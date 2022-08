Khoảng cách tuổi trong các nhóm nhạc Kpop: LE SSERAFIM tưởng đã nhiều nhưng không thể bằng nhóm nữ nhà SM

Thông thường các thành viên trong cùng một nhóm nhạc Kpop sẽ ở một độ tuổi không quá chênh lệch nhau. Tuy nhiên, cũng có những nhóm mà khoảng cách tuổi giữa thành viên lớn nhất và thành viên trẻ nhất cách xa nhau tận... một thế hệ. Chỉ nhìn vào ngoại hình chắc hẳn rằng netizen sẽ rất kinh ngạc khi biết được khoảng cách tuổi của các nhóm nhạc dưới đây.



1. Black Swan

Black Swan là nhóm nhạc xuất hiện nữ idol da màu đầu tiên của Kpop debut vào năm 2020. Thành viên lớn tuổi nhất của Black Swan là Youngheun sinh vào ngày 20/11/1994 (27 tuổi) và thành viên nhỏ nhất của nhóm là Leia, sinh vào ngày 14/5/2001 (21 tuổi). Khoảng cách tuổi của cả hai là 6 năm 6 tháng - tuy chưa phải quá xa nhưng cũng là một sự chênh lệch không nhỏ.

Black Swan là nhóm nhạc xuất hiện nữ idol da màu đầu tiên của Kpop debut vào năm 2020

Khoảng cách tuổi của chị cả và em út là 6 năm 6 tháng

2. NCT

Với concept vô hạn mà SM định hướng cho nhóm, không quá ngạc nhiên khi NCT lại nằm trong danh sách những nhóm nhạc có khoảng cách tuổi tác này. Anh cả của NCT là Taeil có sinh nhật vào ngày 14/6/1994 (28 tuổi) và em út Jisung sinh vào ngày 5/2/2002 (20 tuổi). Con số chênh lệch giữa hai thành viên là 7 năm 8 tháng và chắc hẳn sẽ chưa dừng lại ở đó bởi mỗi năm NCT luôn có thêm những thành viên mới.

NCT nằm trong danh sách những nhóm nhạc có khoảng cách tuổi tác

Anh cả của NCT là Taeil có sinh nhật vào ngày 14/6/1994 (28 tuổi) và em út Jisung sinh vào ngày 5/2/2002 (20 tuổi)

Con số chênh lệch giữa hai thành viên là 7 năm 8 tháng

3. Red Velvet

Nhìn vào ngoại hình chắc hẳn sẽ không ai nhận ra khoảng cách tuổi giữa Irene - chị cả của Red Velvet và cô em út Yeri lại lớn như vậy. Irene sinh ngày 29/3/1991, năm nay 31 tuổi và Yeri sinh vào 5/3/1999, 23 tuổi. Chênh lệch tuổi tác giữa hai người là 7 năm 11 tháng. Nhờ visual nữ thần của mình, thật khó để nhận ra rằng Irene đã bước sang tuổi đầu 3 rồi!

Nhìn vào ngoại hình chắc hẳn sẽ không ai nhận ra khoảng cách tuổi giữa Irene - chị cả của Red Velvet và cô em út Yeri lại lớn như vậy

Irene sinh ngày 29/3/1991, năm nay 31 tuổi và Yeri sinh vào 5/3/1999, 23 tuổi

Chênh lệch tuổi tác giữa hai người là 7 năm 11 tháng

4. LE SSERAFIM

Với LE SSERAFIM, sự cách biệt tuổi tác là bởi cô em út của nhóm năm nay chỉ mới 15 tuổi. Người lớn nhất LE SSERAFIM là Sakura sinh ngày 19/3/1998 (24 tuổi) và thành viên nhỏ tuổi nhất là Eunchae sinh vào ngày 10/11/2006.

Khoảng cách tuổi tác giữa Sakura và Eunchae là 8 năm 8 tháng. Đối với các nhóm nhạc khác, 24 tuổi là một con số khá trẻ, tuy nhiên ở LE SSERAFIM thì Sakura lại chính là chị cả.

Người lớn nhất LE SSERAFIM là Sakura sinh ngày 19/3/1998 (24 tuổi) và thành viên nhỏ tuổi nhất là Eunchae sinh vào ngày 10/11/2006

Khoảng cách tuổi tác giữa Sakura và Eunchae là 8 năm 8 tháng

5. NewKidd

NewKidd là nhóm nhạc thuộc J-FLO Entertainment gồm 7 thành viên. Anh cả của nhóm là Hansol có sinh nhật vào ngày 21/11/1994 - năm nay 27 tuổi và em út là Seungchan sinh ngày 8/8/2003 - năm nay 18 tuổi. Khoảng cách của cả hai là 8 năm 9 tháng.

