10 góc Thái Lan khiến du khách trẻ mê mẩn: từ đảo Phi Phi đến làng châu Âu giữa Khao Yai

Primo Piazza - Một góc Tuscany thu nhỏ ở Khao Yai

Primo Piazza là điểm đến mới nổi trong tour du lịch Thái Lan, mang đến cho du khách cảm giác như đang lạc giữa vùng Tuscany của nước Ý, với những bức tường đá vàng ấm, giàn hoa giấy rực rỡ và đàn cừu thong dong trên thảm cỏ. Du khách nên chụp ở lối cổng gỗ buổi sáng hoặc trên bậc thang cổ vào hoàng hôn, khi ánh nắng vàng phủ lên khung cảnh, tạo cảm giác như một thước phim Ý lãng mạn.

Vé: 200 Baht (~140.000 VNĐ).

Giờ mở cửa: 9:00 – 18:00.

The Venezia, một nước Ý thu nhỏ ở Hua Hin

The Venezia mang đến khung cảnh nên thơ với những dòng kênh xanh ngọc, cầu vòm trắng và tháp đồng hồ cao vút, khiến du khách có cảm giác như đang lạc giữa Venice giữa vùng nhiệt đới. Những du khách trẻ yêu thích góc chụp trên thuyền gondola hoặc đứng trên cầu đá, chụp góc thấp để bắt trọn hình ảnh phản chiếu mặt nước lấp lánh.

Vé: 180 Baht (~126.000 VNĐ).

Giờ mở cửa: 10:00 – 20:00.

A’ La Campagne – Pattaya

Chỉ cách 2 giờ bay đến Pattaya, bạn có thể dạo bước ngay trong một khu vườn Pháp mộc mạc, nơi thời gian như chậm lại giữa hương cỏ và nắng vàng. Những bức tường gạch đỏ, quán cà phê nhỏ với ban công phủ hoa và tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng khiến A’ La Campagne trở thành điểm hẹn yêu thích của giới trẻ Pattaya và du khách quốc tế. Không gian rộng mở, thoáng đãng như một nông trại nhỏ ở miền nam nước Pháp, thích hợp để dạo chơi, uống cà phê hoặc picnic cuối tuần. Dáng ngồi đọc sách, cầm ly cà phê hoặc bước qua khung cửa gỗ là những góc chụp "triệu like".

Miễn phí vào cửa.

Giờ mở cửa: 10:00 – 19:00.

Vườn thú Chiang Mai Night Safari, Chiang Mai

Không chỉ là vườn thú đêm, Chiang Mai Night Safari là một thế giới huyền ảo rực ánh đèn, nơi thiên nhiên và ánh sáng hòa quyện tạo nên trải nghiệm khó quên. Du khách có thể ngồi xe điện Safari tram chạy xuyên qua khu rừng, ngắm hươu cao cổ, ngựa vằn, tê giác hay hổ Bengal chỉ cách vài mét. Ngoài hành trình khám phá động vật ban đêm, nơi đây còn có khu biểu diễn nhạc nước hoành tráng, vũ điệu ánh sáng laser và chương trình biểu diễn động vật được dàn dựng công phu. Các gia đình có trẻ nhỏ cũng có thể tham gia khu "Children’s Zone" với trò chơi tương tác và mini zoo.

Vé: 800 Baht (~560.000 VNĐ)

Giờ mở cửa: 17:30 – 22:00.

Hang động Tham Lod, Mae Hong Son

Ẩn sâu giữa vùng núi phía Bắc, Tham Lod là một trong những hang động đá vôi kỳ vĩ nhất Thái Lan. Dòng sông Nam Lang chảy xuyên qua lòng hang, tạo nên hành trình khám phá đầy phiêu lưu trên bè tre, khi ánh đuốc phản chiếu lên những nhũ đá lung linh. Trong hang, du khách có thể chiêm ngưỡng các bức vẽ cổ hơn 2.000 năm và đàn dơi bay ra lúc hoàng hôn tạo nên khung cảnh ngoạn mục hiếm có. Du khách có thể chụp ảnh khi ánh sáng tự nhiên rọi qua miệng hang, phản chiếu lên mặt nước trong xanh để tạo hiệu ứng huyền ảo nhất.



Vé: 450 Baht (~315.000 VNĐ).

Giờ mở cửa: 8:00 – 18:00.

