Hari Won biểu diễn hết mình dù đang bị liệt nửa mặt, Highlight khiến fan Việt sống lại thanh xuân với loạt hit Kpop đình đám một thời

Tối 2/8, nhóm nhạc Kpop đình đám Highlight đã tham dự sự kiện My Soul Seoul tại TP.HCM và mang đến nhiều tiết mục biểu diễn ấn tượng. Là nhóm nhạc nam gen 2 nổi đình đám tại Việt Nam những năm 2012 - 2013, Highlight (hay thường được biết đến với tên gọi cũ BEAST) chính là thanh xuân của 9x, Gen Z đời đầu. Tại đêm diễn, Highlight đã làm sống lại ký ức tươi đẹp cùng fan trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm.

4 thành viên Highlight trong sự kiện tại TP.HCM

Toàn cảnh sự kiện

Khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn chính là lúc 4 thành viên Dojoon, Yoseob, Kikwang và Dongwoon đã hát cùng hàng trăm fan Việt trong những ca khúc đình đám nhất của nhóm. Giây phút 4 chàng trai cất lên những lời hát đầu tiên của ca khúc Fiction, khán đài như vỡ oà bởi tiếng hò reo cổ vũ và giọng hát của fan hoà cùng thần tượng.

Beautiful Night

Highlight biểu diễn hit quốc dân Fiction

Nhìn chân là nhớ ngay vũ đạo Fiction

Ngoài các ca khúc Fiction và Beautiful Night đã quá quen thuộc, Highlight còn "chiêu đãi" fan Việt 3 bài hát của nhóm bao gồm Daydream, Not The End và Plz Don’t Be Sad tại sự kiện. Ngay sau buổi diễn, các thành viên Highlight đã đồng loạt đăng story Instagram gửi lời cám ơn đến fan Việt, và hứa hẹn một concert sẽ sớm được tổ chức tại Việt Nam.

Đặc biệt, anh chàng Yang Yoseob khiến các fan ôm tim khi sử dụng Google dịch để bày tỏ tình cảm: "Mình sẽ không thể nào quên được thời gian cùng các bạn. Mong các bạn sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau."

Bài đăng của Yang Yoseob

Trong khi đó, Kikwang (áo cam) đăng liền 3 tấm ảnh cùng dòng chữ “Việt Nam” được viết bằng tiếng Hàn. Thành viên Dongwoon lại chia sẻ khoảnh khắc selfie khi kết thúc sự kiện: “Buổi biểu diễn kết thúc mất rồi, hẹn gặp lại mọi người sau nhé, hôm nay thật sự rất tuyệt vời. Đây là mái tóc khi vừa biểu diễn xong”

Cũng tại My Soul Seoul, trước khi Highlight xuất hiện, cô nàng Hari Won chính là khách mời khuấy động không khí đêm diễn. Đây là sân khấu đầu tiên sau khi Hari Won thông báo bị liệt nửa mặt.

Tối 2/8, nữ ca sĩ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi tiết lộ việc cô mắc bệnh liên quan đến thần kinh khiến bị liệt nửa mặt, gọi là liệt bell trái. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ ca sĩ bị stress nhiều, thiếu ngủ….

Hari Won cũng chia sẻ thêm, vì sự cố này mà trong nhiều ngày qua cô liên tục có những bài đăng buồn bã. Nữ ca sĩ đang ở ngày thứ 8 của căn bệnh liệt thần kinh mặt. Thế nhưng cô vẫn cố gắng làm việc và hoàn thành những lịch trình công việc. Nhìn Hari Won vẫn rạng rỡ và vui vẻ tại đêm diễn, fan cũng bớt được một phần nào lo lắng.

Hariwon khuấy động sân khấu với ca khúc sôi động

Hari Won trẻ trung, tươi tắn

Một số hình ảnh đáng chú ý tại sự kiện tối 2/8:

"Hoàng tử" Kikwang

Trưởng nhóm Dojoon

Nhan sắc không tuổi của Yang Yoseob

Em út Dongwoon điển trai

Hàng trăm fan Kpop tham dự sự kiện

Fan chào đón Highlight đến Việt Nam

