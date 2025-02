Hạt vi nhựa có ở khắp nơi nhưng đây mới là những thực phẩm chứa nhiều, chú ý lựa ăn để giảm tải phơi nhiễm

Không ai muốn ăn nhựa hàng ngày nhưng sự thật khủng khiếp là nhiều loại thực phẩm thông thường chứa hàm lượng cao hạt vi nhựa. Từ những hạt siêu nhỏ, chúng ngấm ngầm gây ô nhiễm môi trường, đi vào cơ thể qua đường ăn uống.

Theo nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Môi trường Quốc tế, 90% mẫu protein động vật và thực vật có chứa vi nhựa, kích thước 5mm xuống đến 1µm. Điều này có nghĩa là ngay cả những người ăn chay và những người kiêng hải sản cũng vô tình tiêu thụ vi nhựa thường xuyên.

CNN đã tổng hợp kết quả của một số nghiên cứu để xác định loại thực phẩm và đồ uống nào chứa nhiều vi nhựa nhất. Một số phát hiện gây sốc có thể khiến bạn phải suy nghĩ lại về những gì có trong thực đơn hàng ngày.

Mặc dù việc tránh tiêu thụ vi nhựa hoàn toàn là điều gần như không thể, nhưng chúng ta có thể giảm lượng tiêu thụ bằng cách ăn thực phẩm nguyên chất, tránh thực phẩm chế biến được bọc trong nhựa hoặc nấu thức ăn trong lò vi sóng đựng trong hộp nhựa.

1. Muối hồng Himalaya

Muối hồng Himalaya có giá thành đắt hơn muối ăn thông thường, được quảng cáo đem lại nhiều lợi ích sức khỏe vì chưa qua chế biến.

Dẫu vậy, theo một nghiên cứu năm 2023, muối hồng Himalaya chứa nhiều vi nhựa hơn đáng kể so với muối ăn thông thường và các loại muối biển khác. Trên thực tế, nghiên cứu phát hiện ra rằng các loại muối trên cạn như muối Himalaya và muối đen có nhiều vi nhựa hơn muối biển.

2. Gạo

Gạo là lương thực chính của hơn một nửa dân số thế giới, đặc biệt là những người sống ở Châu Á và Châu Phi. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào vi nhựa có thể xâm nhập vào những cánh đồng lúa xa xôi, nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra.

Theo một nghiên cứu của Đại học Queensland, mọi người nuốt 3-4mg vi nhựa cho mỗi 100g gạo mình ăn mỗi ngày. Gạo ăn liền thậm chí còn tệ hơn, tăng con số lên 13mg hạt vi nhựa cho mỗi khẩu phần 100g.

Tin tốt là bạn có thể giảm lượng vi nhựa trong gạo xuống 40% chỉ bằng cách vo gạo thật sạch trước khi nấu.

3. Nước đóng chai

Nếu bạn nghi ngờ rằng nước được bán trong chai nhựa có khả năng chứa vi nhựa cao hơn nước máy hoặc nước lọc từ tủ lạnh, thì bạn hoàn toàn đúng. Theo Mordor Intelligence, ngành công nghiệp nước đóng chai có giá trị 274 tỷ đô la vào năm 2024 và vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences phát hiện, 2 loại nước đóng chai chứa trung bình 240.000 mảnh nhựa. Một số mảnh nhỏ đến mức thậm chí không thể nhìn thấy dưới kính hiển vi.

Đột nhiên, nước suối đóng chai trên núi từ một hòn đảo xa xôi có vẻ không còn nguyên sơ nữa, phải không?

4. Tôm tẩm bột

Khi bạn nghĩ về loài động vật biển nào sẽ ăn phải nhiều vi nhựa và các chất gây ô nhiễm khác nhất, thì những loài ăn đáy như tôm đứng đầu danh sách.