Koh Larn - "đảo ngọc" của Pattaya

Chỉ mất 15 phút đi tàu từ Pattaya, Koh Larn hiện lên như một ốc đảo ngọc bích giữa biển xanh. Những bãi cát trắng mịn, làn nước trong vắt nhìn thấy tận đáy cùng hàng dừa đung đưa tạo nên khung cảnh nghỉ dưỡng miền nhiệt đới đúng nghĩa. Ngoài tắm biển và ngắm san hô, du khách có thể thuê xe máy vòng quanh đảo, dừng chân tại các quán cà phê ven biển và ngắm hoàng hôn từ đỉnh đồi Samae Viewpoint. Góc chụp từ drone hoặc chụp từ Kuan Yin Viewpoint được nhiều du khách yêu thích, khi giúp bắt trọn sắc xanh của biển và trời.



Phí tàu khứ hồi khoảng 60 Baht (~42.000 VNĐ).

Vịnh Phang Nga, Phuket

Trong hành trình trải nghiệm Thái Lan không thể bỏ lỡ Vịnh Phang Nga - biểu tượng tự nhiên nổi tiếng bậc nhất miền Nam, nơi những dãy núi đá vôi sừng sững mọc giữa làn nước xanh lam tĩnh lặng. Đi thuyền kayak xuyên qua những hang động ẩn mình, bạn sẽ thấy từng tia nắng chiếu qua vòm đá và phản chiếu mặt nước, tạo nên khung cảnh kỳ ảo. Hòn đảo James Bond, nơi quay "The Man with the Golden Gun" là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Du khách nên sử dụng ống kính góc rộng khi đi kayak hoặc chụp từ mũi thuyền giữa vịnh để có khung cảnh hùng vĩ nhất.

Đảo Phi Phi, thiên đường biển xanh Krabi

Được mệnh danh là "thiên đường của Andaman", đảo Phi Phi là niềm tự hào của du lịch Thái Lan. Biển xanh ngọc, cát trắng mịn, vách núi đá dựng đứng và khung cảnh ngoạn mục của Maya Bay khiến nơi đây luôn nằm trong danh sách những điểm check-in đẹp nhất thế giới. Du khách có thể leo lên Viewpoint để ngắm toàn cảnh đảo, hoặc đắm mình trong làn nước trong veo giữa trưa nắng. Chụp bình minh ở Maya Bay hoặc hoàng hôn tại Viewpoint là hai thời điểm ánh sáng đẹp nhất cho những bức ảnh "sống ảo".



Vé bảo tồn: 400 Baht (~280.000 VNĐ).

Giờ mở cửa: 7:00 – 17:00.

Sunrise & Sunset Beach – Koh Lipe

Trên hòn đảo nhỏ Koh Lipe, hai bãi biển nằm ở hai đầu đảo mang hai sắc thái khác biệt – một nơi rực rỡ ánh bình minh, nơi kia lãng mạn dưới hoàng hôn. Nước biển trong xanh như pha lê, cát trắng mịn và không gian yên tĩnh khiến nơi đây trở thành "thiên đường nghỉ dưỡng" đúng nghĩa. Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu qua hàng dừa; buổi tối, mặt biển phủ sắc hồng cam dịu nhẹ, lý tưởng cho những khung hình mộng mị.

Ban Rak Thai, ngôi làng Trung Hoa ở Mae Hong Son

Ẩn mình giữa những đồi chè xanh mướt, Ban Rak Thai là ngôi làng người Hoa đẹp như tranh, mang đậm nét hoài cổ. Buổi sáng, sương giăng khắp mặt hồ, phản chiếu mái nhà gỗ và giàn hoa đỏ rực; buổi chiều, tiếng chuông gió và mùi trà ô long lan tỏa khắp không gian. Du khách có thể dạo quanh làng, nghỉ homestay bên hồ, thưởng trà và ngắm bình minh. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường bình yên" của miền Bắc Thái Lan.

10 điểm đến, 10 gam màu khác nhau của Thái Lan: từ thiên nhiên hùng vĩ đến những góc nhỏ bình yên, tất cả đều "Instagrammable" theo cách riêng. Chương trình tour du lịch không mua sắm của Vietrantour phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) mang đến những hành trình trải nghiệm ấn tượng ở Primo Piazza, Khao Yai và Koh Larn, Pattaya. Đi tour như không tour vừa mang đến sự tiện nghi, vừa có hành trình trải nghiệm thư thái, giúp du khách Việt dễ dàng chạm tới những khung hình này – không chỉ để sống ảo, mà để thật sự "sống" trong từng khoảnh khắc. Du khách có thể tham khảo tour du lịch Thái Lan không mua sắm tại đây.