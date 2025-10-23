Tony TV “nâng cấp” nội dung YouTube, làm phim cổ tích live-action

Sau những video triệu view mang màu sắc giải trí hài hước cho thiếu nhi, Tony TV - YouTuber sở hữu hơn 11,3 triệu người theo dõi gây bất ngờ khi tạo bước ngoặt mới: sản xuất series cổ tích live-action. Trong khi hầu hết nhà sáng tạo nội dung thiếu nhi chọn hoạt hình, Tony TV lại "ngược dòng", tái hiện truyền thuyết Việt Nam bằng người thật, cảnh thật mang màu sắc vừa gần gũi, vừa chân thực. Đây không chỉ là thử nghiệm sáng tạo nội dung mang tính nghệ thuật cao với Tony TV, mà còn là nỗ lực khơi dậy tình yêu văn hóa Việt trong thế hệ trẻ.

Sau thành công của series "Sự tích con thằn lằn" đạt hơn 10 triệu lượt xem, Tony tiếp tục mở rộng tầm nhìn, bước vào thế giới cổ tích bằng dự án mới mang tên "Thánh Gióng".

Tony chia sẻ, ý tưởng cho series mới đến từ một khoảnh khắc đời thường: "Trong lúc thấy mấy đứa cháu chơi đùa, tôi hỏi ‘tụi con chơi Thánh Gióng à?’, thì có bé ngơ ngác hỏi lại ‘Thánh Gióng là ai?’. Câu nói hồn nhiên đó khiến tôi chợt nhận ra rằng, trong thời đại công nghệ, các bạn nhỏ đều quan tâm nhiều hơn các trò chơi online, các trend trên MXH mà xa rời những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết dân gian." Từ sự trăn trở đó, Tony quyết tâm thực hiện dự án "Thánh Gióng", không chỉ để tái hiện một biểu tượng văn hóa Việt, mà còn để khơi gợi lòng tự hào dân tộc và kết nối thế hệ trẻ với nguồn cội qua ngôn ngữ giải trí hiện đại.

Không chỉ dừng ở ý tưởng, "Thánh Gióng" được Tony đầu tư mạnh tay về bối cảnh, phục trang và kỹ xảo thực tế, đem đến chất lượng hình ảnh chất lượng. Đây là bước tiến đánh dấu sự trưởng thành của một YouTuber Việt, dám bước khỏi vùng an toàn giải trí để kể những câu chuyện mang giá trị văn hóa, truyền thống.

Với hướng tiếp cận trẻ trung, khéo léo để phù hợp thị hiếu khán giả nhí, Tony TV tạo nên cổ tích phiên bản 2025 - nơi tinh thần Việt được thể hiện qua lăng kính hiện đại, sinh động và hài hước. Sau thành công chục triệu views YouTube của "Sự tích con thằn lằn" và "Thánh Gióng", khán giả nhí rất mong đợi Tony sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều câu chuyện thú vị nối dài series cổ tích.

Tony TV chia sẻ về kế hoạch tương lai: "Ngoài việc sản xuất các video để đăng hàng tuần thì Tony cũng muốn thử thách bản thân với những dự án khác lớn hơn, để mình được mài dũa tiến bộ qua từng ngày. Đồng thời cũng có thêm những sản phẩm chứa thông điệp ý nghĩa, con cháu mình lớn lên vẫn có thể xem."

Tony TV là ai?

Tony TV tên thật là Võ Phúc Vinh là một Youtuber nổi tiếng với các bạn nhỏ và cả người lớn, anh sinh năm 1994, quê Đồng Tháp. Nội dung giải trí của kênh luôn giữ sự thú vị mang màu sắc hài hước, gần gũi thu hút đối tượng người xem là trẻ em, bởi các nội dung thử thách, trải nghiệm, chơi trò chơi,.... đều lồng vào đó là những bài học cuộc sống phù hợp. Các video trên kênh YouTube đều có lượt xem tính ở hàng triệu.

Kênh YouTube Tony TV bắt đầu hoạt động từ 2016. Sau khi đạt được 5 triệu views vào tháng 01/2021, Tony TV chỉ mất 1 năm 4 tháng để mang về thêm 3 triệu subscribers nữa, xuất sắc đứng vị trí #5 Top Vietnam YouTube Channel chỉ với tổng số 562 videos, dựa trên tiêu chí lượt xem toàn kênh. Tháng 4/2023, Tony TV vừa đánh dấu cột mốc 9 triệu lượt đăng ký. Và chỉ mất hơn 1 năm, kênh đã đạt 10 triệu lượt đăng ký, với hơn 8,87 tỷ lượt xem cho 722 video được sản xuất – chính thức nhận nút Kim cương của YouTube. Tính đến tháng 10/2025, kênh YouTube Tony TV đã đạt hơn 11,3 triệu lượt đăng ký.