 70% thì nhẹ nhàng thả đậu phụ vào và chiên ở lửa vừa cho đến khi vàng nâu. Vớt ra và để ráo dầu.

Bước 2: Để lại một chút xíu dầu trong chảo, cho thịt heo vào xào đến khi mỡ tiết ra, thịt săn lại, giòn và thơm. Sau đó cho gừng thái lát, hành lá vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho rau cải thảo vào, xào đến khi mềm. Sau đó, cho miến đã ngâm và đậu phụ đã chiên vào xào. Nêm nước tương, dầu hào vào, sau đó cho nước sôi ngập khoảng một nửa nguyên liệu (cải thảo sẽ tiết thêm nước). Đậy vung và đun nhỏ lửa khoảng 10 phút cho đến khi miến chín. Cuối cùng, nêm nếm thêm chút gia vị vừa ăn, rắc tỏi băm lên, đảo đều là xong!

Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữu ích với bạn trong quá trình chọn lựa đậu phụ để chế biến các món ăn cho gia đình mình!