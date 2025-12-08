Hàng chục triệu người dùng Zalo chú ý: Phát hiện dấu hiệu này cần phải đổi mật khẩu ngay lập tức

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng biến tướng khôn lường, Zalo - nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam đã cảnh báo người dùng cần bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân và tránh bị lừa đảo.

Thủ đoạn mới nhất của các đối tượng xấu là lợi dụng danh tiếng của Zalo để dựng lên các chương trình "hợp tác" hoặc "nhận thưởng" giả mạo nhằm dẫn dụ nạn nhân vào bẫy. Cụ thể, hàng loạt quảng cáo xuất hiện trên mạng xã hội đã sử dụng trái phép tên, logo và giao diện của Zalo để công bố việc liên kết với các tổ chức tài chính, đầu tư hoặc ứng dụng nước ngoài. Trước tình hình này, Zalo khẳng định mọi chương trình hợp tác hay khuyến mãi chính thống đều được công bố trên các kênh chính thức; bất kỳ quảng cáo nào mang danh nghĩa hợp tác nhưng không tìm thấy thông tin xác thực trên Zalo đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo cao.

Các đối tượng lừa đảo hiện nay đã nâng cấp quy trình hoạt động chuyên nghiệp hơn thay vì chỉ gửi tin nhắn rác đơn thuần. Chúng đầu tư thiết kế các bài viết quảng cáo có giao diện y hệt Zalo hoặc đối tác uy tín, cắt ghép logo và hình ảnh thương hiệu để tạo dựng lòng tin. Với nội dung đánh vào lòng tham và sự tò mò như “Zalo hợp tác cùng”, “Liên kết tài khoản nhận quà” hay tuyển cộng tác viên, kẻ gian dễ dàng thao túng tâm lý người dùng.

Nguy hiểm hơn, khi người dùng nhấp vào các quảng cáo này, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến các trang web độc hại có giao diện sao chép hoàn hảo trang đăng nhập của Zalo hoặc ngân hàng.

Tại đây, trang web giả mạo sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản, cung cấp mã OTP hoặc tải về phần mềm không rõ nguồn gốc. Chỉ cần nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, kẻ gian sẽ ngay lập tức chiếm đoạt tài khoản, đánh cắp dữ liệu quan trọng, thậm chí cài mã độc vào thiết bị để tiếp tục phát tán tin nhắn lừa đảo đến danh sách bạn bè của nạn nhân.

Để tự bảo vệ mình trước làn sóng tấn công này, Zalo khuyến cáo người dùng cần ghi nhớ kỹ các dấu hiệu nhận diện quan trọng. Trước hết, hãy cảnh giác cao độ với các từ khóa mời gọi như "nhận thưởng" hoặc "liên kết tài khoản". Mọi thông tin về việc Zalo hợp tác với bên thứ ba đều là bịa đặt nếu không được xác nhận trên website hoặc fanpage chính thức có tích xanh của nền tảng này.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra kỹ tên miền (domain) là bước không thể bỏ qua; người dùng tuyệt đối không đăng nhập hoặc tải file từ các địa chỉ lạ, đồng thời ghi nhớ rằng phiên bản Zalo PC chuẩn chỉ được tải tại địa chỉ duy nhất là zalo.me/pc.

Ngoài ra, nguyên tắc bảo mật tối thượng là tuyệt đối không chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai. Mã xác thực này là chốt chặn cuối cùng bảo vệ tài khoản, và Zalo hay cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mã này qua tin nhắn hay các trang web không chính thức.

Phải làm gì nếu tương tác với nội dung giả mạo? Nếu bạn đã lỡ bấm vào đường link lạ hoặc nhập thông tin, hãy thực hiện ngay các bước sau: 1. Đổi mật khẩu Zalo ngay lập tức. Hãy chọn một mật khẩu mạnh, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. 2.Kiểm tra và báo xấu thiết bị lạ: Truy cập mục "Cá nhân" (góc dưới bên phải) $ o$ "Tài khoản và bảo mật" $\to$ "Thiết bị đăng nhập". Nếu thấy có thiết bị lạ, hãy chọn "Đăng xuất" và "Báo xấu" để Zalo kiểm tra. 3.Báo xấu nội dung lừa đảo: Nếu nhận được tin nhắn hoặc thấy quảng cáo có dấu hiệu lừa đảo, hãy sử dụng tính năng Báo xấu trên Zalo để giúp Zalo ngăn chặn và bảo vệ cộng đồng. Bảo mật thông tin cá nhân là một cuộc chiến không ngừng. Người dùng cần luôn nâng cao cảnh giác, nhớ rằng Zalo không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu hay mã OTP qua tin nhắn hay các trang web không chính thức.



