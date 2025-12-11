Hào hứng trải nghiệm nhà thông minh SmartThings và càng bất ngờ hơn khi có sự xuất hiện của thứ này

Không gian trải nghiệm SmartThings mang đến hình dung rõ ràng về một AI Home hiện đại: mọi thiết bị kết nối liền mạch, tự động hỗ trợ để người dùng giảm bớt những lo toan thường nhật bởi việc nhà và dành trọn thời gian cho những điều họ yêu thích.

Cuối tuần vừa qua, sự kiện trải nghiệm SmartThings 2025 do Samsung tổ chức đã trở thành một trong những điểm đến sôi động dành cho người đam mê công nghệ, nhất là những ai yêu thích việc tận hưởng cuộc sống thông minh. Không gian sự kiện được bố trí thông minh với các khu vực chuyên biệt được mô phỏng như một "ngôi nhà AI thực thụ" mang đến cho người tham dự những trải nghiệm vừa thân quen lại vừa lạ lẫm mới mẻ.

Đó cũng là lý do để sự kiện này thu hút một lượng lớn khách hàng ghé thăm, phần lớn là các gia đình trẻ đem lại bầu không khí sôi nổi đầy hào hứng.

Hành trình "chạm" đến nhà thông minh AI

Ngay từ khi bước chân vào không gian trải nghiệm, người dùng như được "chạm" vào nhịp sống tương lai, nơi những ngôi nhà thông minh trở nên gần gũi, nhẹ nhàng và đầy tiện nghi. Có được điều này bởi vì SmartThings đã mang đến cảm giác thân thuộc bởi mọi trải nghiệm đều được kể bằng chính những câu chuyện chúng ta đang gặp mỗi ngày.

Ở phòng khách, màn hình Samsung AI TV bật lên, loa thanh phát âm thanh chào đón, còn robot hút bụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Combo đã dọn dẹp xong và quay về trạm làm sạch, như thể đã hiểu rõ thói quen sinh hoạt của chủ nhà đã khiến không ít khách tham quan phải bất ngờ. Chỉ từ một chiếc điện thoại được cài sẵn SmartThings, kể cả không chạm vào hay có mặt ở nhà thì người dùng vẫn có thể điều khiển mọi hoạt động bên trong nhà. Người dùng còn có thể cài đặt sẵn thói quen lịch trình mỗi khi đi làm hay đi học về, máy giặt sấy đã hoàn tất chu trình, máy lọc không khí bật trước vài phút đồng thời TV chờ sẵn playlist yêu thích. Tất cả khiến người xem cảm nhận được sự tiện nghi đủ đầy mà một ngôi nhà thông minh có thể mang lại.

Tiến vào khu vực bếp, chứng kiến những gì mà SmartThings kết hợp cùng hàng loạt đồ gia dụng hiện đại của Samsung, không ít người đã bắt đầu hình dung cuộc sống hằng ngày của mình sẽ trở nên dễ dàng hơn thế nào. Tủ lạnh Bespoke AI Family Hub™+ có thể nhận biết một số nguyên liệu, gợi ý món ăn phù hợp cho buổi tối đồng thời kết nối liền mạch với bếp và lò nướng giúp tối ưu thời gian nấu nướng. Mọi thao tác chỉ diễn ra trên một chiếc điện thoại, gọn gàng và mượt mà đến mức ai cũng bật cười thích thú vì… đúng là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn thật nếu căn bếp vận hành theo cách này.

Và càng thích thú hơn khi đến khu vực giặt là, nơi những chiếc máy giặt, máy sấy Bespoke AI cùng tủ chăm sóc quần áo thông minh Bespoke AirDresser đã sẵn sàng phục vụ người dùng với hàng loạt các công nghệ tích hợp AI, cho phép tối ưu quy trình giặt sấy bảo vệ quần áo hiệu quả mà lại tiết kiệm thời gian. Không những vậy, tại đây những con số tiết kiệm năng lượng không còn chỉ nằm trên lý thuyết. SmartThings giúp máy giặt sấy tự điều chỉnh lượng nước giặt xả, lượng nước sử dụng, thời gian và chu trình giặt sấy dựa trên chất liệu và độ bẩn của quần áo. AI Wash và AI Dry khiến quy trình giặt tưởng như phức tạp lại trở thành một trải nghiệm đơn giản đến bất ngờ. Sau khi bước ra khỏi khu vực này, nhiều người thừa nhận rằng "đỡ phải suy nghĩ về việc giặt giũ thôi cũng đã giảm được cả tá áp lực mỗi ngày".

Không những vậy, cái hay của SmartThings còn là khả năng kết nối với hàng loạt các sản phẩm khác như máy tính bảng, đồng hồ, máy rửa chén, điều hòa không khí… tạo nên một hệ sinh thái nhà thông minh AI có thể nói là không thiếu gì hoàn chỉnh để phục vụ sinh hoạt cuộc sống. Nhờ vào sự "dễ dùng", "dễ chạm", "dễ hiểu" mà SmartThings khiến việc nhà trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên không còn gây cảm giác nặng nề hay phức tạp, mà trở thành một hành trình sống "AI hóa" rõ nét và đầy cảm xúc.

Trải nghiệm bất ngờ, vượt xa mọi kỳ vọng

Nếu như trải nghiệm SmartThings cho thấy được viễn cảnh tương lai của một ngôi nhà, thì Spatial 3D, màn hình thương mại 3D được trưng bày tiên phong tại Việt Nam lại hé mở tương lai đầy sống động của các không gian trưng bày và trình diễn hình ảnh.

