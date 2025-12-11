5 mẫu iPhone cũ đáng "xuống tiền" nhất thời điểm hiện tại

Sau 2 tháng kể từ khi iPhone 17 series ra mắt, chiếc điện thoại này đã lập tức tạo ra những đợt sóng lớn trên thị trường công nghệ. Nhưng nó cũng đồng thời mở ra "thời điểm vàng" để người dùng sở hữu những chiếc iPhone đời cũ với chi phí tối ưu hơn. Dù là những thiết bị "lướt" mới ra mắt gần đây hay các huyền thoại một thời, những cái tên dưới đây vẫn giữ vững phong độ về hiệu năng và thiết kế, xứng đáng để bạn cân nhắc sở hữu ngay lúc này.

iPhone 15 Pro

Được định giá trong khoảng 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ ở thời điểm hiện tại, iPhone 15 Pro hiện đang giữ ngôi vương về sự cân bằng hoàn hảo giữa giá trị và hiệu năng. Dù đã bước sang tuổi thứ hai, thiết bị này vẫn mang trên mình những công nghệ mang tính bước ngoặt của Apple như cổng sạc USB-C tiện lợi, khung viền Titan bền nhẹ, nút Tác vụ (Action Button) và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà.

Với sức mạnh xử lý dư thừa cho nhiều năm tới, đây là phương án lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng trải nghiệm "Pro" cao cấp cùng các tính năng hiện đại mà không cần phải chi trả mức giá đắt đỏ của một chiếc máy mới.

iPhone 16

Nếu bạn đề cao sự an tâm tuyệt đối về chất lượng phần cứng, iPhone 16 hàng lướt với mức giá từ 16.000.000 - 19.000.000 VNĐ là ứng cử viên sáng giá nhất. Là model chỉ mới một năm tuổi, máy thường có hình thức gần như mới, sở hữu đầy đủ các tiêu chuẩn hiện đại như Dynamic Island, cổng USB-C và đặc biệt là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS dài lâu nhất trong danh sách này. Mặc dù mức giá có phần tiệm cận với các dòng Pro đời cũ, nhưng sự ổn định và tính lâu dài biến iPhone 16 thành khoản đầu tư theo tiêu chí "ăn chắc mặc bền" cho người dùng có ngân sách thoải mái.

iPhone 13 Pro Max

Dù đã ra mắt được ba năm, sức hút của iPhone 13 Pro Max vẫn chưa hề hạ nhiệt nhờ mức giá dễ chịu dao động từ 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ và thời lượng pin được mệnh danh là "huyền thoại". Thiết bị này vẫn đáp ứng xuất sắc nhu cầu giải trí nhờ màn hình ProMotion 120Hz và cụm camera chất lượng cao. Dẫu người dùng phải chấp nhận thiết kế tai thỏ cũ kỹ và cổng Lightning, nhưng với những ai đặt ưu tiên hàng đầu về thời gian sử dụng pin liên tục, đây vẫn là lựa chọn khó có thể thay thế.

iPhone 14

Nằm trong phân khúc giá từ 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ, iPhone 14 là một sự lựa chọn an toàn, mang lại hiệu năng ổn định cùng khả năng hỗ trợ cập nhật còn rất dài. Tuy nhiên, việc thiếu vắng những nâng cấp lớn như Dynamic Island hay USB-C khiến model này trở nên kém hấp dẫn hơn đôi chút nếu so sánh trực tiếp với thế hệ kế nhiệm. Do đó, iPhone 14 chỉ thực sự đáng cân nhắc khi bạn tìm được mức giá tốt và cần một thiết bị ổn định, camera đẹp mà không quá khắt khe về các tính năng thời thượng nhất.

iPhone 12 Pro Max

Đây là giải pháp kinh tế nhất trong danh sách với mức đầu tư chỉ từ 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ để sở hữu một chiếc iPhone màn hình lớn và hệ thống 3 camera đa dụng. Hiệu năng của máy vẫn hoàn toàn đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày, tuy nhiên người mua cần lưu ý kỹ đến rủi ro về pin có thể đã chai sau 4 năm sử dụng cũng như thời gian hỗ trợ cập nhật iOS không còn quá dài. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn khao khát trải nghiệm màn hình rộng rãi của dòng Pro Max.