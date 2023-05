Hàng loạt sao xuất hiện trong chương trình mới về Khỏe Đẹp đang thu hút khán giả hiện nay

Qua mỗi số được phát sóng, 360 độ Khỏe - Đẹp lại giúp khán giả biết thêm nhiều hơn về các xu hướng làm đẹp, bảo vệ sức khỏe đang được quan tâm hiện nay cũng như lắng nghe những chia sẻ của nhiều sao Việt về cách họ chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Trong chương trình được phát sóng tối 17/5 vừa qua, 360 độ Khỏe - Đẹp có sự góp mặt của Dược sĩ Tiến với vai trò người dẫn chương trình, Á hậu Mai Ngô và Á quân Man of the Year Minh Khắc là các khách mời. Trong đó, Á hậu Mai Ngô chia sẻ về trải nghiệm peel da của mình cũng như cách cô nàng chống nắng; Á quân Man of the Year Minh Khắc lại bật bí cách để anh vượt qua cảm xúc tiêu cực khi vấp phải sự thất bại trong hành trình kinh doanh của mình.

Peel da có tốt như quảng cáo?

Thực tế, peel da hiện nay là một phương pháp làm đẹp được rất nhiều người quan tâm, bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Vậy liệu phương pháp này có thực sự thần kỳ như những gì được quảng cáo hay không?



Chia sẻ về trải nghiệm peel da mới đây của mình, Á hậu Mai Ngô cho biết bản thân mình không peel da vì mục đích trắng da mà làm để phần nào giải quyết vấn đề bít, to lỗ chân lông và tẩy tế bào chết. Do đó, cô chỉ peel với một lượng rất nhẹ, peel nông và mới chỉ làm vài lần. Cô nàng cũng chia sẻ rằng hiện tại, bản thân cô chưa cảm thấy có sự thay đổi nhiều, nhưng cô cảm nhận rằng khi đánh mỹ phẩm lên mặt thì có sự thấm hút tốt hơn.

"Khi bôi hoạt chất lên da, mình có cảm giác châm chíc, giống như kim. Nhưng cảm giác này chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây đầu, sau đó, da bắt đầu tê và biến mất", Á hậu Mai Ngô chia sẻ.



Á hậu Mai Ngô (giữa) chia sẻ cùng Dược sĩ Tiến (phải) và BS. Lê Thảo Hiền (trái) về trải nghiệm peel da của mình (Ảnh chụp màn hình)

Theo BS. Lê Thảo Hiền, Khoa Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, peel da là một phương pháp khoa học. Bản thân chữ "peel" dịch ra là lột, mà lột thì phải bong tróc nhưng việc chúng ta cảm nhận được sự bong tróc phải phụ thuộc vào độ sâu khi peel.



"Peel da bản chất là phương pháp lột da, nhưng lột da đồng nhất và có kiểm soát. Da của chúng ta có 3 lớp: thượng bì (lớp nông), trung bình (lớp ở chính giữa) và hạ bì (lớp sâu). Việc peel da sẽ diễn ra ở lớp nông và lớp giữa. Đối với lớp nông, chúng ta có thể peel tại nhà bằng các hoạt chất như retinol, tretinoin, salicylic acid nồng độ 2%, glycolic acid 18%...".

Ở đây, nồng độ của hoạt chất rất quan trọng. Ví dụ, glycolic acid 12% chỉ có thể peel da ở lớp nông, người sau khi peel da xong có thể sinh hoạt bình thường. Nhưng với người sử dụng glycolic acid 50% thì khi đó họ đã peel da ở lớp giữa, ngoài vấn đề về da, phải chú ý đến các vấn đề về mạch máu và thần kinh trong 3-4 tuần sau đó.

"Do đó, với các trường hợp ở trên mạng, khi peel da, họ lột da ra mà vẫn nói, vẫn cười bình thường thì có nghĩa là họ vẫn chưa peel đến lớp giữa mà mới chỉ là peel nông. Đó chỉ là một số những thủ thuật, kỹ xảo mà người ta làm để việc kinh doanh được thuận lợi", BS. Hiền nhận định. "Nếu như các bạn muốn tác động sâu hơn, ví dụ như các trường hợp sẹo mụn, lỗ chân lông to, cần tác động vào lớp giữa của da thì mình phải đến cơ sở y tế".

BS. Hiền cho rằng sau khi peel xong, chúng ta sẽ cảm thấy da mình sáng hơn nhưng điều này không có nghĩa là bật tông, mà chỉ sáng hơn khoảng 20-30%. Sau đó, da bắt đầu tái tạo, người peel da sẽ bôi thêm các hoạt chất để ức chế các sắc tố. "Peel da để trắng cấp tốc là việc chắc chắn không xảy ra. Nhưng muốn trắng bền và lâu dài thì peel là một phương pháp rất tốt cho da".



Tuyệt đối không peel da bằng rượu thuốc BS. Hiền cảnh báo : "Chúng ta không biết thành phần bên trong các loại thuốc rượu là gì và peel da bằng thuốc rượu rất mạnh, lột da giống như da rắn, rất đau. Có những trường hợp người peel da bằng thuốc rượu không chịu nổi đau, phải mang mặt đỏ rát, chảy dịch đến bệnh viện để cầu cứu bác sĩ... khi đó việc điều trị và khắc phục rất khó vì peel quá sâu có nhiều nguy cơ tạo sẹo. Trường hợp khác, peel bằng thuốc rượu cho trắng da nhưng khi lột ra thì da lốm đốm, chỗ trắng chỗ đen thì có nghĩa là đã có sẹo trắng, chết tế bào sắc tố vĩnh viễn không phục hồi được".

Cách chống nắng hiệu quả?

BS. Hiền chia sẻ: "Chống nắng, không có phương pháp nào tuyệt vời bằng không ra nắng. Do đó, càng áp dụng nhiều phương pháp như che dậy, uống thuốc hay bôi kem chống nắng thì càng tăng hiệu quả chống nắng, không có phương pháp nào thay thế phương pháp nào cả.

Nếu so sánh viên uống chống nắng với kem chống nắng thì mình phải ưu tiên kem bôi chống nắng và mình sẽ kết hợp với các nước sinh tố, nếu không có thời gian thì uống thêm các viên uống chống nắng".

Chương trình 360 độ Khỏe - Đẹp cũng gợi ý một số thực phẩm tăng cường chống nắng hiệu quả từ bên trong như:

- Các loại rau củ quả có màu sắc sặc sỡ (cà chua, cà rốt, dưa hấu hoặc các loại rau lá màu xanh đậm cung cấp vitamin A giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím).

- Các loại rau họ cải (bắp cải, bông cải xanh, cải xoong hỗ trợ phòng ngừa ung thư da hiệu quả).

- Thực phẩm chứa chất chống oxy hóa (lựu, hạt óc chó, việt quất, mâm xôi hay các loại đậu giúp bảo tồn các thành phần nội bào khỏi sự mất sự, tổn thương do tia cực tím).

- Axit béo thiết yếu (cá béo, cá hồi, cá mòi, cá ngừ, dầu ôliu, bơ... ngăn chặn sự mất nước, tăng cường miễn dịch).

- Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ làn da khỏi ảnh hưởng từ tia cực tím, làm dịu làn da bị cháy nắng...

Á quân Man of the Year Minh Khắc (phải) chia sẻ cách để bản thân vượt qua cảm xúc tiêu cực sau thất bại trong kinh doanh (Ảnh chụp màn hình)