NewKidd là nhóm nhạc thuộc J-FLO Entertainment gồm 7 thành viên

Anh cả của nhóm là Hansol có sinh nhật vào ngày 21/11/1994 - năm nay 27 tuổi và em út là Seungchan sinh ngày 8/8/2003 - năm nay 18 tuổi

6. Cherry Bullet

Cherry Bullet là một nhóm nhạc nữ đa quốc tịch được thành lập bởi FNC Entertainment. Thành viên lớn tuổi nhất của nhóm là Haeyoon sinh ngày 10/1/1996 (26 tuổi). Em út là May mang quốc tịch Nhật Bản sinh ngày 16/11/2004, năm nay 17 tuổi. Chênh lệch tuổi tác của cả hai là 8 năm 10 tháng.

Cherry Bullet là một nhóm nhạc nữ đa quốc tịch được thành lập bởi FNC Entertainment

Chênh lệch tuổi tác của cả hai là 8 năm 10 tháng

7. GWSN

Mang khoảng cách tuổi tác tương tự như Cherry Bullet với 8 năm 11 tháng, GWSN cũng là nhóm nhạc có mặt trong danh sách này. Cô chị cả Miya của GWSN sinh ngày 26/5/1993 năm nay 29 tuổi và thành viên nhỏ tuổi nhất của họ là Lena có sinh nhật vào 17/4/2002, năm nay tròn 20.

Cô chị cả Miya của GWSN sinh ngày 26/5/1993 năm nay 29 tuổi và thành viên nhỏ tuổi nhất của họ là Lena có sinh nhật vào 17/4/2002, năm nay tròn 20

Khoảng cách tuổi của 2 thành viên là 8 năm 11 tháng

8. Kep1er

Vừa ra mắt vào đầu năm 2022, Kep1er cũng đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Sở hữu nhiều thành viên thế hệ 2000 nên vì vậy mà cô nàng Yujin sinh vào ngày 12/8/2996 nghiễm nhiên trở thành chị cả của Kep1er. Yujin cách em út Yeseo sinh vào 22/8/2005 đến 9 năm tuổi.

Kep1er cũng đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng

Yujin sinh vào ngày 12/8/2996 nghiễm nhiên trở thành chị cả của Kep1er.

Yujin cách em út Yeseo sinh vào 22/8/2005 đến 9 năm tuổi

9. UNB

UNB là một nhóm nhạc nam được thành lập thông qua chương trình thực tế của KBS The Unit. Thành viên lớn tuổi nhất của UNB là Euijin sinh ngày 15/2/1990 - năm nay đã 32 tuổi. Thành viên trẻ nhất tuổi nhất là Kijoong, sinh ngày 24 /1/2001 - năm nay 21 tuổi. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người khoảng 10 năm 11 tháng. Đây quả thực là một con số lớn, dường như là cách nhau cả một thế hệ!

UNB là một nhóm nhạc nam được thành lập thông qua chương trình thực tế của KBS The Unit

Khoảng cách tuổi tác giữa hai người khoảng 10 năm 11 tháng

10. Pink Fantasy

Giống như UNB, Pink Fantasy cũng là một nhóm nhạc có số tuổi chênh lệch giữa thành viên lớn nhất và nhỏ nhất rất xa. Aini sinh ngày 13/6/1991 (31 tuổi) và em út Heesun của nhóm chỉ mới 17 tuổi (sinh vào ngày 25/1/2005). Khoảng cách giữa 2 thành viên này là 13 năm và 7 tháng.

Pink Fantasy cũng là một nhóm nhạc có số tuổi chênh lệch giữa thành viên lớn nhất và nhỏ nhất rất xa

Khoảng cách giữa 2 thành viên này là 13 năm và 7 tháng

11. GOT the beat

Tuy nhiên, trường hợp gây bất nhờ nhất chắc hẳn không ai ngoài GOT the beat. Đây là nhóm nhạc dự án do SM tạo ra quy tụ 7 thành viên đến từ 4 thế hệ thần tượng nữ đình đám nhất SM là BoA, Taeyeon, Hyoyeon (SNSD), Wendy, Seulgi (Red Velvet) và Karina, Winter (aespa).

Khoảng chênh lệch tuổi giữa "chị đại" BoA và em út Winter là 15 năm. BoA sinh ngày 5/11/1986 - năm nay đã 35 tuổi và Winter đang ở độ tuổi 21 (sinh ngày 1/1/2001). Vào năm 2000 khi BoA debut, Winter thậm chí còn chưa ra đời.

Trường hợp gây bất nhờ nhất chắc hẳn không ai ngoài GOT the beat

Khoảng chênh lệch tuổi giữa "chị đại" BoA và em út Winter là 15 năm

Vào năm 2000 khi BoA debut, Winter thậm chí còn chưa ra đời

Nguồn: Koreaboo - Ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/khoang-cach-tuoi-trong-cac-nhom-nhac-kpop-le-sserafim-tuong-da-nhieu-nhung-khong-the-bang-nhom-nu-nha-sm-20220731140505347.chn