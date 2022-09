Hà Nội: Khẩn trương kiểm tra karaoke, vũ trường

Lén lút hoạt động vì lợi nhuận

Chiều 9/9, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2022. Liên quan đến câu hỏi về việc kiểm tra, rà soát các công trình vi phạm PCCC trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các quán karaoke, bar, vũ trường, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hằng năm, Công an thành phố đều có kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra. "Tuy nhiên, còn nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm quy định, ví dụ dù không đủ điều kiện về PCCC nhưng vẫn lén lút hoạt động", ông Tùng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an thành phố phối hợp với các đơn vị xử lý nghiêm, với các trường hợp không đủ điều kiện về PCCC thì phải chấm dứt hoạt động. "Chúng tôi tốn rất nhiều nhân lực đi giám sát các cơ sở này. Vì lợi nhuận nên họ vẫn lén lút hoạt động, thậm chí có một số cơ sở đang sửa chữa vẫn hoạt động chui", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, Bộ Công an và thành phố chỉ đạo quyết liệt vấn đề này, quy trách nhiệm từng tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm PCCC. Đặc biệt, với các cơ sở kinh doanh có điều kiện như loại hình karaoke, nếu vi phạm về PCCC thì kiên quyết phải chấm dứt hoạt động.

Khởi tố, bắt tạm giam người quản lý quán karaoke 231 Quan Hoa, Cầu Giấy Ngày 9/9, liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Hùng (SN 1983, người được ủy quyền quản lý quán karaoke 231 Quan Hoa, nơi 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy), về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý PCCC, cá thể hóa trách nhiệm. Vụ cháy quán karaoke số 231 phố Quan Hoa chiều 1/8 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận Cầu Giấy hy sinh khi làm nhiệm vụ. Tr.Phong

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, ông Tùng cho biết, hiện nay Cơ quan điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở kinh doanh, xem xét xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, sẽ xem xét trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, cá thể hoá trách nhiệm. Công an thành phố rất quyết liệt vào cuộc, giao trách nhiệm cho từng đơn vị, nếu để xảy ra vi phạm về PCCC phải chịu trách nhiệm trước Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố.



Vụ cháy quán karaoke 231 Quan Hoa (Cầu Giấy) khiến 3 chiến sỹ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Tài

Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương có chức năng liên quan khẩn trương, tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất cả các vi phạm theo chỉ đạo của UBND thành phố. Thực hiện giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về PCCC, trường hợp cơ sở kinh doanh cố tình hoạt động, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có biện pháp xử lý mạnh theo quy định pháp luật, đồng thời phải chịu trách nhiệm.

Đối với những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa, thành phố chỉ đạo kiên quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian vừa qua.

Quá nửa quán karaoke không an toàn PCCC

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có gần 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke. Qua quá trình kiểm tra, có tới 58% cơ sở kinh doanh karaoke không đạt yêu cầu về an toàn PCCC trong quá trình hoạt động. Các cơ sở này nằm ở khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố và tập trung tại khu vực đông dân cư.

Công an Hà Nội kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke

Trong số 58% cơ sở này, có 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa khắc phục nên đã có kiến nghị tạm dừng hoạt động trên văn bản kiểm tra, khắc phục có thời hạn, chủ cơ sở tự khắc phục và báo cáo lại cơ quan có thẩm quyền kiểm tra để tiếp tục hoạt động; 326 cơ sở qua kiểm tra không có khả năng khắc phục đã bị tạm đình chỉ và đình chỉ.

Đại tá Phạm Trung Hiếu- Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, các cơ sở có khả năng khắc phục thường vi phạm các lỗi về mặt hồ sơ, thiếu đèn chiếu sáng, lấn chiếm hành lang xây dựng, cầu thang thoát hiểm, cửa hỏng tay co, đường điện đi trên trần nhà không đảm bảo…

Các cơ sở kinh doanh karaoke không có khả năng khắc phục sẽ bị tạm đình chỉ 30 ngày, sau thời gian này chủ cơ sở phải có báo cáo khắc phục vi phạm. Nếu đảm bảo yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra và ra quyết định để tiếp tục hoạt động; trường hợp không bảo đảm an toàn PCCC theo quy định thì cơ quan chức năng sẽ ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Theo Đại tá Hiếu, các cơ sở kinh doanh karaoke phải chấp hành các quyết định dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng chứ không có chuyện tạm đình chỉ, đình chỉ để cho hết trách nhiệm. Nếu các cơ sở không khắc phục được thì khuyến nghị chuyển đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp. Còn việc hoạt động trong lĩnh vực karaoke thì phải đảm bảo theo yêu cầu về an toàn PCCC.

“Hiện nay cơ sở đăng ký kinh doanh karaoke ở Hà Nội được thẩm duyệt rất kỹ, đảm bảo về diện tích phòng hát, vật liệu trang trí, hệ thống điện, hành lang, cầu thang, ban công, biển quảng cáo…”, Đại tá Hiếu nói. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 100% các quán karaoke trên địa bàn, giám sát chặt các cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Đợt cao điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 20/9, sau đó Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tổng hợp, rà soát các cơ sở vi phạm chưa khắc phục, gửi danh sách tới cơ quan truyền thông đăng tải công khai để người dân cùng giám sát.

Từ tháng 8/2022 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội đã tạm đình chỉ thêm 27 cơ sở, phạt trên 1 tỷ đồng.