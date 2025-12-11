Xe điện lên ngôi, hàng loạt xe máy xăng 'quốc dân' giảm giá sâu dịp cuối năm

Mùa mua sắm cuối năm, các đại lý bán xe máy xăng, không còn hiện tượng bán kênh giá xe như những tháng trước. Thậm chí, nhiều mẫu xe xăng "hot" như Honda Vision giá hiện nay đã giảm sâu về dưới mức đề xuất của hãng.

Theo khảo sát tại một đại lý xe máy xăng truyền thống như Honda, giá bán lẻ Vision hiện dao động từ 31 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn đồng tùy phiên bản và màu sắc. So sánh với mức giá đề xuất của Honda Việt Nam (31,9-37,3 triệu đồng), mức giá 31 triệu đến 38 triệu đồng (đã bao gồm VAT) tại đại lý cho thấy giá bán chỉ ngang ngửa, thậm chí thấp hơn giá đề xuất. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình trạng "đội giá" thường thấy trước đây, phản ánh rõ nét sự suy giảm sức cầu của thị trường.

Đại lý Honda này cũng cho biết thêm, các mẫu xe như SH mode có giá từ 59 triệu đến 67 triệu đồng, LEAD từ 41 triệu đến 47,5 triệu, còn Air Blade là 46 đến 53 triệu đồng. Nhìn chung, đây đều là các mức giá gần như tương đồng với giá đề xuất, không bị chênh quá sâu so với trước. Theo nhân viên bán hàng tại một hệ thống HEAD, lượng khách hàng đến cửa hàng có dấu hiệu sụt giảm, khách đang trong tâm lý nghe ngóng, đắn đo về lộ trình cấm xe xăng sắp tới tại khu vực nội đô.

Honda Vision giảm giá mạnh tại đại lý.

Không chỉ Honda, một số mẫu xe máy xăng khác cũng chịu chung cảnh giảm giá. Suzuki Satria F150 hiện giảm giá gần 2 triệu đồng kéo giá xuống còn hơn 51 triệu đồng. Một số cửa hàng Yamaha giảm giá mẫu xe tay ga Janus giảm 2 triệu đồng còn 27-31 triệu đồng, tùy bản. Xe Exciter cũng được cửa hàng giảm giá hơn 2 triệu đồng còn 46-53 triệu đồng, tùy phiên bản.

Đây là hiện tượng trái ngược hoàn toàn với các năm trước.

Nguyên nhận được cho là chủ yếu khiến nhiều mẫu xe máy xăng giảm giá chính là sự "lên ngôi" của xe máy điện tại thị trường Việt Nam. Dữ liệu công bố từ VinFast cho thấy, hãng đã bàn giao 234.536 xe máy điện và xe đạp điện trong 9 tháng đầu năm 2025, với doanh số tăng mạnh 447% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý III/2025, hãng giao được hơn 120.000.

Sức bán tốt, hãng này cũng liên tục tung ra các hoạt động kèm chính sách ưu đãi, hỗ trợ hấp dẫn, làm tăng động lực sở hữu xe điện cho người dân, ví dụ chương trình thu xăng đổi điện tạo thuận lợi lớn cho người dân đổi xe, đi kèm ưu đãi hấp dẫn và dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi phân khúc, nhu cầu.

Xe máy Honda đang có tốc độ tăng trưởng khá chậm so với năm trước.

Một nguyên nhân nữa chính là chính sách hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sắp được áp dụng tại khu vực Vành đai 1 Hà Nội đã tạo ra tâm lý e ngại với xe máy xăng.

Vừa HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua việc triển khai thí điểm lập vùng pát thải thấp ở khu vực vành đai 1 từ ngày 1/7/2026. Chính động thái này đã khiến nhiều người dân thủ đô bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về phương tiện di chuyển trong tương lai.

Sức hút của xe điện đã tạo ra một áp lực cạnh tranh trực tiếp, làm thay đổi cán cân cung cầu vốn đã được định hình nhiều năm bởi các dòng xe tay ga truyền thống.

Xe điện đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Theo báo cáo gần nhất từ Honda Việt Nam, trong tháng 10/2025, hãng đã bán ra tổng cộng 188.036 xe máy, tăng 2,8% so với cùng kỳ tháng 10/2024. Tuy nhiên, khi nhìn vào tổng thể bức tranh, sự tăng trưởng này lại khá khiêm tốn: tính từ đầu năm tài chính 2025 (khởi điểm từ tháng 4), Honda chỉ đạt tổng cộng 1.216.219 xe, tương đương mức tăng lũy kế vỏn vẹn 0,2% so với cùng kỳ năm tài chính trước.