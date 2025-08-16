Hành trình thanh âm - chương trình thực tế mang âm nhạc đi muôn nơi và kể chuyện bằng giai điệu

Hành trình âm nhạc mang màu sắc ngũ hành và văn hóa phương Đông

Không đơn thuần là một chương trình thực tế về âm nhạc, Hành Trình Thanh Âm được thiết kế như một chuyến đi khám phá, trải nghiệm văn hóa, nơi âm nhạc trở thành công cụ để đối thoại với chính mình và với thế giới xung quanh. Bối cảnh ghi hình tại Malaysia với các địa danh như Kota Kinabalu và Kuala Lumpur giúp mở ra không gian thiên nhiên, văn hóa giao thoa tạo nên nhiều cảm xúc đặc biệt dành các khách mời tham gia.

Hành Trình Thanh Âm với sự tham gia của 6 nghệ sĩ đến từ các chương trình truyền hình hot nhất hiện nay và lấy cảm hứng từ ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng hai yếu tố Hỗn Mang và Âm Dương, xây dựng một "vũ trụ cảm xúc" nơi khách mời phải vượt qua các thử thách và bản sắc riêng của mỗi người sẽ được thể hiện qua các bản nhạc. Đây không chỉ là trải nghiệm, mà còn là hành trình định nghĩa bản thân: "Tôi là ai trong thế giới âm thanh này?" trong mắt khán giả.

Âm nhạc là trung tâm – nơi mỗi giọng hát đều mang câu chuyện riêng

Khác với các show truyền hình thực tế thông thường, Hành Trình Thanh Âm đặt âm nhạc làm trọng tâm nội dung. Toàn bộ ca khúc được thể hiện trong chương trình là những bản remake hoàn toàn mới do các producer trẻ đầy tiềm năng như RIO, Đậu Tất Đạt, KADO. thực hiện, cùng phần thể hiện từ các nghệ sĩ NewGen là những gương mặt đang được giới trẻ yêu thích và theo dõi.

Âm nhạc trong show không chỉ để "trình diễn", mà là câu chuyện, là ngôn ngữ để nghệ sĩ bộc lộ, chữa lành và kết nối.

DAO Music Entertainment – bước chuyển mình ngoạn mục

Với vai trò đơn vị sản xuất chính, DAO Music Entertainment là một trong những công ty về âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt mới bằng việc lần đầu tiên thực hiện show thực tế.

Cốt truyện xuyên suốt chương trình dựa trên sự tương tác giữa các nguyên tố ngũ hành, từ đó tạo nên luật chơi "tương sinh và tương khắc" độc đáo. Đây chính là yếu tố khác biệt của show, khiến mỗi phần trình diễn đều gắn liền với thử thách cá nhân lẫn mối quan hệ giữa người chơi.

Với thông điệp xuyên suốt "Đi khám phá – Đi hát ca – Đi tìm lại chính ta", chương trình hướng đến đối tượng khán giả trẻ đang khao khát những nội dung thực tế có chiều sâu, giàu bản sắc và cảm hứng sống tích cực.

Trong Hành Trình Thanh Âm, mỗi nghệ sĩ không chỉ có những trải nghiệm về du lịch mà còn khám phá được những bản sắc của bản thân trong âm nhạc. Và để chuyến đi đó bắt đầu một cách trọn vẹn, chân thành cảm ơn đối tác đồng hành AirAsia – hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới 16 năm liên tiếp do Skytrax công nhận đã góp phần tạo nên điểm chạm giữa nghệ sĩ và Malaysia. Sự gắn kết này không chỉ mang đến trải nghiệm di chuyển tiện lợi mà còn tạo điều kiện để âm nhạc Việt Nam "cất cánh", bước ra khỏi khuôn khổ phòng thu để sống động giữa đời thực.

Thông tin phát sóng:

- Tên chương trình: Hành Trình Thanh Âm

- Khởi chiếu: Ngày 22.08.2025

- Đơn vị sản xuất: DAO Music Entertainment

- Đơn vị bản quyền & nội dung: ZLAB