Đặt tại khu Welcome Zone, Spatial 3D nhanh chóng trở thành tâm điểm khiến nhiều người phải dừng chân chiêm ngưỡng và thích thú với hiệu ứng "hình ảnh nổi ra khỏi màn hình" khiến không gian liên tục vang lên những tiếng "wow". Đặc biệt là các bạn nhỏ đã rất hào hứng khi được tận mắt thấy người mẫu trên màn hình lại đang chuyển động như thật tương tác với không gian hình ảnh đầy hấp dẫn.

Đại diện Samsung cho biết điểm cốt lõi của Spatial 3D nằm ở tấm nền đặc biệt độc quyền sử dụng công nghệ 3D Plate Technology. Thay vì dựa vào kính phân cực hay màn hình lenticular vốn gây méo hình, công nghệ của Samsung dùng cấu trúc quang học đa lớp siêu mỏng cho phép điều hướng ánh sáng theo nhiều phân tầng khác nhau, tạo ra chiều sâu tự nhiên mà vẫn giữ được hình ảnh với độ phân giải cao.

Nhờ cấu trúc này, nội dung 2D có thể được xử lý lại để tạo ra cảm giác 3D với độ nổi rõ ràng, không bị gãy lớp, không bị "đứt khối" và điều quan trọng là không yêu cầu người xem đứng ở một vị trí duy nhất hay sử dụng kính hỗ trợ. Cho dù người xem dịch chuyển sang trái, phải hay tiến gần hơn, hiệu ứng 3D vẫn ổn định tự nhiên, một điều mà các công nghệ 3D đời cũ khó có thể đạt được.

Cùng với đó, Spatial 3D còn tích hợp thuật toán tạo bóng đổ (shadow effect), giúp mô phỏng độ sâu qua các lớp ánh sáng khác nhau. Kỹ thuật này không chỉ "làm nổi vật thể" mà còn giúp vật thể hòa nhập vào không gian thị giác một cách chân thực hơn, tạo cảm giác rằng hình ảnh đang tiến gần hơn về phía người xem. Chính điều này đã khiến trẻ em thích thú và người lớn cũng phải trầm trồ nghiêng đầu sang bên kiểm tra để rồi nhận ra… màn hình chỉ mỏng tương đương một chiếc TV treo tường. Spatial 3D tạo ra chiều sâu thị giác rất lớn, nhưng thiết bị thực tế lại có độ mỏng gây bất ngờ.

Sự "mâu thuẫn thị giác" này khiến nhiều người phải kiểm tra tận mắt để tin rằng hiệu ứng 3D không cần bất kỳ module dày cộp nào phía sau. Độ mỏng này không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi trong showroom, trung tâm thương mại, triển lãm hoặc bất kỳ không gian trưng bày nào đòi hỏi tính linh hoạt cao.

Không những thế, chuyển động của vật thể trong video vừa có độ sắc nét cao lại cực kỳ chân thực khiến nhiều người theo phản xạ giơ tay ra phía trước để thử "chạm" xem có tương tác được hay không. Và ngay cả khi đặt trong trung tâm thương mại, nơi ánh sáng phức tạp với nhiều đèn phản chiếu mạnh thì Spatial 3D vẫn giữ được độ sắc nét và chiều sâu ổn định. Đây là kết quả của lớp phủ chống chói và hệ thống điều hướng ánh sáng trong tấm nền đặc biệt, giúp hình ảnh không bị mờ, không bị loang màu và giữ được độ phân tầng rõ rệt.

Nhờ vậy mà không quá ngạc nhiên khi khu vực này trở thành "điểm check-in" đông nhất sự kiện: bất kỳ ai đi ngang cũng bị hình ảnh 3D thu hút, và hầu như ai cũng quay lại để kiểm chứng xem công nghệ này hoạt động như thế nào. Đặc biệt, thiết bị này nằm trong hệ sinh thái SmartThings Pro, tạo nên trải nghiệm trình chiếu theo ngữ cảnh mở ra hướng phát triển mới cho ngành retail, trưng bày sản phẩm và quảng cáo tương tác. Đại diện Samsung cũng đã xác nhận Spatial 3D sẽ sớm ra mắt tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn trở thành một chuẩn mực mới trong hiển thị thương mại.

Từ SmartThings đến Spatial 3D: Bức tranh tương lai mà Samsung đang phác họa

SmartThings mang đến hình dung rõ ràng về một ngôi nhà AI vận hành tự nhiên: giúp người dùng bớt âu lo việc nhà, tối ưu thời gian và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Trong khi đó, Spatial 3D lại cho thấy một hướng tiếp cận mới của Samsung đối với ngành hiển thị, nơi hình ảnh không còn bị giới hạn bởi mặt phẳng mà trở thành một phần sống động của không gian thật.

Nếu SmartThings là nền tảng của cuộc sống tiện nghi, thì Spatial 3D chính là tuyên bố táo bạo cho tương lai của các không gian trưng bày hình ảnh. Và khi hai điều này cùng xuất hiện trong một sự kiện, thông điệp của Samsung trở nên rất rõ ràng: công nghệ không chỉ hỗ trợ cuộc sống mà nó còn nâng tầm cách chúng ta cảm nhận thế giới.

Sự kiện SmartThings 2025 cùng màn trình diễn Spatial 3D ấn tượng vẫn sẽ được tiếp tục diễn ra tại Giga Mall. Nếu bạn muốn trực tiếp trải nghiệm một ngôi nhà AI vận hành thông minh, quan sát cách các thiết bị kết nối liền mạch hay tận mắt chiêm ngưỡng màn hình 3D thế hệ mới đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, hãy ghé Giga Mall từ ngày 11/12 đến hết 14/12.

Một hành trình công nghệ thú vị, sống động và đầy cảm hứng đang chờ bạn khám phá.