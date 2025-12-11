Thêm thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi dịp cuối năm, nhiều người sập bẫy vì ham "giá rẻ"

Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) vừa phát đi cảnh báo khẩn đến người dân trên địa bàn tỉnh về tình trạng đối tượng mạo danh nhân viên công ty để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Theo Dowaco, thời gian gần đây nhiều hộ dân phản ánh nhận được các cuộc gọi tự xưng là nhân viên công ty, yêu cầu ký lại hợp đồng cấp nước với lý do sáp nhập đơn vị, điều chỉnh định mức giá rẻ hoặc bổ sung thủ tục sử dụng nước máy.

Người dân làm thủ tục đăng ký nước sạch với Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Các đối tượng sau đó gửi đường link giả mạo website hoặc ứng dụng chăm sóc khách hàng nhằm dụ người dân cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Dowaco khẳng định hiện không triển khai bất kỳ chương trình ký lại hợp đồng nào, không yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, không gửi đường link lạ và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài hóa đơn tiền nước hằng tháng được thông báo chính thức. Công ty cũng không thu tiền tại nhà hoặc thông qua tài khoản cá nhân.

Mọi cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc hướng dẫn chuyển tiền đều là hành vi lừa đảo. Khi cần gửi thông báo, Dowaco chỉ sử dụng đầu số định danh "DOWACO" với các cú pháp chuẩn như: "DOWACO thong bao", "DOWACO TB", "DOWACO TB den KH".

Nhà máy xử lý nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Dowaco khuyến cáo người dân chỉ giao dịch qua các kênh chính thức của công ty như: Tổng đài chăm sóc khách hàng, website của công ty. Việc thanh toán tiền nước hoặc các chi phí sửa chữa, lắp đặt chỉ thực hiện qua tài khoản chính thức mang tên Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai, hoặc tại các điểm giao dịch, đơn vị thu hộ, ví điện tử được công bố.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng, CCCD, không nhấp vào đường link lạ và không chuyển tiền theo hướng dẫn của người không rõ danh tính.

Trường hợp có người đến nhà yêu cầu ký giấy tờ hoặc xuất hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay tổng đài Dowaco hoặc báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Một số lưu ý để tránh lừa đảo

- Không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng, CCCD cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

- Không nhấp vào đường link lạ, đặc biệt là link yêu cầu cài ứng dụng, đăng nhập tài khoản hoặc xác nhận thông tin cá nhân.

- Không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, kể cả khi đối tượng tự xưng là nhân viên doanh nghiệp, cơ quan chức năng.

- Chỉ giao dịch qua kênh chính thức (tổng đài, website, điểm giao dịch được công bố công khai).

- Không tiếp người lạ tại nhà đến yêu cầu ký giấy tờ hoặc thu tiền nếu không có xác nhận chính thức.

- Khi nghi ngờ bị lừa đảo, gọi ngay tổng đài của đơn vị liên quan hoặc báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.