Theo nghiên cứu của Environmental Research, tôm tẩm bột trung bình chứa khoảng 300 mảnh vi nhựa mỗi khẩu phần. Tuy nhiên, dữ liệu này không có nghĩa là hải sản có nhiều vi nhựa hơn đáng kể so với các loại protein trên cạn như thịt gà, thịt bò và thịt lợn.

Đồng tác giả nghiên cứu Environmental Research, Tiến sĩ Britta Baechler, nhà sinh vật học biển và phó giám đốc Khoa học nhựa tại Ocean Conservancy, cho biết: "Đây là lời nhắc nhở đáng kinh ngạc về tình trạng ô nhiễm nhựa đang gia tăng nhanh chóng như thế nào. Hải sản cũng có khả năng bị nhiễm nhựa như các loại protein có nguồn gốc từ đất liền".

5. Gà viên chay

Mặc dù bạn đang cứu mạng gà bằng cách ăn các loại gà viên chay nhưng vô tình nạp nhiều vi nhựa vào cơ thể.

Theo dữ liệu được công bố trong nghiên cứu của Environmental Research, gà viên chay xếp thứ hai trong danh sách ngay sau tôm tẩm bột về loại protein có nhiều vi nhựa nhất. Một khẩu phần chứa đến gần 100 mảnh vi nhựa.

6. Táo

Mỗi ngày ăn một quả táo có thể giúp bạn tránh xa bác sĩ, nhưng không thể ngăn chặn vi nhựa xâm nhập vào cơ thể. Theo một nghiên cứu năm 2021, các nhà nghiên cứu phát hiện thực vật hấp thụ vi nhựa qua rễ, sau đó chuyển chúng sang quả, lá và thân cây.

Nghiên cứu của Environmental Research phát hiện, táo là loại trái cây bị ô nhiễm nhiều nhất về vi nhựa. 1g táo chứa hơn 100.000 mảnh vi nhựa.

7. Cà rốt

Nếu táo là loại trái cây bị ô nhiễm vi nhựa nhiều nhất thì cà rốt là loại rau chứa nhiều vi nhựa nhất.

Theo nghiên cứu của Environmental Research, trong số tất cả các loại rau, cà rốt có các hạt vi nhựa nhỏ nhất, chứa hơn 100.000 mảnh trong 1g cà rốt.

8. Cá

Mặc dù các hạt vi nhựa được tìm thấy trong tất cả các loại protein trên cạn và dưới biển trong nhiều nghiên cứu, nhưng cá có nồng độ cao hơn bất kỳ loại hải sản nào khác, ngoại trừ tôm.

Theo nghiên cứu của Environmental Research, que cá chứa ít hơn 100 hạt vi nhựa mỗi khẩu phần và xếp hạng ngay sau gà viên trong danh sách các loại protein bị ô nhiễm nhiều nhất. NutritionFacts.org đã báo cáo thịt của các loại cá như cá mú, cá nục, cá đầu bẹt và cá nhồng chứa hàng trăm hạt vi nhựa trên mỗi khẩu phần 300g.

9. Trà

Nếu sử dụng túi lọc trà, bạn có thể đang nhấm nháp rất nhiều nhựa trong miệng.

Theo một nghiên cứu của Đại học McGill ở Quebec, một túi trà pha riêng lẻ sẽ giải phóng 11,6 tỷ hạt vi nhựa và 3,1 tỷ hạt nano nhựa vào cốc của bạn. Nếu bạn thêm đường vào hỗn hợp, con số đó thậm chí còn cao hơn.

10. Đường

Những người hảo ngọt thầm hy vọng rằng vi nhựa sẽ không có trong đường đã qua chế biến nên ngừng đọc ngay bây giờ.

Tuy nhiên, tin xấu là một nghiên cứu toàn diện năm 2022 về lượng vi nhựa trong đường cho thấy, thực phẩm này là một con đường quan trọng khiến con người tiếp xúc với hạt vi nhựa.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các hạt vi nhựa trong tất cả 5 nhãn hiệu đường thương mại đã thử nghiệm và 2 loại đường chưa đóng gói, không có nhãn hiệu.