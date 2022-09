Hàng loạt quán karaoke ở TP.HCM bị biển quảng cáo bịt kín mặt tiền

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, những ngày qua Phòng Cảnh sát sát PCCC và CHCN (PC07 - Công an TP.HCM) phối hợp với các quận, huyện và TP. Thủ Đức tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, bar,…

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các sai phạm về PCCC như cải tạo nhà ở thành tụ điểm kinh doanh, vi phạm về lắp đặt hệ thống điện, lối thoát hiểm chưa đủ tiêu chuẩn, hoạt động khi chưa có thẩm duyệt về PCCC của cơ quan chức năng chuyên ngành…

Hầu hết quán karaoke ở TP.HCM đều bít bùng bởi biển quảng cáo

Theo phòng PC07, các cơ sở kinh doanh karaoke ở TP.HCM hầu như bị che chắn bởi các biển quảng cáo, điều kiện thông gió hạn chế nên khi xảy ra cháy sẽ gây ra hiện tượng tụ khói.

Qua ghi nhận thực tế, hiện nay trên địa bàn TP.HCM rất nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, bar,… bị các thiết kế, lắp đặt biển quảng cáo cỡ lớn che kín mặt tiền, rất dễ gây hiện tượng tụ khói. Thậm chí có quán karaoke được thiết kế từ nhà ống, hai bên đều bị xây tường kín không có lối thoát hiểm, phía trước cũng bị bít bùng bởi biển quảng cáo nên việc thoát hiểm gặp không ít trở ngại khi xảy ra sự cố cháy.

Hàng loạt quán karaoke, bar,... đều bị biển quảng cáo cỡ lớn che kín mặt tiền, rất dễ tụ khói gây ngạt thở khi xảy ra cháy

Ngoài ra, do biển quảng cáo bít bùng mặt tiền nên nếu xảy ra sự cố cháy cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng thực hiện dập lửa và cứu hộ.



Dẫn chứng tại vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương) khiến 32 người thiệt mạng, cảnh sát PCCC và CHCN phải đập thủng tường mới có thể tiếp cận dập lửa, cứu hộ. Biển quảng cáo cũng bít bùng mặt tiền của quán karaoke này.

Phần mặt tiền quán karaoke An Phú (nơi xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong) cũng bị biển quảng cáo bít bùng. Khi chữa cháy và cứu hộ, lực lượng chức năng phải khoan tường, phá bỏ biển quảng cáo mới tiếp cận được bên trong

Tại TP.HCM, thống kê của cơ quan chức năng, 50% trên tổng số 414 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn đã bị kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm về PCCC, đã xử lý 90 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng; nhiều cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Một quán bar ở TP.HCM bị biển quảng cáo che khuất phía mặt tiền

Hầu hết các quán ở phố Bùi Viện, quận 1 đều hoạt động trên nhà ống, hai bên đều bịt kín, phía trước có biển quảng cáo lớn cũng bít bùng nên rất khó để thoát hiểm nhanh

Rất nhiều quán karaoke ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 thường được thiết kế biển quảng cáo che kín mặt tiền ngôi nhà

Rất hiếm cơ sở kinh doanh dịch vụ có lối thoát hiểm bằng thang bộ bên ngoài mặt tiền như thế này

Phần mặt tiền quán karaoke bít bùng bởi biển quảng cáo