Bình Dương: 21 quán karaoke, bar,… bị xử phạt, 3 cơ sở kinh doanh bị đình chỉ hoạt động

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra an toàn PCCC theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.



Theo đó, Công an các địa phương đã ra quân kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, nhất là quán bar, karaoke, cà phê nhạc, nhà hàng ăn uống…

Công an kiểm tra quán karaoke ở Bình Dương

3 cơ sở kinh doanh karaoke, bar,... bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC

Trong chiều và đêm ngày 9/9, công an các đơn vị đã kiểm tra gần 40 cơ sở, bên cạnh việc nhắc nhở, lực lượng công an đã xử lý 24 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn PCCC và CNCH.

Trong đó tạm đình chỉ 3 cơ sở, xử phạt hành chính 21 cơ sở với tổng số tiền là trên 250 triệu đồng.

Lực lượng chức năng dùng thước đo, kiểm tra lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố tại một cơ sở kinh doanh

Ngoài ra lực lượng thi hành nhiệm vụ đã tuyên truyền vận động các chủ cơ sở không ngừng cảnh giác, chấp hành nghiêm pháp luật, không để hậu quả đáng tiếc do hỏa hoạn gây ra.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6/9, hỏa hoạn bùng lên tại quán karaoke An Phú với 30 phòng hát do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP HCM) làm chủ.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ cháy quán karaoke An Phú đã khiến 32 người thiệt mạng.