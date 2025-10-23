Hành trình vị giác giữa lòng phố cổ - trải nghiệm Hà Nội cùng VPIM 2025

Khi đường chạy khép lại, hành trình "thưởng thức Hà Nội" lại mở ra cho mỗi vận động viên bằng những thức quà quen thuộc, kể tiếp câu chuyện về một thành phố cổ kính mà vẫn rực rỡ sức sống mỗi ngày.

Phở Bát Đàn

Sau khi chinh phục những cung đường đầy cảm xúc của VPIM 2025, không gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức một bát phở nóng nghi ngút khói tại Phở Bát Đàn - quán phở trứ danh nằm ngay trung tâm phố cổ, chỉ cách Hồ Gươm vài phút dạo bộ.

Phở Bát Đàn mang hương vị chuẩn Bắc với nước dùng trong, thanh ngọt từ xương hầm, thịt bò thái mỏng, bánh phở mềm dai vừa đủ. Không chỉ là món ăn, đây gần như là "nghi thức" để bắt đầu một ngày mới trọn vẹn sau đường chạy.

Không cần rau sống hay chanh, quất dùng kèm, chỉ cần tô phở Bát Đàn nóng hổi cùng vài chiếc quẩy vàng ươm, giòn thơm, thế là đủ để cảm nhận trọn vẹn "vị Hà Nội" mà bất kì runner nào cũng nên thử một lần.

- Địa chỉ: Số 49 Bát Đàn

- Giá tham khảo: 50.000 - 80.000 VNĐ

- Giờ mở cửa: 6h - 10h | 18h - 21h

Bánh mì 38 Đinh Liệt

Với runner muốn có bữa ăn thanh nhẹ mà vẫn đủ dinh dưỡng, một chiếc bánh mì nóng giòn ở 38 Đinh Liệt vừa đủ no, vừa đủ ngon là lựa chọn lý tưởng.

Bánh mì ở đây không cầu kỳ - chỉ gồm pate, dăm bông, xá xíu, vài lát dưa góp - nhưng mọi thứ đều vừa vặn, đậm vị, và đặc biệt là luôn nóng hổi. Người ta bảo, điều làm nên hương vị của quán chính là sự "thật thà" trong từng miếng bánh: không kiểu cách, chỉ cần một miếng cắn là thấy rõ cái "chất" Hà Nội, mộc mạc mà ấm áp.

- Địa chỉ: Số 38 Đinh Liệt

- Giờ mở cửa: 7h - 12h

- Giá tham khảo: 20.000 - 65.000 VNĐ

Xôi cốm

Xôi cốm là món quà thu gây thương nhớ với cả người dân Thủ đô lẫn khách có dịp ghé thăm Hà Nội vào những ngày se lạnh. Những hạt cốm xanh được làm từ lúa non dậy mùi thơm đặc trưng, quyện cùng vị bùi của hạt sen ninh nhừ, chút ngậy béo của dừa nạo, tạo nên hương vị thanh tao, tinh tế, như một nốt nhạc dịu dàng giữa buổi sớm Hà thành.

Runner có thể dễ dàng bắt gặp các hàng xôi cốm ở những khu phố cổ, quanh Nhà Thờ Lớn, phố Hàng Than hay Chân Cầm. Sau hành trình dài cùng VPIM 2025, thưởng thức một gói xôi cốm nóng hổi không chỉ giúp nạp lại năng lượng, mà còn là cách "chạm" vào mùa thu Hà Nội bằng tất cả giác quan một cách trọn vẹn nhất.

- Giá tham khảo: 25.000 - 35.000 VNĐ/100 gram

Cà phê Giảng

Nếu hỏi đâu là hương vị đặc trưng nhất của Hà Nội, chắc chắn nhiều người sẽ nói đến cà phê trứng Giảng. Được sáng tạo từ năm 1946 bởi cụ Nguyễn Văn Giảng - một nhân viên pha chế của khách sạn Metropole - ly cà phê trứng đã trở thành biểu tượng của văn hóa cà phê Hà Nội.

Kết thúc hành trình VPIM 2025 giữa lòng phố cổ, chẳng gì tuyệt hơn khoảnh khắc được ngồi xuống không gian ấm cúng, tường vàng cũ kỹ, thưởng thức ly cà phê trứng béo ngậy, thơm nồng hương cà phê rang xay thủ công. Lớp trứng đánh bông mịn, hòa quyện với cà phê đậm đà đủ khiến năng lượng được hồi sinh.

Không chỉ là đồ uống, cà phê trứng còn được nhiều người ví như là một "nghi thức" Hà Nội - thứ hương vị vừa xưa cũ, vừa thân thuộc, khiến ai đi xa cũng muốn quay về.

- Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Hữu Huân

- Giá tham khảo: 30.000 - 70.000 VNĐ

- Giờ mở cửa: 7h-22h30

Cà phê Đinh

Nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà Pháp cổ trên phố Đinh Tiên Hoàng, cà phê Đinh là nơi lý tưởng để runner nghỉ chân sau cuộc đua.

Được mở bởi con gái cụ Giảng - "cha đẻ" của cà phê trứng, quán vẫn giữ nguyên nét cổ xưa của Hà Nội: tường vàng, bàn gỗ thấp, khung cửa nhìn thẳng ra Hồ Gươm.

Hãy gọi một ly cà phê trứng béo ngậy hoặc bạc xỉu nóng, để hơi ấm len qua từng đầu ngón tay, như một cách "nạp lại năng lượng tinh thần" sau khi đã dốc hết sức mình trên đường chạy.

- Địa chỉ: Số 13 Đinh Tiên Hoàng

- Giá tham khảo: 30.000 - 70.000 VNĐ

- Giờ mở cửa: 7h-22h30

Dạo quanh hồ, chill cùng "phố"

Khi cơ thể đã kịp hồi sức, đừng vội rời đi. Hãy thong thả dạo quanh Hồ Gươm, ghé phố sách Đinh Lễ, hay thưởng thức kem Tràng Tiền - ba biểu tượng Hà Nội gói trọn trong vài bước chân.

Nếu muốn tìm một nhịp sống khác, bạn có thể rẽ qua những con phố nhỏ quanh Nhà Thờ Lớn - nơi hơi thở cổ kính hòa cùng tinh thần trẻ trung của người Hà Nội. Tiếng chuông ngân, hương cà phê thoảng trong gió sớm, hàng cây đổ bóng xuống mặt đường… tất cả tạo nên một Hà Nội vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Và có lẽ, đó chính là điều khiến VPBank Hanoi International Marathon 2025 trở nên đặc biệt: không chỉ là một giải chạy, mà còn là hành trình để chạm vào "chất Hà Nội" theo cách trọn vẹn nhất - từ nhịp sống, con người đến văn hóa và những điều bình dị mà sâu sắc nơi trái tim Thủ đô.